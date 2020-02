Le gouvernement du Canada célèbre l'ingéniosité des peuples de l'Arctique

Célébration des lauréats du Prix Inspiration Arctique de 2019

OTTAWA, le 6 fév. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires du Nord pour bâtir des communautés autochtones et nordiques durables et saines, tout en soutenant l'innovation et la création de nouvelles possibilités de développement socioéconomique, et en améliorant la sécurité alimentaire à l'heure des changements climatiques.

Hier soir, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a assisté à la cérémonie de remise du Prix Inspiration Arctique pour célébrer l'ingéniosité et l'innovation des peuples de l'Arctique. Il a remis un prix reconnaissant la vision et la créativité extraordinaires dont le lauréat a fait preuve pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent dans le Nord en raison des changements climatiques, des pressions économiques et technologiques, ainsi que de leurs répercussions sur les résidants autochtones et du Nord.

Le gouvernement du Canada se réjouit à l'idée de travailler avec les dirigeants communautaires pour explorer les possibilités de bâtir et de faire croître l'économie, de protéger l'environnement, de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de soutenir des familles et des collectivités sûres et saines au profit de l'Arctique canadien, des peuples de l'Arctique et de l'ensemble du Canada.

Citations

« C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé à la 8e cérémonie annuelle de remise du Prix Inspiration Arctique. La passion des lauréats pour leurs communautés est une source d'inspiration. Leurs idées novatrices auront des retombées durables pour leur population et leurs collectivités, et je leur souhaite beaucoup de succès.

Je tiens également à féliciter et à remercier le comité de sélection du Prix Inspiration Arctique, les administrateurs, et le réseau de partenaires et d'ambassadeurs pour avoir permis de maintenir le rêve bien vivant et pour m'avoir donné l'occasion de célébrer avec eux l'incroyable peuple du Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Il est très important pour nous de reconnaître que les Premières Nations, les Inuits, les Métis et tous les résidants du Nord ont élaboré des solutions locales pour relever les défis et cerner les possibilités dans le Nord. Le Prix Inspiration Arctique continue de mettre en lumière ces leaders novateurs, leurs équipes et leurs idées. Félicitations à tous les finalistes et aux lauréats du prix. J'ai hâte de voir leurs projets devenir des solutions concrètes. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne‑Autochtones

Fait en bref

Le plus grand prix annuel au Canada axé sur l'Arctique, le Prix Inspiration Arctique, encourage, facilite et célèbre les réalisations inspirantes des résidents du Nord. Chaque année, l'association responsable du Prix Inspiration Arctique accorde jusqu'à 3 millions de dollars. Il remet un prix d'un million, jusqu'à quatre prix d'un maximum de 500 000 $ chacun, et jusqu'à sept prix destinés aux jeunes d'une valeur maximale de 100 000 $ chacun.

Liens connexes

Prix Inspiration Arctique - Lauréats de 2019

Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada

Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord

Nutrition Nord Canada

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous abonner, consultez le site www.rcaanc.gc.ca/filsrss

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Allison St.Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Gillian Hanson, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca