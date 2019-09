Le gouvernement du Canada appuie l'innovation sur l'île de Vancouver et dans l'Okanagan

VICTORIA, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Les établissements postsecondaires et les organisations axées sur l'innovation de la Colombie-Britannique ont d'exceptionnels antécédents en matière de projets et d'initiatives réussis qui fournissent un encadrement et une expertise à une vaste diversité de Canadiens, en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour réussir, tout en stimulant la création d'emplois et la croissance économique.

Aujourd'hui, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a annoncé des investissements d'une valeur totale de plus de 5,6 millions de dollars dans cinq organisations de la Colombie-Britannique.

Un investissement de 980 000 dollars en soutien à l'Université de Victoria (UVic) pour la mise au point, la démonstration et la commercialisation de technologies innovatrices à son Centre for Aerospace Research (CfAR), plus précisément dans le domaine des systèmes aériens sans pilote (UAS) et la création de nouvelles capacités en technologies et génie spatiaux.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir des initiatives qui contribuent à l'atteinte de ses priorités en matière d'inclusion des Autochtones et des jeunes, ainsi que ses priorités plus vastes définies dans le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada. En investissant dans ces projets, le gouvernement soutient les avancées scientifiques, le développement de technologies ainsi que l'entrepreneuriat chez les Autochtones et les jeunes dans l'Ouest canadien.

« Une nation forte et dynamique est créée quand la population canadienne est équipée pour réussir. Les investissements annoncés aujourd'hui garantiront que les résidents de l'ensemble de la Colombie-Britannique ont accès aux outils et à la formation qui leur permettront de prospérer pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

