Le gouvernement du Canada appuie le tourisme, les compétences et la croissance des entreprises autochtones en Alberta

Le financement de quatre projets autochtones en Alberta appuie des possibilités de croissance inclusive

CALGARY, le 8 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et à favoriser la prospérité à long terme en investissant dans des possibilités de croissance pour les peuples autochtones.

Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata-Carleton, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 2 800 360 $ au profit de quatre projets visant à promouvoir le tourisme, le perfectionnement des compétences et la croissance des entreprises autochtones.

Les investissements annoncés aujourd'hui comprennent :

Une aide de 1 000 000 $ octroyée dans le cadre du volet du programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour permettre à Indigenous Tourism Alberta de présenter un programme qui fait la promotion de l'industrie du tourisme autochtone en Alberta , la renforce et la fait grandir. Les activités comprennent l'élaboration et la prestation de multiples programmes de préparation au tourisme communautaire, de sommets sur le tourisme autochtone de l' Alberta et de programmes de sensibilisation aux cultures.

, la renforce et la fait grandir. Les activités comprennent l'élaboration et la prestation de multiples programmes de préparation au tourisme communautaire, de sommets sur le tourisme autochtone de l' et de programmes de sensibilisation aux cultures. Une aide de 829 860 $ octroyée dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest pour permettre à la nation TsuuT'ina de mettre sur pied deux programmes de formation professionnelle à Calgary : un programme culinaire pour les Premières Nations en collaboration avec la Southern Alberta Institute of Technology et un programme d'entraîneuse personnelle de conditionnement physique au complexe Seven Chiefs Fitness en collaboration avec l'Université Mount Royal . Les programmes accrédités favoriseront la croissance économique autochtone en qualifiant préalablement les participants aux possibilités d'emploi dans diverses entreprises de la nation.

: un programme culinaire pour les Premières Nations en collaboration avec la et un programme d'entraîneuse personnelle de conditionnement physique au complexe Seven Chiefs Fitness en collaboration avec l'Université . Les programmes accrédités favoriseront la croissance économique autochtone en qualifiant préalablement les participants aux possibilités d'emploi dans diverses entreprises de la nation. Une aide de 750 000 $ octroyée dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest pour permettre à O'Chiese Contracting Limited Partnership (OCLP) de se procurer l'équipement de construction afin d'appuyer les occasions d'affaires qui s'offrent aux Premières Nations. L'équipement permettra à OCLP d'obtenir de nouveaux contrats et de tirer parti des contrats existants avec d'autres entreprises de développement des ressources.

Une aide de 220 500 $ octroyée dans le cadre du volet du programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour permettre à Business Link de mettre en œuvre un programme de sensibilisation de deux ans qui aidera à accroître l'accès des entreprises autochtones aux possibilités d'approvisionnement qu'offre le gouvernement fédéral. Ces activités de sensibilisation permettront de mieux faire connaître les possibilités d'approvisionnement, de repérer les entreprises autochtones qui sont prêtes pour l'approvisionnement et d'offrir de la formation aux entreprises afin qu'elles soient en mesure de soumissionner à l'égard de possibilités qu'offre le gouvernement fédéral.

Ces projets devraient permettre la création, le maintien ou l'expansion de 126 entreprises, la création de 85 nouveaux emplois et la formation de plus de 200 Autochtones. Le gouvernement du Canada est déterminé à établir une nouvelle relation avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de cet engagement.

Citations

« Il est essentiel d'appuyer la sensibilisation à la culture autochtone, la formation professionnelle et la croissance des entreprises pour bâtir une économie canadienne forte, novatrice et inclusive. Je suis fier que le gouvernement du Canada investisse dans les peuples autochtones, qu'il élimine les obstacles à leur réussite et qu'il facilite la mise à profit du tourisme, de l'emploi et des possibilités économiques des Autochtones. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La diversité et l'inclusion sont les fondements de l'identité canadienne et un élément clé de la prospérité économique de l'Ouest canadien. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront aux peuples autochtones de participer pleinement à l'économie et de renforcer leurs collectivités grâce à une sensibilisation culturelle accrue et à l'accès à de nouvelles compétences et ressources. »

- Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata-Carleton

« Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada pour appuyer le tourisme autochtone authentique en Alberta. La clé du succès pour l'avenir du tourisme autochtone est la capacité de favoriser et d'établir des relations de collaboration avec des partenairesde premier plan. Ce partenariat appuie la mission d'Indigenous Tourism Alberta qui consiste à assurer le leadership dans le développement et la commercialisation d'expériences touristiques autochtones authentiques au sein de cette industrie en pleine croissance. »

- Chef Tarra Wright Many, directrice administrative, Indigenous Tourism Alberta

« Le soutien financier offert par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada aujourd'hui contribuera à l'expansion d'O'Chiese Contracting pour permettre aux gens d'O'Chiese de participer aux possibilités économiques au-delà des limites de notre nation. »

- Chef Douglas Beaverbones, Première Nation d'O'Chiese

« Il y a dix ans, Liaison Entreprise a commencé à offrir des services aux Autochtones. Nous sommes fiers d'offrir maintenant un programme qui aide les entreprises autochtones prêtes pour l'approvisionnement. Nous sommes persuadés que le programme fera partie intégrante d'un nouveau paysage commercial qui fera appel au milieu des affaires autochtone dans la mesure du possible, tout en donnant suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. »

- Holly Atjecoutay, chef d'équipe, Services aux Autochtones, Liaison Entreprise

Liens additionnels

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada , @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Donna Kinley, Gestionnaire régionale, Communications, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 780-902-2984, donna.kinley@canada.ca

Related Links

http://www.wd.gc.ca/