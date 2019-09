Le gouvernement du Canada appuie les entreprises et les organisations novatrices à Edmonton et dans les régions avoisinantes

EDMONTON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - L'innovation continue à révolutionner de nombreux secteurs de l'économie canadienne. Par l'entremise d'une vaste gamme de programmes pour les entreprises, les institutions, les chercheurs et les entrepreneurs, le gouvernement du Canada veille à ce que les entreprises du Nord de l'Alberta demeurent compétitives dans l'économie de l'innovation de demain.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé de nouveaux investissements d'une valeur totale de plus de 27 millions de dollars dans 23 projets à Edmonton et dans les régions avoisinantes. Le soutien à ces projets s'inscrit dans trois programmes différents, tous axés sur l'innovation.

Croissance et productivité des entreprises (CPE) apportera une aide financière totale de 18 249 749 $ à 12 petites et moyennes entreprises d'Edmonton, de DeBolt et de Leduc. En fournissant à ces PME des prêts sans intérêt pour réaliser leurs projets, le gouvernement du Canada soutient l'expansion vers de nouveaux marchés et l'innovation dans les secteurs de la nanotechnologie, des cosmétiques, de l'électronique, des technologies de la santé, des textiles et des technologies numériques.

Par l'entremise du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), le gouvernement du Canada investit 6 250 730 $ dans 8 projets à Edmonton. Ces investissements soutiendront une gamme diversifiée d'innovations dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'aviation, des technologies élaborées par des jeunes, des produits et des aliments naturels, des sciences de la vie et de l'intelligence artificielle.

Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) fait des investissements stratégiques dans des initiatives qui améliorent et renforcent l'économie de l'Ouest canadien. Trois projets d'Edmonton recevront, dans le cadre de ce programme, un investissement total de 2 680 670 $ pour appuyer le développement des véhicules autonomes, la fabrication de pointe et le leadership des jeunes dans le domaine des ressources naturelles.

Citations

« Notre habileté à saisir les possibilités offertes par une économie mondiale qui évolue rapidement repose, entre autres, sur une économie diversifiée. Grâce aux investissements considérables effectués par le gouvernement du Canada à Edmonton et dans les régions avoisinantes, nous veillons à ce que la région demeure un chef de file dans des secteurs comme les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle, les textiles et les sciences de la vie. Ces investissements aideront Edmonton et les régions avoisinantes à tirer parti de leurs avantages uniques. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Financement dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises

Organisation Endroit Description du projet Aide financière Applied Quantum Materials Inc. Edmonton Augmenter la production de nanomatériaux de silicium pour les marchés de la défense, de la sécurité et de la construction. 200 000 $ Barriertek Inc. Leduc Accroître la capacité de production des matériaux de construction ignifuge pour les immeubles résidentiels et commerciaux. 1 950 000 $ Clinisys EMR Edmonton Ouvrir de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis pour un nouveau système logiciel infonuagique d'analyse de données et de dossiers médicaux électroniques, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients. 907 875 $ Davey Textile Solutions Inc. Edmonton Apporter des améliorations à une installation qui augmentera la productivité de fabrication de garnitures de sécurité réfléchissantes pour l'industrie textile. 742 000 $ EC Labs Inc. Edmonton Lancer une nouvelle ligne de soins capillaires de luxe et à rendement élevé pour les marchés nord-américains, chinois et japonais. 350 000 $ Levven Electronics Ltd. Edmonton Accroître la capacité de fabrication pour répondre à l'augmentation du volume des ventes de produits pour les immeubles intelligents. 660 000 $ NanoSpeed Diagnostics Inc. & 1715940 Alberta Ltd. Edmonton Établir une installation de fabrication pour des tests rapides et commercialiser un test pour la ferritine. 804 812 $ Pleasant Solutions Inc. Edmonton Augmenter les ventes et la promotion des produits de sécurité élevée, notamment Pleasant Password Server, une solution permettant aux organisations de gérer les mots de passe et les renseignements de nature délicate sur les marchés internationaux. 2 450 000 $ Quantiam Technologies Inc. Edmonton Accroître la production de nanomatériaux et la technologie de traitement qui réduit l'usure, la corrosion et l'accumulation de résidus de coke sur les surfaces des alliages métalliques. 2 369 541 $ Sonar Software Inc. DeBolt Commercialiser la prochaine génération de logiciels de facturation pour les fournisseurs de services Internet. 3 000 000 $ Umay Care Holdings Inc. Edmonton Acheter de l'équipement et lancer un appareil de gestion de la fatigue oculaire numérique sur les marchés nord-américains et européens. 276 353 $ Willowglen Systems Ltd. Edmonton Lancer et commercialiser une nouvelle technologie d'automatisation qui améliore la gérance de l'environnement et l'efficacité des infrastructures industrielles indispensables comme les pipelines et les systèmes de métro. 4 539 168 $ Total : 18 249 749 $

