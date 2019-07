Le gouvernement du Canada appuie le Programme de droit du Nunavut afin d'améliorer l'accès à la justice et de répondre à la nécessité grandissante d'avocats en exercice au Nunavut

IQALUIT, le 28 juill. 2019 /CNW/ - Pour qu'un système de justice fonctionne bien, nos professionnels du droit doivent comprendre les contextes régionaux et culturels des régions où ils exercent le droit. C'est pourquoi fournir l'accès à une formation juridique est important d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé le financement du Programme de droit du Nunavut au Collège de l'Arctique du Nunavut, un programme de formation juridique conçu pour hausser le nombre d'avocats en exercice au Nunavut et pour accroître l'accès à la justice pour les Nunavummiut. Le programme est issu d'un partenariat entre le Collège de l'Arctique du Nunavut et l'Université de la Saskatchewan. En septembre 2019, la première cohorte d'étudiants entrera en troisième année du programme de quatre ans. Le gouvernement du Canada versera 341 600 $ au cours des deux prochaines années à l'Université de la Saskatchewan dans le cadre du Programme de partenariat et d'innovation du ministère de la Justice. ‎

Grâce à ce financement provenant du gouvernement du Canada, les étudiants seront en mesure de participer à des possibilités d'apprentissage par l'expérience dans le domaine de la défense des droits, et une clinique juridique où ils pourront acquérir une expérience pratique du droit sera mise sur pied à Iqaluit. Le programme, dans le cadre duquel seront présentés également des conférenciers invités sur les enjeux arctiques, inuits et circumpolaires, offrira une programmation sur les compétences culturelles et la terminologie juridique Inuktitut ainsi que des conférences sur le droit traditionnel afin de tenir compte des besoins et des priorités du Nunavut.

Citations

« C'est un honneur d'appuyer un programme aussi crucial qui s'efforce de répondre à la demande d'avocats au Nunavut. Cette initiative est une partie importante de l'engagement du gouvernement de veiller à ce qu'un nombre accru de Nunavummiut occupent des postes de leadership, y compris dans notre système de justice. Notre investissement dans ce programme et notre soutien à la revitalisation des systèmes juridiques autochtones constituent un investissement dans l'avenir du Nunavut. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Ce financement nous permettra de fournir à nos étudiants de nouvelles occasions de participer activement à la profession juridique, acquérir des compétences pratiques et une connaissance du droit traditionnel Inuit. Je suis très heureux que le gouvernement du Canada reconnaisse le rôle important que le Programme de droit du Nunavut joue dans l'édification de la profession juridique sur notre territoire. »

Stephen Mansell

Directeur, Programme de droit du Nunavut, Université de la Saskatchewan

« Grâce au financement annoncé aujourd'hui par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, le Programme de droit aura une incidence réelle dans la préparation de nos diplômés à des expériences pratiques. Je suis très heureux que ce programme reçoive le soutien dont il a besoin pour améliorer les possibilités offertes à nos étudiants. »

Martin Phillipson

Doyen du Collège de droit, Université de la Saskatchewan

Faits en bref

Le Programme de partenariat et d'innovation du ministère de la Justice fournit un financement à des organisations qui peuvent ensuite concevoir des solutions novatrices aux nouveaux problèmes de justice. Le programme appuie le ministère de la Justice dans sa mission de veiller à ce que le Canada soit une société juste et respectueuse des lois, dotée d'un système de justice accessible, efficace et équitable.

