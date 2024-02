OTTAWA, ON, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Au centre-ville de Toronto, de Vancouver ou de Montréal, à Canmore, en Alberta, ou à Truro, en Nouvelle-Écosse, les Canadiens méritent d'avoir accès à des soins de santé appropriés et de grande qualité, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

Le coût des études et de la formation des infirmiers et des médecins est élevé et peut décourager de nombreux Canadiens talentueux de se lancer dans leur premier choix de carrière. Le gouvernement du Canada met en œuvre les prochaines étapes pour renforcer la main-d'œuvre canadienne et pour réduire les coûts et les dépenses auxquels sont confrontés nos travailleurs de la santé.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, a annoncé l'entrée en vigueur de la politique visant à augmenter de 50 % le montant d'exonération du remboursement de prêts pour les médecins et les infirmiers qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services.

Ainsi, un médecin de famille ou un résident en médecine familiale peut être admissible à une exonération d'un maximum de 60 000 $, et un infirmier ou un infirmier praticien peut être admissible à une exonération d'un maximum de 30 000 $.

Il s'agit d'une augmentation de 50 % du montant maximal d'exonération du remboursement de prêts d'études canadiens pour les médecins de famille, les résidents en médecine familiale, les infirmiers et les infirmiers praticiens admissibles qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services. Environ 3000 médecins et infirmiers bénéficieront de cette mesure pendant la première année de mise en œuvre, pour atteindre jusqu'à 8000 emprunteurs par année d'ici 2032‑2033.

On prévoit que cette augmentation de 50 % de l'exonération du remboursement de prêts d'études canadiens attirera près de 1200 nouveaux médecins et 4000 nouveaux infirmiers dans les collectivités rurales et éloignées partout au pays sur une période de dix ans.

Ces modifications renforcent la main-d'œuvre en santé dans les collectivités rurales et éloignées en permettant d'attirer des travailleurs de ce domaine et de les garder en poste. Elles contribuent également à alléger le fardeau de la dette des médecins de famille, des résidents en médecine familiale, des infirmiers et des infirmiers praticiens qui travaillent dans des secteurs ayant un accès limité aux services.

Ces changements s'ajoutent à l'investissement historique du gouvernement du Canada de plus de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

« Au cours de la pandémie, nous avons pu constater de façon concrète l'importance de nos travailleurs de la santé, particulièrement dans les communautés rurales et éloignées. Avec ces modifications réglementaires, nous soutenons davantage les travailleurs de la santé et nous offrons aux gens vivant dans les collectivités canadiennes rurales et éloignées ayant un accès limité aux services les soins de santé de qualité dont ils ont besoin. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Les travailleurs de la santé sont les piliers du système de santé du Canada, mais sans un personnel soutenu et efficace, les Canadiens ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Ces modifications réglementaires permettront le recrutement et le maintien en poste de travailleurs de la santé dans les collectivités rurales et éloignées où les besoins sont très grands en ce moment. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

Les faits en bref

Le budget de 2022 a octroyé 26,2 millions de dollars sur quatre ans, à partir de 2023‑2024, et 7 millions de dollars par année subséquente pour ces modifications. De plus, dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'élargir la définition des collectivités rurales pour y inclure toutes les collectivités dont la population ne dépasse pas 30 000 habitants, à partir de 2024-2025.

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et des prêts d'études canadiens pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires.

Le Programme fonctionne en partenariat avec les provinces et les territoires pour fournir une aide financière aux étudiants. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut reçoivent des montants compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres mesures d'aide financière aux étudiants.

reçoivent des montants compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres mesures d'aide financière aux étudiants. L'exonération du remboursement de prêts étudiants canadiens pour les médecins de famille, les résidents en médecine familiale, les infirmiers et les infirmiers praticiens ne s'applique qu'à la portion fédérale du prêt étudiant.

Le gouvernement du Canada investit plus de 200 milliards de dollars sur dix ans afin d'améliorer les soins de santé pour les Canadiens, ce qui inclut une attention particulière aux efforts visant à soutenir les travailleurs de la santé. Cet investissement comprend 25 milliards de dollars dans le cadre d'accords bilatéraux conclus avec les provinces et les territoires pour faire avancer les priorités communes en matière de santé, dont l'une est le soutien aux travailleurs du secteur de la santé au Canada.

