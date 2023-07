LONDON, ON, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, et Josh Morgan, maire de London, ont officiellement inauguré 44 logements abordables situés au 403, chemin Thompson, à London.

L'immeuble d'appartements de quatre étages, qui comprend une buanderie, une salle commune et un stationnement pour véhicules et vélos, offrira des logements aux personnes noires du Canada, aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver, aux Autochtones, ainsi qu'aux femmes et à leurs enfants fuyant une situation de violence.

Ce projet a été sélectionné dans le cadre du volet des villes de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la ville de London. Il a reçu un financement fédéral de plus de 10,7 millions de dollars annoncé en décembre 2021.

La construction de l'immeuble a été achevée le 31 janvier 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous avons construit 44 logements abordables à l'intention de la population canadienne vulnérable ici, à London, en Ontario. Votre gouvernement investit dans le logement abordable pour créer des collectivités dont les personnes au Canada peuvent être fières, des collectivités où elles prospéreront. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement du Canada s'emploie à aider ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans l'Initiative pour la création rapide de logements ici, à London. Ces nouveaux logements sont plus que de simples lieux de vie sûrs et abordables. Ils sont la clé d'une vie meilleure pour les personnes qui s'installeront à London. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député fédéral de London-Centre-Nord

« Cet investissement permettra à la population canadienne de continuer à disposer de logements sûrs et abordables qui répondent à ses besoins, tout en créant des emplois qui favoriseront l'économie locale de London. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine du logement tant à London, en Ontario, qu'ailleurs au Canada. » - Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest

« Aujourd'hui, nous célébrons l'inauguration de ce nouvel ensemble de logements abordables et sommes ravis de diriger un ensemble modèle de logements avec services de soutien réalisé par Indwell Community Homes. Grâce à l'ajout de ces 44 logements pour personnes seules qui incluent des soins sur place en tout temps, la Ville continue de se concentrer sur son objectif d'offrir des soins de santé et des logements aux populations les plus marginalisées de London. » - Josh Morgan, maire de London

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL .

SNL Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

