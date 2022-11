OTTAWA, ON, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la nature, la biodiversité et les espèces en péril au Canada. À la suite d'un effort concerté avec l'ensemble des provinces et des territoires, le gouvernement du Canada publie le rapport Espèces sauvages 2020 : la situation générale des espèces au Canada, afin d'accroître la compréhension de la situation et de la répartition des espèces sauvages à l'échelle du pays.

Pour la toute première fois, le rapport Espèces sauvages 2020 fait le point sur plus de la moitié de la totalité des espèces connues au Canada. Avec l'inclusion de 50 534 espèces, soit une hausse de plus de 20 000 espèces depuis le rapport publié il y a cinq ans, le rapport Espèces sauvages 2020 représente l'inventaire le plus complet de la biodiversité du Canada jamais réalisé.

Pour prévenir la disparition d'espèces, il faut d'abord connaître les espèces qui existent, les endroits où elles se trouvent, et leur situation. Les résultats du rapport indiquent que 80 p. 100 des espèces évaluées sont en sécurité, tandis que 20 p. 100 présentent un certain niveau de risque de disparition au Canada. Les données présentées dans ce rapport appuieront les efforts de conservation des provinces, des territoires, des municipalités et des partenaires et permettront au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada de connaître les espèces susceptibles d'être en péril.

Le gouvernement du Canada a fait des investissements sans précédent et a pris de mesures importantes pour protéger les espèces en péril. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'une somme de 8,7 millions de dollars sera investie pour soutenir 67 projets de conservation dans l'ensemble du Canada menés par des collectivités, des particuliers et des organisations non gouvernementales qui agissent pour favoriser le rétablissement d'espèces en péril dans leurs collectivités. Ces efforts s'appuient sur les travaux visant à protéger des espèces en péril clés, entre autres le caribou, le monarque, le Tétras des armoises, la baleine noire, ou encore l'épaulard résident du Sud. Grâce au programme 2 milliards d'arbres, des progrès importants sont réalisés pour replanter d'importantes espèces d'arbres dans des habitats locaux.

Du 7 au 19 décembre 2022, le Canada accueillera les Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies lors de la COP15 à Montréal, au Québec, qui portera sur la négociation d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Cette importante conférence internationale sera un événement marquant où des milliers de délégués de partout dans le monde se réuniront afin d'agir pour protéger la nature. Le Canada jouera un solide rôle de chef de file, de concert avec ses partenaires internationaux, pour promouvoir l'élaboration d'un cadre ambitieux doté de mesures et d'objectifs clairs reflétant le rôle important que jouent les peuples et les collectivités autochtones dans la conservation et la biodiversité. Le Canada est déterminé à mettre un frein à la perte de nature et à renverser la vapeur d'ici 2030, puis à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050, ainsi qu'à conserver 25 p. 100 des terres et des océans d'ici 2025, tout en travaillant à porter cette proportion à 30 p. 100 d'ici 2030.

« Cette remarquable collaboration entre scientifiques et entre tous les ordres de gouvernement du pays nous offre une base de connaissances plus approfondie sur des dizaines de milliers d'espèces du règne animal, du règne végétal, et bien plus. Le rapport Espèces sauvages 2020 contribue grandement à la protection de la biodiversité du Canada. Ensemble, nous devons continuer d'unir nos efforts pour assurer la conservation de toutes les espèces. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le rapport Espèces sauvages 2020 rassemble des renseignements de partout au pays, y compris des connaissances scientifiques, locales et autochtones actualisées et élargies provenant des quatre coins des Territoires du Nord-Ouest. Ces connaissances sont nécessaires à la prise de décisions équilibrées, fondées sur des données probantes aux fins de la protection d'espèces qui revêtent une énorme importance sur le plan écologique et culturel. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires de cogestion pour rassembler divers détenteurs de connaissances afin de mieux approfondir notre compréhension de la biodiversité des Territoires du Nord-Ouest. »

- L'honorable Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« La protection des espèces et des milieux aquatiques du Canada est une responsabilité partagée qui exige une collaboration et un soutien mutuels. Les personnes qui ont contribué à l'élaboration du rapport Espèces sauvages 2020 ont démontré qu'elles sont déterminées à appuyer la biodiversité du Canada, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Le rapport nous aidera à respecter notre engagement visant à améliorer constamment les résultats en matière de protection de la biodiversité aquatique. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Une étape cruciale pour prévenir la disparition d'espèces consiste à déterminer les espèces qui existent, les endroits où elles se trouvent, et leur situation. Voilà pourquoi cette évaluation nationale, réalisée tous les cinq ans, est si essentielle. Le Canada travaille avec des partenaires de partout dans le monde à élaborer un cadre mondial commun pour restaurer et protéger la biodiversité. Et il est impossible d'y parvenir sans une solide base de connaissances. Le savoir est synonyme de pouvoir. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le rapport Espèces sauvages 2020 est l'un des inventaires nationaux d'espèces les plus exhaustifs au monde. Des centaines de scientifiques canadiens ont participé à l'élaboration du rapport, en partenariat avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dans le cadre des travaux du Groupe de travail national sur la situation générale. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a coprésidé le Groupe de travail du rapport Espèces sauvages 2020, conjointement avec Environnement et Changement climatique Canada.

2020 est l'un des inventaires nationaux d'espèces les plus exhaustifs au monde. Des centaines de scientifiques canadiens ont participé à l'élaboration du rapport, en partenariat avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dans le cadre des travaux du Groupe de travail national sur la situation générale. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a coprésidé le Groupe de travail du rapport 2020, conjointement avec Environnement et Changement climatique Canada. Les espèces qui ont été désignées comme étant en péril par le Groupe de travail national sur la situation générale pourraient faire l'objet d'évaluations plus poussées de la part du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ce comité de spécialistes évalue les espèces que l'on croit en voie de disparition de la planète ou du Canada.

Le rapport Espèces sauvages 2020 est le cinquième de la série, depuis la création de ce rapport en 2000. Le rapport se fonde sur celui de 2015, dans le cadre duquel quelque 29 848 espèces ont été évaluées. Le groupe d'espèces pour lequel le plus grand nombre d'espèces ont été ajoutées dans le cadre de ce rapport est celui des macrochampignons, avec 6 951 espèces.

2020 est le cinquième de la série, depuis la création de ce rapport en 2000. Le rapport se fonde sur celui de 2015, dans le cadre duquel quelque 29 848 espèces ont été évaluées. Le groupe d'espèces pour lequel le plus grand nombre d'espèces ont été ajoutées dans le cadre de ce rapport est celui des macrochampignons, avec 6 951 espèces. Le Canada abrite quelque 80 000 espèces (virus et bactéries exclus). Les scientifiques, en partenariat avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dans le cadre des travaux du Groupe de travail national sur la situation générale, réalisent des progrès en vue d'évaluer toutes les espèces sauvages du Canada dans le cadre de cette série de rapports.

