Le gouvernement du Canada attribue un contrat de communications militaires visant à soutenir la souveraineté dans l'Arctique et la sécurité nationale

OTTAWA, ON, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour défendre le pays, protéger les Canadiens et soutenir l'emploi et l'innovation en attribuant un contrat visant la mise en œuvre du projet militaire « Projet de communications par satellite améliorées - Polaire » (PCSA-P). L'Agence de l'investissement pour la défense (AID) a attribué un contrat initial d'une valeur approximative de 2,3 milliards de dollars à Telesat LEO ULC (Telesat). Le contrat est assorti de deux périodes d'option dont les valeurs respectives s'élèvent à environ 214 et 218 millions de dollars.

Ce contrat contribuera à défendre la souveraineté canadienne dans l'Arctique en mettant en œuvre la première phase des capacités de communication militaires par satellite de nouvelle génération destinées aux Forces armées canadiennes (FAC) grâce à la constellation de satellites sur orbite terrestre basse (LEO) Lightspeed de Telesat. Une fois achevé, le volet des communications militaires par satellite en bande Ka du PCSA-P permettra des communications militaires sécurisées, résilientes et fiables dans l'Arctique et d'autres régions de haute latitude. Cette capacité essentielle appuiera la conduite d'un large éventail d'opérations des FAC, notamment la défense du Canada et de l'Amérique du Nord par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), le soutien des opérations menées avec les alliés, l'amélioration de la connaissance de la situation dans l'Arctique, ainsi que le soutien des missions de recherche et de sauvetage.

Il s'agit du premier contrat attribué dans le cadre du partenariat stratégique établi en décembre 2025 entre le gouvernement du Canada, Telesat et MDA Space. Le contrat fait suite aux travaux d'ingénierie et d'analyse d'options menés par les deux partenaires stratégiques. Il soutient la mise en œuvre d'éléments clés du PCSA-P, notamment l'infrastructure et les services de communications par satellite nécessaires à la fourniture des capacités de communications militaires à bande large. L'AID continuera de renforcer ce partenariat par le biais d'autres ententes d'approvisionnement afin de répondre aux besoins opérationnels des FAC.

De plus, le contrat permettra à Telesat d'élargir immédiatement sa constellation de satellites LEO de 69 satellites, portant ainsi le nombre total de satellites déjà en production de 156 à 225. Les satellites seront construits par MDA Space dans son usine de fabrication à haut volume ultra-moderne située à Montréal. Ce contrat représente un jalon important dans les approvisionnements en matière de défense. Il témoigne de la volonté du gouvernement du Canada d'accélérer l'acquisition des capacités militaires essentielles tout en renforçant l'infrastructure industrielle de défense souveraine du pays.

Le PCSA-P comprendra également une constellation de satellites sécurisés sur orbite terrestre moyenne fonctionnant en ultra-haute fréquence (UHF) et en bande X. MDA Space sera l'entrepreneur principal chargé d'exécuter la mission de bout en bout. Des négociations sont en cours pour faire avancer la définition et l'élaboration des services en UHF et en bande X. Pour ce volet du projet, Telesat agira comme sous-traitant de MDA Space.

Le PCSA-P mise sur l'expertise industrielle du Canada pour renforcer les capacités souveraines de celui-ci tout en créant des possibilités économiques et en soutenant l'emploi dans des domaines hautement spécialisés, à la grandeur du pays.

Grâce à la politique des retombées industrielles et technologiques du Canada, ce marché pourrait éventuellement créer ou maintenir 2 600 emplois par an au Canada et contribuer annuellement au produit intérieur brut du pays à hauteur de 335 millions de dollars pendant environ sept ans. Il en résultera des occasions d'affaires pour les entreprises canadiennes, y compris les petites et moyennes entreprises qui participent aux chaînes d'approvisionnement des secteurs canadiens de l'espace et de la défense.

