Ressources naturelles Canada met les petites entreprises au défi de proposer de nouveaux processus et de nouvelles technologies pour la production de semis d'arbres

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada appuie les petites entreprises canadiennes par l'entremise de Solutions innovatrices Canada en les invitant à mettre au point un produit, un service ou un moyen novateur qui permettra de relever un défi particulier.

Aujourd'hui, Solutions innovatrices Canada lance un nouveau défi administré par Ressources naturelles Canada (RNCan) pour moderniser la production de semis d'arbres et rendre la plantation d'arbres économique et durable. Étant donné que plusieurs milliards de semis d'arbres sont produits annuellement au Canada, RNCan souhaite trouver de nouveaux processus et de nouvelles technologies qui permettront de moderniser le secteur forestier en réduisant non seulement les coûts de production, d'emballage et de transport des semis d'arbres, mais aussi le volume de déchets générés. Les solutions proposées aideront également le Canada à devenir un chef de file mondial de la plantation d'arbres novatrice.

Les entreprises retenues pourraient recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement, et jusqu'à 1 million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel si elles passent à la phase 2 du programme. Le gouvernement pourra alors servir de premier client et ainsi aider ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Ce défi cadre avec l'engagement du gouvernement du Canada de planter deux milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années, ce qui devrait permettre de réduire les gaz à effet de serre émis de tout au plus 12 millions de tonnes par année d'ici 2050 et de créer jusqu'à 4 300 emplois verts. Le programme 2 milliards d'arbres s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir les projets de plantation d'arbres comme élément important de la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir la croissance des petites entreprises en finançant leurs idées novatrices. Le défi que lance Solutions innovatrices Canada aujourd'hui contribuera à stimuler l'innovation et à mobiliser les entrepreneurs, tout en assurant l'efficacité et la durabilité des activités de production de semis et de plantation d'arbres. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les forêts du Canada jouent un rôle crucial dans l'atteinte de nos objectifs climatiques et la protection de la biodiversité. C'est pourquoi nous aidons les entreprises à mettre au point des techniques novatrices de plantation d'arbres, notamment en lançant des défis comme celui-ci, et que nous favorisons la croissance des forêts canadiennes grâce à des investissements comme celui que nous avons réalisé dans le programme 2 milliards d'arbres. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

Faits en bref

Les petites entreprises ont jusqu'au 21 décembre 2021 pour présenter une proposition en réponse au défi.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel qui vise à faire du Canada un leader mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel qui vise à faire du un leader mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir de l'aide, allant du financement aux conseils d'experts, pour pouvoir innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, l'Outil de recherche d'aide aux entreprises permet aux entreprises de créer leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

