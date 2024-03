QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Grâce à la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada stimule la croissance économique et crée de bons emplois, tout en veillant à ce que la Garde côtière canadienne (GCC) ait les navires dont elle a besoin pour accomplir son travail important.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué, dans le cadre de la SNCN, un premier contrat à Chantier Davie Canada Inc., de Lévis (Québec), pour la réalisation des travaux initiaux liés à la construction des nouveaux brise-glaces de programme. En vertu de ce contrat d'une valeur de 19 millions de dollars (taxes en sus), Chantier Davie entreprendra les travaux d'élaboration de la conception initiale.

Les nouveaux brise-glaces de programme remplaceront les brise-glaces de la GCC qui desservent les voies navigables du Canada atlantique et du fleuve Saint‑Laurent pendant l'hiver, ainsi que l'Arctique pendant l'été. Dans le Canada atlantique, ces brise‑glaces de programme assureront les services de déglaçage, escorteront les navires dans les eaux couvertes de glace et dégageront la glace des ports et des quais, ce qui est essentiel pour les pêches commerciales du Canada. Dans l'Arctique, ils effectueront le déglaçage pour les navires, afin d'assurer le transport sécuritaire des marchandises vitales, des biens et des personnes dans les eaux canadiennes.

La SNCN du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la GCC et de la Marine royale canadienne (MRC) pour faire en sorte que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada, en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en générant les retombées économiques les plus avantageuses possibles dans tout le pays. Le contrat devrait permettre de créer et de maintenir environ 35 emplois par an.

Citations

« Avec l'attribution de ce premier contrat à Chantier Davie dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous franchissons un pas de plus vers la fourniture de la prochaine génération de navires de l'Arctique à la Garde côtière canadienne. Ces navires compteront parmi les plus avancés, les plus durables et les mieux adaptés aux environnements les plus rudes du monde. Symbole de la présence du Canada dans l'Arctique, la nouvelle flotte jouera un rôle déterminant, car elle permettra à notre pays de rester ouvert à la navigation tout au long de l'année. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Une flotte de la Garde côtière canadienne solide et bien équipée est essentielle pour protéger les Canadiens sur l'eau et dans le milieu marin. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans le renouvellement de notre flotte de brise-glaces, qui est essentielle pour assurer la circulation sécuritaire et efficace des marchandises dans les eaux canadiennes. »

Mario Pelletier, Commissaire, Garde côtière canadienne

« Je félicite Chantier Davie, avec qui nous avons conclu récemment une Ontatenses, soit une alliance stratégique, pour ce premier contrat octroyé par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Je me réjouis de cet important contrat qui s'annonce bénéfique pour la Nation huronne-wendat, alors que Chantier Davie s'est engagé, par cette alliance, à mettre en œuvre des initiatives visant à accroître ses achats auprès des entreprises huronnes-wendat. »

Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

Faits en bref

Ce contrat permet au chantier naval d'entamer les phases de planification du projet, comme l'évaluation initiale visant à déterminer les exigences relatives à la construction des navires. Le calendrier de la construction sera précisé au fur et à mesure que le gouvernement du Canada et Chantier Davie progresseront dans les différentes phases de préparation de la construction.

et Chantier Davie progresseront dans les différentes phases de préparation de la construction. En mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il ferait l'acquisition de 6 nouveaux brise-glaces de programme dans le cadre du renouvellement de la flotte de la GCC, et qu'il avait intention de désigner un troisième chantier naval canadien comme partenaire stratégique de la SNCN. Le processus concurrentiel visant à sélectionner le troisième chantier naval a été lancé au courant de la même année.

a annoncé qu'il ferait l'acquisition de 6 nouveaux brise-glaces de programme dans le cadre du renouvellement de la flotte de la GCC, et qu'il avait intention de désigner un troisième chantier naval canadien comme partenaire stratégique de la SNCN. Le processus concurrentiel visant à sélectionner le troisième chantier naval a été lancé au courant de la même année. En avril 2023, au terme d'un processus de qualification approfondi en plusieurs étapes, le gouvernement du Canada a désigné Chantier Davie à titre de troisième partenaire stratégique de la SNCN.

a désigné Chantier Davie à titre de troisième partenaire stratégique de la SNCN. Chantier Davie a déjà joué un rôle essentiel dans le soutien des flottes canadiennes. Depuis 2012, l'entreprise a obtenu pour plus de 2,895 milliards de dollars en contrats pour la réalisation de divers types de travaux sur des navires de la GCC, de la MRC et de Transports Canada.

Parmi les travaux que Chantier Davie a réalisés dans le cadre de la SNCN, mentionnons l'acquisition et la conversion de 3 brise-glaces moyens provisoires pour la GCC, la remise en état du Navire de la Garde côtière canadienne Louis S. St Laurent , la conversion du navire à moteur Astérix destiné à fournir à la MRC une capacité intérimaire de pétrolier ravitailleur d'escadre, et l'entretien de l'une des frégates de la classe Halifax de la MRC.

, la conversion du navire à moteur Astérix destiné à fournir à la MRC une capacité intérimaire de pétrolier ravitailleur d'escadre, et l'entretien de l'une des frégates de la classe de la MRC. De plus, Chantier Davie travaille actuellement à la conception et à la construction de 2 traversiers pour Transports Canada.

Chantier Davie a annoncé récemment qu'il s'associait à la Nation huronne-wendat pour collaborer à des initiatives de développement social, culturel et économique.

On estime que les contrats attribués entre 2012 et 2022, dans le cadre de la SNCN, ont contribué à injecter près de 25 milliards de dollars (2,1 milliards de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada , et qu'ils ont permis de créer ou de maintenir environ 18 800 emplois par année entre 2012 et 2023.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon. Attaché de presse. Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos. 613-323-6621. [email protected] ; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]