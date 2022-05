De récents investissements font la promotion de divers partenariats de recherche dirigés par les communautés ou menés en leur sein

OTTAWA, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - La recherche communautaire est essentielle pour mieux comprendre les causes du racisme systémique et sa persistance ainsi que pour éclairer les mesures visant à éliminer les disparités liées à la race, au genre et à d'autres formes de diversité. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada appuie la recherche fondée sur les expériences de vie de personnes appartenant à des groupes sous-représentés et défavorisés.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, annoncent un investissement de 19,2 millions de dollars fait par le biais de l'Initiative sur la race, le genre et la diversité et visant à appuyer 46 partenariats de recherche dirigés par les communautés ou menés en leur sein. Cette initiative est dirigée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), dont l'investissement a permis de financer des projets axés sur la santé.

Les partenariats financés s'appuieront sur la collaboration et l'apprentissage mutuel pour favoriser la cocréation de nouvelles connaissances, le renforcement des capacités et la mobilisation des connaissances entre les universitaires et les organismes partenaires non-universitaires dans l'étude de questions relatives au racisme systémique et à la discrimination des groupes sous-représentés et défavorisés.

Citations

« Quand le milieu universitaire et les partenaires communautaires travaillent ensemble, les groupes sous-représentés sont en mesure de mener des recherches ancrées dans leurs expériences de vie. L'investissement d'aujourd'hui accélérera les efforts du gouvernement pour s'attaquer aux inégalités et aux disparités systémiques au sein de notre société et de nos établissements. En nous attaquant à ces grands problèmes systémiques et en proposant des approches fondées sur la culture, nous bâtirons ensemble un pays plus inclusif et plus fort. »

- L'honorable François Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La recherche et les découvertes scientifiques ouvrent la voie à un Canada plus équitable, plus inclusif et plus sain. Notre gouvernement s'est engagé à mieux comprendre les causes du racisme et de la discrimination systémiques afin d'élaborer des stratégies qui s'y attaqueront au sein même de nos systèmes. Le soutien de la recherche communautaire fondée sur les expériences de vie aidera à atteindre cet objectif. »

- L'honorable Jean Yves Duclos, ministre de la Santé

« Favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion en recherche est un pilier essentiel de l'objectif stratégique du CRSH visant à renforcer le leadership mondial du Canada dans la recherche en sciences humaines. La nouvelle Initiative sur la race, le genre et la diversité permettra de générer des perspectives et des idées nouvelles fondées sur les expériences de vie des groupes sous-représentés et défavorisés, ce qui est vital à un avenir plus diversifié, durable, démocratique et juste. »

- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

« L'Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres (OFIFC) est heureuse de la décision du CRSH de financer son projet dans le cadre de l'Initiative sur la race, le genre et la diversité. Cette décision démontre que le CRSH apprécie et respecte la recherche communautaire menée au sein des communautés autochtones urbaines. Grâce à cette initiative, l'OFIFC continuera de jouer un rôle de premier plan dans la revitalisation des méthodes traditionnelles visant à favoriser les approches fondées sur la culture dans les espaces d'apprentissage offerts aux enfants des communautés autochtones urbaines. Ensemble, nous documenterons la façon dont les Autochtones vivant en milieu urbain avancent en suivant des modèles fondés sur la culture et la force qui dénormalisent les traumatismes coloniaux dans les communautés au fil des générations. »

- Gertie Mai Muise, directrice générale, Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres

Faits en bref

Parmi les 46 projets financés par cette initiative, 29 sont financés par le CRSH et 17 sont cofinancés par le CRSH et les IRSC.

Valables pour une durée de trois ans, les subventions de partenariat ont été attribuées à l'issue d'un concours faisant appel à un processus d'évaluation du mérite bien établi mené par un comité de sélection diversifié, multidisciplinaire et multisectoriel composé d'expertes et d'experts externes ayant des intérêts de recherche divers et possédant différentes expériences.

Exemples de projets finances par le biais de l'Initiative sur la race, le genre et la diversité :

Every Child Matters: Fostering Culture-Based Approaches Within Childhood Learning Spaces Across Urban Indigenous Communities - Magda Smolewski, Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres



Expérience des élèves noirs au préscolaire-primaire : comprendre les dynamiques de racisme et de constitution précoce des inégalités, et soutenir l'agentivité des acteurs en vue de les neutraliser - Gina Lafortune, Université du Québec à Montréal



Queering Leadership, Indigenizing Governance: Building Intersectional Pathways for Two-Spirit, Trans and Queer Communities to Lead Social and Institutional Change - Rachel Loewen Walker, University of Saskatchewan



Anti-Indigenous Racism and Cultural Safety in Maternal and Child Healthcare for Inuit: Perspectives from Arviat, Nunavut - Zoua Vang, Université McGill

- Zoua Vang, Université McGill

Alliance de recherche et d'action alternatives inclusives en santé mentale - Lourdès Rodriguez Del Barrio, Université de Montréal

Liens connexes

Renseignements

Suivez le @CRSH sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn

Suivez les @IRSC sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn

Suivez @ScienceCDN sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)

Renseignements: Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]