GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde en pleine transformation, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Cela exige des mesures déterminantes pour protéger l'emploi, renforcer les économies locales et veiller à ce que les travailleurs puissent s'adapter à l'évolution de la situation économique.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'à partir du 1er avril 2026, le salaire minimum fédéral passera à 18,15 $ l'heure. Cela représente une hausse totale cumulative de 21 % depuis la mise en œuvre du salaire minimum fédéral indépendant en 2021. Cette mesure soutient des milliers de travailleurs qui occupent des emplois au salaire minimum dans l'ensemble du secteur privé sous réglementation fédérale. La mise à jour régulière du salaire minimum protège le plancher salarial sur lequel les travailleurs comptent et renforce la norme en matière de rémunération équitable.

En indexant le salaire minimum fédéral à l'inflation, le gouvernement offre une meilleure stabilité et une plus grande sécurité à un plus grand nombre de Canadiens. Cette hausse s'ajoute à d'autres nouvelles mesures, comme l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et le fonds pour la sécurité alimentaire, qui visent à réduire le coût de l'épicerie et d'autres articles essentiels. Ces mesures, parmi d'autres, contribueront à rendre la vie plus abordable tout en bâtissant une économie forte dont bénéficient tous les Canadiens.

Citations

« L'indexation du salaire minimum fédéral à l'inflation permet de maintenir un plancher salarial qui protège les travailleurs, en particulier ceux qui occupent les emplois les moins bien rémunérés dans les secteurs sous réglementation fédérale. Cette approche contribue à soutenir les revenus et à préserver des normes de travail élevées pour l'ensemble des travailleurs. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Le salaire minimum fédéral est rajusté le 1 er avril de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation annuel moyen du Canada par rapport à celui de l'année civile précédente (hausse de 2,1 % en 2025) et est arrondi au 0,05 $ le plus près.

avril de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation annuel moyen du Canada par rapport à celui de l'année civile précédente (hausse de 2,1 % en 2025) et est arrondi au 0,05 $ le plus près. Les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale devront modifier les renseignements sur la paie en conséquence pour s'assurer que leurs employés reçoivent au moins le nouveau salaire horaire de 18,15 $ à compter du 1er avril 2026. Si le taux de salaire minimum provincial ou territorial dépasse le taux fédéral, les employeurs sous réglementation fédérale doivent payer à leurs employés le plus élevé des deux.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]