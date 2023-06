OTTAWA, ON, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'incidence vitale que le don d'organes a sur les personnes qui ont besoin d'une greffe. Les bénéficiaires de greffe, dont environ 40 000 au Canada, sont susceptibles d'être gravement malades s'ils contractent la COVID-19. Cela pourrait être lié à de nombreux facteurs, notamment une immunodépression chez les bénéficiaires de greffe, la réduction de l'efficacité du vaccin, ou le fait que ces personnes soient atteintes de multiples maladies chroniques.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 1,8 million de dollars sur trois ans au Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation (PCRDT), à l'Université de l'Alberta, pour appuyer la recherche qui vise à résoudre les problèmes liés à la COVID-19 chez les bénéficiaires de greffe. Cela s'inscrit dans le cadre de la Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes (DGO) de Santé Canada, qui vise à apporter des améliorations qui se traduiront par de meilleurs résultats pour les patients et une augmentation du nombre et de la qualité des greffes réussies.

Grâce à la collaboration des chercheurs, des professionnels de la santé, des patients et de leur famille de partout au pays, ce projet permettra de mieux comprendre les pratiques exemplaires pour les patients bénéficiaires de greffe qui ont été gravement touchés par la COVID-19. Les activités du projet comprennent l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des traitements précoces chez les patients bénéficiaires de greffe afin de mieux comprendre les options de traitement qui s'offrent à eux; l'étude des répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale des patients et de leur famille afin d'élaborer des stratégies pour améliorer leur mieux-être; et l'évaluation de l'incidence économique et de la valeur des options de traitements émergents et existants contre la COVID-19 chez les patients bénéficiaires de greffe.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des partenaires clés, y compris les patients, les familles et les organismes axés sur les patients, afin d'améliorer notre système de soins de santé et de veiller à ce que les bénéficiaires de greffe aient un accès rapide et efficace à des services de don et de greffe de qualité, peu importe où ils vivent au pays.

Citation

« Le don d'organes sauve des vies, et comme les bénéficiaires de greffe sont susceptibles d'être gravement malades s'ils contractent la COVID-19, nous devons mieux comprendre les pratiques exemplaires pour les patients touchés. En investissant dans des projets comme celui-ci, nous soutenons des recherches indispensables sur la COVID-19 chez les patients bénéficiaires de greffe afin d'améliorer les options de traitement qui s'offrent à eux. Au bout du compte, cela se traduira par de meilleurs résultats pour les patients et une meilleure qualité de vie pour les bénéficiaires de greffe au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Edmonton est une ville à la pointe de la technologie, tant par l'expertise de sa main-d'œuvre que par ses innovations scientifiques et ses établissements d'enseignement de classe mondiale. L'annonce de notre appui du Programme de recherche en don et transplantation du Canada, hébergé par l'Université de l'Alberta, permettra de résoudre les problèmes posés par la COVID-19 pour les receveurs de greffes et d'assurer leur accès aux traitements efficaces et aux meilleurs services de soins de santé de l'Alberta et du Canada. »

L'honorable Randy Boissonneault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, député Edmonton-centre

« Ce projet et la façon dont il a évolué sont issus du cadre que nous nous efforçons de mettre en place depuis dix ans avec le PCRDT, c'est-à-dire un cadre agile, souple et bien adapté. Il démontre le pouvoir de cerner les besoins et les priorités qu'a la communauté lorsqu'elle s'unit, et ce, au moyen de la mise en valeur des points de vue des patients et des familles. »

Dre Lori West, O.C., M.D., Ph. D., MSRC, MACSS, FRCPC

Directrice scientifique, Programme national de recherche en transplantation au Canada

Faits en bref

Ce projet du PCRDT sera également financé par des contributions d'AstraZeneca Canada, de l'University Hospital Foundation, du Fonds de recherche du Québec - Santé et de la Transplant Research Foundation of British Columbia , pour un investissement total de 2,5 millions de dollars, y compris le financement fédéral.

, pour un investissement total de 2,5 millions de dollars, y compris le financement fédéral. Depuis 2018, Santé Canada a lancé une initiative appelée Collaboration en matière de DGO (la Collaboration) avec les provinces et les territoires (le Québec conserve son statut d'observateur), la Société canadienne du sang et de nombreux autres intervenants, notamment des patients, des cliniciens et des chercheurs.

a lancé une initiative appelée Collaboration en matière de DGO (la Collaboration) avec les provinces et les territoires (le Québec conserve son statut d'observateur), la Société canadienne du sang et de nombreux autres intervenants, notamment des patients, des cliniciens et des chercheurs. Dans le cadre de la Collaboration, Santé Canada appuie des projets ciblés qui visent à combler les lacunes persistantes du système de DGO. Ces projets visent à mettre en place un système plus performant et à améliorer l'équité d'accès aux DGO qui proviennent de donneurs vivants et décédés.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]