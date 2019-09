Le gouvernement du Canada appuie l'innovation et l'entrepreneuriat à l'Université de Regina

REGINA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - L'innovation et l'entrepreneuriat stimuleront l'économie de l'Ouest canadien et garantiront des emplois de bonne qualité pour l'avenir.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé une contribution totale de 879 000 dollars à deux projets de l'Université de Regina. Par l'intermédiaire de DEO, le gouvernement du Canada soutient l'innovation dans les technologies propres destinées au secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan et apporte son appui à un prestigieux concours pour les étudiants entrepreneurs.

La nouvelle Western Canada Clean Energy Initiative (WCCEI) de l'Université de Regina recevra 869 000 dollars pour la mise au point de technologies propres d'avant-garde destinées au secteur du pétrole et du gaz par l'entremise de projets conjointement financés avec l'industrie. La WCCEI a déjà lancé trois projets, portant respectivement sur la séparation du pétrole et de l'eau, le traitement des eaux usées et le dessalement, qui réduiront les émissions et amélioreront la durabilité de l'environnement tout en réduisant les coûts d'exploitation de l'industrie de l'énergie, en Saskatchewan et ailleurs.

Le gouvernement du Canada fournira aussi une contribution maximale de 10 000 dollars pour soutenir la tenue du concours d'affaires JDC West 2020 à l'Université de Regina en janvier prochain. JDC West est le plus grand concours d'affaires de l'Ouest canadien et l'édition de 2020 offrira à 650 étudiants de premier cycle d'établissements postsecondaires de l'ensemble de l'Ouest des occasions d'apprentissage et de réseautage alors que ceux-ci se préparent à se joindre à la population active et à devenir des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise.

Ces deux projets soutiennent la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien du gouvernement du Canada.

Citations

« Par des investissements comme ceux-ci et par la mise en œuvre de la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, le gouvernement du Canada bâtit une Saskatchewan plus forte en stimulant une croissance propre dans les secteurs des ressources naturelles et de l'énergie de la province, tout en soutenant la prochaine génération d'entrepreneurs du Canada. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces projets démontrent l'engagement de notre gouvernement à investir de façon stratégique en s'appuyant sur les avantages concurrentiels de la Saskatchewan et à créer pour les jeunes Canadiens de l'Ouest des possibilités qui leur permettront d'accéder à de bons emplois bien rémunérés et à lancer de nouvelles entreprises. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Il s'agit d'un investissement important dans l'innovation du secteur de la technologie d'énergie propre et cette contribution vient de plus consolider la position de l'Université de Regina en tant que centre de recherche de classe mondiale dans ce domaine, à un moment où le secteur de l'énergie se transforme rapidement. L'appui apporté à notre concours d'affaires JDC West, qui se tiendra au début de 2020, constitue aussi un investissement précieux dans notre Université et ses étudiants. L'Université est fière d'accueillir cet événement et nos étudiants en commerce et futurs entrepreneurs bénéficieront énormément de cette expérience. »

- Vianne Timmons, Ph. D., présidente et vice-chancelière, Université de Regina.

Liens additionnels

Suivez le Ministère sur Twitter : @ISDE_CA, @DEO_Canada

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Rhonda Laing, Directrice, Politiques, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 306-975-5944, rhonda.laing@canada.ca

Related Links

http://www.wd.gc.ca/