Financement dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux

Organisation Endroit Description du projet Aide financière Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) Edmonton Faire la démonstration de technologies d'intervenants albertains qui établissent des utilisations viables de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique en santé et en analyse de données. 2 750 000 $ BioAlberta Edmonton Appuyer les producteurs de produits de santé naturels et d'aliments fonctionnels de l'Alberta afin qu'ils innovent et fassent croître leurs entreprises. 200 000 $ BioAlberta Edmonton Aider les petites et moyennes entreprises du domaine des sciences de la vie de l'Alberta à mettre à l'échelle, à faire croître et à commercialiser leurs produits sur la scène internationale. 60 000 $ C-FER Technologies Inc. Edmonton Acheter de l'équipement pour les entreprises locales afin qu'elles puissent l'utiliser pour étalonner et tester les produits d'équipement à charge élevée de plus d'un million de livres. 225 000 $ Edmonton Economic Development (Startup Edmonton) Edmonton Offrir un programme d'entrepreneuriat chez les jeunes pour renforcer les compétences en entrepreneuriat des étudiants de niveau postsecondaire et outiller les jeunes fondateurs afin qu'ils puissent lancer un concept d'entreprise technologique grâce à un appui aux programmes, un espace de travail et des possibilités de mentorat. 250 000 $ Collège NorQuest, Collège Bow Valley, Université Concordia d'Edmonton et Université Athabasca Edmonton Élaborer et améliorer les programmes afin d'augmenter le nombre d'étudiants, de travailleurs qualifiés et d'entreprises formés en intelligence artificielle et en analyse de données. 1 150 000 $ Université de l'Alberta Edmonton Tester et valider les carburéacteurs renouvelables, qui sont produits à partir de la technologie de transformation des lipides en hydrocarbures qui transforme les graisses de déchets agricoles et les huiles de qualité inférieure en carburants et autres produits chimiques. 1 565 730 $ Université de l'Alberta Edmonton Organiser un événement international de fabrication de pointe et un marathon de programmation en mai 2019. 50 000 $ Total : 6 250 730 $

Financement dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest

Organisation Endroit Description du projet Aide financière Alberta Centre for Advanced MNT Products (ACAMP) Edmonton Acheter de l'équipement qui aidera les entreprises à développer, tester et commercialiser de nouvelles technologies pour les systèmes autonomes. 1 500 000 $ Association canadienne pour les Nations Unies Edmonton Organiser des forums « Nouvelle diplomatie des ressources naturelles » dans tout l'Ouest canadien qui réunissent de jeunes universitaires canadiens et des experts de premier plan du secteur privé, du gouvernement, et d'organisations environnementales et autochtones. 120 670 $ Université de l'Alberta Edmonton Mettre au point un système de fabrication de pointe pour la réparation automatisée des composants de machines lourdes. 1 060 000 $ Total : 2 680 670 $

Liens additionnels

Restez branché

Suivez le Ministère sur Twitter : @DEO_Canada, @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunications pour personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Donna Kinley, Gestionnaire régionale, Communications, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 780-902-2984, Donna.Kinley@canada.ca

Related Links

http://www.wd.gc.ca/