En plus du financement de PrairiesCan, le Centre communautaire de Riverview a reçu 100 000 $ de la Ville de Winnipeg pour améliorer sa patinoire et ses aires récréatives extérieures. Les activités du projet comprennent le coulage d'un revêtement ainsi que l'installation de bandes de patinoire, de clôtures et d'un système d'éclairage. Le projet permettra de créer un espace récréatif extérieur réinventé qui pourra accueillir diverses activités tout au long de l'année.

Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir la croissance économique des Prairies par l'entremise de programmes et de services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à devenir plus fortes.

« Notre gouvernement investit dans des projets qui aideront les collectivités à créer des espaces et des souvenirs par l'intermédiaire du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Grâce au financement d'aujourd'hui, le Centre communautaire de Riverview, une installation essentielle du centre de Winnipeg, continuera de rassembler les gens, leur permettant de créer des liens et des souvenirs communs pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Les centres communautaires sont un élément essentiel de nos quartiers. Ils créent des espaces où les gens peuvent se réunir et créer des souvenirs autour d'expériences communes. Cet investissement vise à créer un espace où les résidents de Riverview pourront tisser des liens et bâtir un solide noyau communautaire. »

- L'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Je suis heureuse de voir qu'autant de nos centres communautaires reçoivent le financement dont ils ont besoin pour améliorer leurs installations au bénéfice de tous ceux et celles qui les utilisent. Les centres communautaires jouent un rôle central dans l'établissement de collectivités saines. Le Centre communautaire de Riverview a été une lumière durant la pandémie, offrant de nombreuses activités extérieures, dont des sentiers de ski, pour aider les résidents de Winnipeg à demeurer en santé et résilients. Le Centre continue à ajouter de nouveaux programmes afin que tous et toutes puissent y trouver quelque chose qui les intéresse. C'est avec plaisir que j'annonce que la Ville de Winnipeg s'associe au Centre communautaire de Riverview et au gouvernement du Canada pour verser une contribution de 100 000 $ du programme de subventions pour la rénovation des centres communautaires afin de soutenir les améliorations électriques et mécaniques requises pour le projet d'éclairage de la patinoire du centre. »

- Sherri Rollins, conseillère de Fort Rouge - East Fort Garry et présidente du Comité permanent sur la protection, les services communautaires et les parcs

« Nous exultons tout simplement à la nouvelle que notre centre communautaire recevra ce financement considérable du gouvernement fédéral et de l'administration municipale. Ce projet améliorera les activités extérieures offertes tout au long de l'année à la collectivité de Riverview et des quartiers voisins. Ce projet créera d'incommensurables possibilités pour notre centre et pour les familles. »

- Jason Oliver, président, Centre communautaire de Riverview

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au Manitoba . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

