SUMMERSIDE, PE, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Lors d'une cérémonie spéciale à l'Atlantic Police Academy à Summerside, Île-du-Prince-Édouard, Pêches et Océans Canada (MPO) a célébré le succès et les réalisations de la plus récente troupe de diplômés de son Programme de formation initiale des agents des pêches.

Les 28 diplômés de la troupe 23-3 ont terminé avec succès une formation rigoureuse de 19 semaines, associant la théorie à la pratique. Durant cette période, les cadets ont acquis les connaissances et les compétences appliquées nécessaires pour traiter les enjeux en constante évolution liés aux pêches ainsi qu'à la conservation et à la protection de l'habitat du poisson. Ils ont également entendu directement l'aîné de la Première Nation Abegweit, qui a partagé ses connaissances sur l'importance sociale, culturelle, et spirituelle que les pêches, les océans, l'habitat aquatique, et les voies navigables maritimes ont pour les communautés autochtones. Les nouveaux cadets rejoignent désormais les 46 diplômés des troupes 23-1 et 23-2 qui, plus tôt cette année, ont rejoint le contingent canadien fort de plus de 600 agents des pêches.

Maintenant qu'ils ont franchi cette étape importante, les nouveaux agents du Canada devront maintenant suivre une formation pratique de 30 mois pour mettre en œuvre leurs connaissances.

Les troupes diplômées de 2023 seront déployées partout au pays, dans diverses régions, notamment dans les régions du Pacifique, de l'Arctique, de l'Ontario et des Prairies, du Québec, du Golfe, des Maritimes, et de Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'y commencer leur carrière d'agents des pêches.

Les agents des pêches du Canada ont l'importante responsabilité d'appliquer les lois clés, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection des pêches côtières, en vue de contribuer à la conservation du milieu marin. Dans leur nouveau rôle d'agents des pêches, les diplômés se sont engagés à sensibiliser les Canadiens à l'importance de la conservation, à instaurer un climat de confiance et à inculquer un sens des responsabilités à l'égard de notre environnement naturel.

Citations

« Félicitations aux cadets diplômés du Programme de progression de carrière des agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans de cette année. Vous êtes des représentants importants et influents du MPO et du gouvernement du Canada. Au nom de tous les Canadiens, je vous remercie d'avoir choisi de faire carrière dans la fonction publique, et de vous être engagés à mener ce travail essentiel de conservation et de protection. Notre environnement naturel n'en sera que plus protégé, plus sain et plus résilient. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

