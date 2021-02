Une compagnie canadienne de technologie franchit un nouveau cap en utilisant la chaîne de blocs et des solutions d'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est tourné vers le secteur privé pour que celui-ci trouve des solutions destinées à améliorer la capacité de traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'acier au Canada. En agissant de la sorte, le gouvernement met à profit ses atouts en tant que principal acheteur de biens et de services canadiens pour soutenir la croissance des innovateurs et des entrepreneurs du pays.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise Mavennet avait été sélectionnée pour conclure la mise au point au cours des deux prochaines années de son prototype de système de repérage numérique alimenté par la chaîne de blocs et l'intelligence artificielle. Un tel système pourrait être utilisé par les entreprises et le gouvernement dans la chaîne d'approvisionnement de l'acier canadienne et possiblement nord-américaine.

Cette technologie pourrait aussi faciliter le processus décisionnel au gouvernement du Canada et permettre de numériser et de rendre plus efficientes les procédures de dédouanement des entreprises de l'acier. Elle pourrait aussi améliorer les prévisions en matière d'approvisionnement et de demande, permettre de vérifier instantanément l'origine des produits et de confirmer que l'approvisionnement est responsable, réduire les coûts, et accroître l'efficience et la productivité.

La compagnie, qui est située à Toronto, va recevoir 1,125 million de dollars par l'entremise de Solutions innovatrices Canada, un programme dans le cadre duquel les petites entreprises canadiennes sont invitées à mettre au point des solutions innovatrices pour résoudre des défis proposés par le gouvernement.

Solutions innovatrices Canada est un volet clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel qui vise à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à se tailler une place dans l'économie de demain.

Citations

« Notre gouvernement veut vraiment aider les petites entreprises canadiennes à innover et à devenir plus concurrentielles. Pour y parvenir, nous mettons l'accent sur notre plus gros atout : nos gens. En soutenant les innovateurs canadiens -- comme Mavennet -- et leurs meilleures idées, nous finançons des technologies et des produits innovateurs pour résoudre certains des défis les plus pressants que nous avons au Canada, tout en appuyant la croissance économique et en créant de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous sommes reconnaissants d'avoir été choisis par le gouvernement pour participer à l'avancement d'une industrie si importante pour le Canada. L'arrivée des toutes dernières technologies numériques innovatrices dans l'industrie peut avoir des retombées positives à la grandeur du pays, et nous sommes honorés d'être aux premières loges pour voir cette réalisation s'accomplir. »

- Le président-directeur général de Mavennet, Patrick Mandic

Les faits en bref

Mavennet travaillera en étroite collaboration avec divers ministères gouvernementaux et l'industrie canadienne de l'acier au cours des 15 prochains mois pour mettre à l'essai cette technologie prototype.

Solutions innovatrices Canada aide les innovateurs canadiens en finançant leurs travaux de recherche-développement et de mise à l'essai en temps réel de leurs prototypes. Ses deux volets ont un financement combiné de plus de 140 millions dédié aux innovateurs canadiens qui veulent se lancer en affaires, prendre de l'expansion et commercialiser leurs innovations. Les innovateurs peuvent s'inscrire pour recevoir les mises à jour du programme Solutions innovatrices Canada .

Il y a des centaines de programmes et de services qui offrent du financement ou des conseils d'experts, et bien plus, pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à faire croître l'économie du Canada . L'interface de la plateforme Innovation Canada est conviviale. Une fois que l'utilisateur a enregistré son profil, il obtient en deux minutes à peine des recommandations de programmes et de services adaptés à ses besoins.

Liens connexes

Restez branchés