Citations

« Le renforcement de notre souveraineté dans le Nord et dans l'Arctique est essentiel à notre sécurité nationale, et est prioritaire pour le gouvernement du Canada. Conformément à la Stratégie industrielle de défense, l'Agence de l'investissement pour la défense tire parti des partenariats stratégiques que nous avons établis pour investir dans notre sécurité et notre économie. Le contrat attribué aujourd'hui dans le cadre du PCSA-P nous permettra d'avoir une meilleure connaissance de la situation, d'assurer une présence forte dans le Nord et de donner au Canada les moyens de faire face à l'évolution des menaces dans un contexte géopolitique changeant. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« En investissant dans le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire, nous dotons les Forces armées canadiennes de communications militaires par satellite de nouvelle génération, afin que notre personnel dispose d'une connectivité sécurisée, résiliente et fiable dans l'Arctique et dans d'autres régions de hautes latitudes où il en a le plus besoin. Grâce à ce projet, nous accélérons la mise en place de capacités essentielles, nous défendons la souveraineté et la sécurité du Canada, et nous renforçons notre base industrielle de défense nationale afin de répondre aux besoins des Canadiens pour les années à venir. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Ce projet est le fruit concret de la Stratégie industrielle de défense et de l'Agence de l'investissement pour la défense. Il est un exemple probant de la mise en œuvre rapide du pilier « construire » de l'approche « construire-collaborer-acheter ». En partenariat avec l'industrie spatiale canadienne, nous dotons les Forces armées canadiennes de capacités essentielles tout en renforçant l'infrastructure industrielle souveraine du Canada. Cet investissement contribuera à stimuler l'innovation, à soutenir les emplois de grande valeur et à développer la capacité industrielle résiliente dont le Canada a besoin pour réaliser ses priorités en matière de défense et de sécurité pour les années à venir. »

Doug Guzman

Président-directeur général, Agence de l'investissement pour la défense

« Des communications sécurisées et souveraines sont essentielles pour permettre aux Forces armées canadiennes d'opérer dans tout le Nord canadien, de collaborer sans heurts avec nos alliés et partenaires, et de contribuer à la défense continentale. Le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire renforcera notre capacité à communiquer, à commander et à coordonner nos opérations dans l'Arctique et dans d'autres régions de hautes latitudes, tout en soutenant la modernisation du NORAD et en garantissant à notre personnel les capacités dont il a besoin pour faire face aux menaces d'aujourd'hui et de demain. »

Lgén Jamie Speiser-Blanchet

Commandant, Aviation royale canadienne

« Télésat est honorée de soutenir le gouvernement du Canada alors qu'il renforce la souveraineté dans le Nord et l'Arctique. Ce contrat garantit aux Forces armées canadiennes l'accès à une connectivité sécurisée, résiliente et souveraine plusieurs années plus tôt que prévu, et ce, à un excellent rapport qualité-prix, avec une architecture évolutive conçue pour répondre aux futures exigences opérationnelles mondiales et favoriser l'interopérabilité avec les alliés et les partenaires du Canada. »

Dan Goldberg

Président-directeur général, Telesat

« À l'heure où les Forces armées canadiennes ont un besoin urgent d'une connectivité sécurisée et souveraine dans le Nord, le Gouvernement du Canada mobilise d'importantes ressources financières et s'appuie sur la base industrielle spatiale de notre pays, parmi les plus avancées au monde, pour assurer la défense du Canada dans cette région stratégique qu'est l'Arctique. Nous saluons l'engagement du gouvernement en faveur d'une connectivité souveraine, ainsi que la remarquable agilité, rapidité et réactivité du processus d'approvisionnement, qui a permis de passer de la phase d'analyse et de définition des options du programme à celle du développement et de l'approvisionnement en l'espace de quelques mois seulement. »

Mike Greenley

Président-directeur général, MDA Space

Les faits en bref

Le 9 décembre 2025, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Défense nationale, a établi un partenariat stratégique avec Telesat Corporation et MDA Space dans le cadre du PCSA-P.

Dans le cadre de la première phase du projet, le Canada a attribué un contrat de 2,92 millions de dollars (taxes comprises) à Télésat et à MDA Space pour la réalisation de travaux d'ingénierie et d'analyse d'options. Ces travaux ont éclairé la phase suivante du projet.

Le Canada met en œuvre le PCSA-P selon un modèle de partenariat stratégique. Ce modèle novateur pour la conduite des projets d'approvisionnement permet de simplifier les processus et de réduire les délais, tout en tirant parti de l'expertise de l'industrie en matière de conception, d'élaboration et de mise en œuvre de capacités de défense complexes.

Cette initiative s'inscrit dans le volet « CONSTRUIRE » de la Stratégie industrielle de défense du Canada, laquelle vise à renforcer et à développer la capacité industrielle souveraine du pays dans le secteur de la défense en réalisant des investissements stratégiques dans l'industrie canadienne. Le Canada veut ainsi soutenir l'innovation au pays, créer des emplois de grande valeur, favoriser le développement de l'expertise technologique et bâtir des capacités industrielles durables qui contribuent à la réalisation de ses objectifs économiques et relatifs à la sécurité nationale.

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'appliquera au PCSA-P, ce qui permettra de créer des emplois de grande valeur, de favoriser l'innovation et de renforcer les secteurs canadiens de l'espace et de la défense.

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]