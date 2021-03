La ministre Mary Ng annonce les bénéficiaires ontariens d'un complément de 4,8 millions de dollars au Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat pour aider les entrepreneures de l'Ontario à s'adapter et à assurer la croissance de leur entreprise

OTTAWA, ON, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les entrepreneures canadiennes sont essentielles à la réussite économique des collectivités partout au pays. Néanmoins, elles sont souvent confrontées à des obstacles uniques lorsqu'elles lancent et développent leurs entreprises et ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada appuie depuis longtemps les entrepreneures et s'engage à faire les investissements nécessaires pour les positionner sur la voie de la réussite dans l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a annoncé les 16 bénéficiaires du financement complémentaire de 4,8 millions de dollars du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en l'Ontario pour aider les entrepreneures à traverser cette crise. Cet investissement constitue un complément au plus de 32 millions de dollars de financement de la SFE qui ont été versés auparavant à ces organisations.

Le financement complémentaire vise à renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin en Ontario, en permettant une meilleure collaboration pour les entrepreneures, au moyen de possibilités d'encadrement, de mentorat et de réseautage. Cela sera particulièrement important pour permettre aux femmes de saisir les possibilités de croissance dans les nouveaux marchés ou les marchés émergents à mesure que l'économie se remet de la pandémie de COVID-19.

Soutenir les entrepreneures par l'entremise d'un écosystème collaboratif

Le ministre Ng a fait l'annonce d'aujourd'hui dans le cadre de la conférence Une coche plus haute 2021, organisée par les 19 bénéficiaires initiaux de l'écosystème de la SFE et dirigée par la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Northumberland. Rendue possible grâce à l'investissement complémentaire du Fonds pour l'écosystème de la SFE, Une coche plus haute 2021 est une conférence virtuelle dédiée à soutenir les entrepreneures et à fournir un forum pour renforcer les capacités et favoriser la collaboration à travers l'écosystème. La ministre Ng a lancé l'événement et a fait l'annonce du financement complémentaire. La ministre a également participé à une discussion informelle avec Wendy Curtis, directrice administrative de la SADC de Northumberland, afin de discuter de l'autonomisation économique des femmes et de l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir les entrepreneures.

Citations

« Les femmes entrepreneures ont fait face à des défis uniques durant cette pandémie, et je suis ravie que notre gouvernement soit en mesure de fournir ces investissements cruciaux afin que les entreprises dirigées par des femmes puissent continuer de contribuer à l'avenir économique du Canada. Les entrepreneures veulent continuer à construire leurs entreprises, et nous serons là pour les aider à mieux les reconstruire. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Nous comprenons les défis auxquels sont confrontées toutes les entreprises pendant la pandémie, et ces défis ont été amplifiés pour les entrepreneures. Les investissements réalisés aujourd'hui par l'entremise du complément au Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) de FedDev Ontario et de FedNor continueront à soutenir les entreprises dirigées par des femmes avec des possibilités de formation, de mentorat et de réseautage alors qu'elles traversent cette pandémie et se préparent pour une vigoureuse relance économique.

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues

« Grâce à ce mouvement collaboratif de la SFE dans l'ensemble de l'Ontario, nous sommes confiants qu'ensemble, nous pouvons exploiter le plein potentiel des entreprises dirigées par des femmes pour stimuler la prospérité économique et la relance économique. Des partenariats comme celui-ci sont le reflet direct de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en action - offrant un accès complet à un écosystème au moyen d'un financement, de réseaux, de savoir-faire et de talents. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada de son appui à la tenue de la conférence "Une coche plus haute" et de l'accent mis sur l'autonomisation économique des femmes. »

- Wendy Curtis, directrice administrative, Société d'aide au développement des collectivités de Northumberland

Faits en bref

Dans le discours du Trône du Canada , le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à aider les entrepreneures à surmonter la crise de la COVID-19, par diverses mesures, dont l'accélération de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

, le Plan d'intervention économique du pour répondre à la COVID-19 et l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du a réitéré son engagement à aider les entrepreneures à surmonter la crise de la COVID-19, par diverses mesures, dont l'accélération de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Un investissement global de près de 5 milliards de dollars dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat renforce l'engagement du gouvernement du Canada à accroître l'accès au financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, accroître leur échelle et accéder à de nouveaux marchés.

à accroître l'accès au financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, accroître leur échelle et accéder à de nouveaux marchés. Les agences de développement régional mettent en œuvre la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat à travers le Canada . Dans le Sud de l' Ontario , FedDev Ontario a investi près de 39 millions de dollars pour soutenir 121 entreprises et organisations dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en 2019. Dans le Nord de l' Ontario , FedNor a investi 1,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds Entrepreneuriat pour appuyer 23 entreprises en 2019.

. Dans le l' , FedDev Ontario a investi près de 39 millions de dollars pour soutenir 121 entreprises et organisations dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en 2019. Dans le l' , FedNor a investi 1,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds Entrepreneuriat pour appuyer 23 entreprises en 2019. En mai 2020, un financement national supplémentaire de 15 millions de dollars a été mis à la disposition des bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat afin de fournir un soutien et des conseils opportuns aux entrepreneures confrontées à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

