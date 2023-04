L'investissement de Heidelberg Materials fera que le Canada reste en tête du peloton des pays producteurs de béton à faibles émissions de carbone

EDMONTON, AB, le 5 avril 2023 /CNW/ - L'innovation est essentielle pour concrétiser la vision qu'a le Canada d'une économie résiliente, durable et dynamique, et qui lui permettra d'atteindre ses objectifs sur le plan du climat et de protéger la planète pour le bien des générations futures. Le gouvernement du Canada est déterminé à garantir une croissance économique verte qui rehaussera la compétitivité de l'industrie dans une économie carboneutre, atténuera l'empreinte environnementale et ouvrira la voie à un avenir propre. Le gouvernement et le secteur privé doivent continuer à collaborer pour réduire la pollution, bâtir une économie forte et durable et atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont annoncé la conclusion d'un partenariat entre le gouvernement du Canada et l'entreprise Heidelberg Materials. Ce partenariat a pour but d'appuyer un projet de 1,36 milliard de dollars de l'entreprise, visant la construction d'un système à pleine échelle de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC), ainsi que d'un système combiné de chauffage et d'électricité (CCE) à son usine de production de ciment d'Edmonton. Le système de CUSC, qui est une première en Amérique du Nord, permettra à Heidelberg Materials de produire du ciment carboneutre à la suite du captage et de la compression du dioxyde de carbone (CO 2 ), puis de son transport et de son stockage permanent. Grâce à ce projet, l'entreprise pourra réduire ses émissions de gaz à effet de serre de jusqu'à 1 million de tonnes annuellement, ce qui équivaut à retirer plus de 300 000 véhicules à passagers des routes par année.

Aujourd'hui, le gouvernement et Heidelberg Materials annoncent la signature d'un protocole d'entente et le début de leurs négociations visant à conclure une entente pour la réalisation du projet proposé, qui est aligné aux mesures énoncées dans la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050. Ce projet marque également un pas en avant important pour faire du Canada un chef de file de la production de béton à faibles émissions de carbone et s'ajoute à travail exemplaire en matière d'innovation dans le domaine des technologies, des outils et de la réglementation nécessaires pour atteindre la carboneutralité.

« Ce partenariat est une preuve que notre gouvernement est là pour les travailleurs acharnés de l'Alberta, ainsi que la production plus écologique de ciment et de béton au Canada. Il est de plus en plus urgent de décarboner rapidement les secteurs à fortes émissions, y compris l'industrie du ciment et du béton. En collaborant étroitement avec l'industrie, nous pouvons soutenir l'adoption de technologies novatrices qui contribueront à réduire les émissions et améliorer notre compétitivité. Le captage du carbone est un outil important dans notre lutte contre les changements climatiques, et le Canada est fier d'être un partenaire de Heidelberg Materials dans le développement de cette technologie propre et innovante. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le budget de 2023 prévoit des investissements fondamentaux qui se traduiront par la création de dizaines de milliers d'emplois, qui donneront au pays les moyens de prendre les devants en matière de nouvelles solutions carboneutres, et qui ouvriront la voie à un avenir plus prospère pour les Albertains et l'ensemble des Canadiens. Le budget et l'annonce d'aujourd'hui confirment que l'Alberta continuera à jouer un rôle déterminant au pays et à innover pour se classer parmi les chefs de file mondiaux dans un avenir carboneutre. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Je suis heureux de voir que le projet pilote de capture, d'utilisation et de stockage de carbone de Heidelberg Materials entrera bientôt en production. La région d'Edmonton est particulièrement bien placée pour décarboniser de grandes installations industrielles comme celles-ci, et l'annonce faite aujourd'hui par Heidelberg Materials et le gouvernement du Canada témoigne de l'engagement de la ville d'Edmonton à passer à un avenir à faibles émissions de carbone et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. En préservant notre environnement et en diversifiant notre économie de manière innovante, nous pouvons construire un Edmonton plus durable pour tous. »

- Son honneur Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Notre projet de captage, d'utilisation et de stockage du carbone fera de la cimenterie d'Edmonton la première au monde à atteindre la carboneutralité. Heidelberg Materials est animée par une ferme volonté de mener l'industrie vers des émissions nettes nulles, et nous sommes impatients d'entreprendre ce projet dès que possible. Nous sommes privilégiés de compter sur le soutien du gouvernement du Canada et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration pour mener à bien ce projet prometteur. »

- Le président et chef de la direction, Heidelberg Materials North America, Chris Ward

« Aujourd'hui, nous marquons un grand jalon dans notre parcours vers la production du premier ciment carboneutre au monde. Cette initiative inédite place Edmonton au cœur des efforts de décarbonisation de l'industrie cimentière. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada, et nous attendons avec impatience de passer aux prochaines étapes de ce projet de premier plan pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. »

- Le président, région du Nord-Ouest, Heidelberg Materials North America, Oliver Patsch

Heidelberg Materials mène des activités au Canada depuis 1993. L'entreprise est présente en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et est l'un des principaux producteurs de produits cimentiers en Amérique du Nord. Ses activités comprennent la production de ciment, de granulats, de béton prêt à l'emploi, d'asphalte et d'autres produits en aval.

depuis 1993. L'entreprise est présente en Colombie-Britannique, en et en et est l'un des principaux producteurs de produits cimentiers en Amérique du Nord. Ses activités comprennent la production de ciment, de granulats, de béton prêt à l'emploi, d'asphalte et d'autres produits en aval. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Le ciment nécessaire à sa fabrication génère 7 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO 2 ).

). Plus de 1 100 usines de béton prêt à l'emploi, de béton préfabriqué, de tuyaux en béton et de maçonnerie sont en activité au Canada . L'industrie compte environ 158 000 emplois directs ou indirects, et injecte annuellement 76 milliards de dollars dans l'économie.

. L'industrie compte environ 158 000 emplois directs ou indirects, et injecte annuellement 76 milliards de dollars dans l'économie. La production canadienne est principalement destinée au marché intérieur. Toutefois, la valeur des exportations de ciment vers les États-Unis est passée de 840 millions de dollars en 2016 à 1,1 milliard de dollars en 2019.

La technologie de captage du carbone peut capter jusqu'à 95 % des émissions de CO 2 produites par l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'électricité et les procédés industriels, ce qui prévient la libération de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

produites par l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'électricité et les procédés industriels, ce qui prévient la libération de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ressources naturelles Canada a déterminé que les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) représentent l'un des quatre domaines technologiques essentiels pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et d'énergie.

a déterminé que les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) représentent l'un des quatre domaines technologiques essentiels pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et d'énergie. L'utilisation accrue des technologies de CUSC fait partie de toutes les avenues crédibles menant vers l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Ces technologies font partie de toutes les voies susceptibles de limiter l'augmentation de la température mondiale de 1,5 °C selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie.

