Le gouvernement du Canada appuie l'agrandissement du Francis Winspear Centre for Music à Edmonton

EDMONTON, le 27 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures culturelles et historiques jouent un rôle important dans le développement de collectivités dynamiques, la promotion du tourisme et la préservation du patrimoine canadien.

Aujourd'hui, Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, et M. Don Iveson, maire d'Edmonton, ont annoncé un financement pour l'agrandissement du Francis Winspear Centre for Music, qui abrite l'Orchestre symphonique d'Edmonton.

Le projet consiste à construire une installation de 3809 mètres carrés où l'on offrira à la collectivité et aux régions avoisinantes un espace pour des programmes culturels. Parmi les nouvelles commodités, il y aura une salle de spectacle dotée de 550 sièges à inclinaison automatisée qui permettront de multiples adaptations à la configuration de la salle.

Une fois terminé, l'agrandissement du Francis Winspear Centre for Music offrira un large éventail de possibilités de programmes à la collectivité, ce qui favorisera l'engagement communautaire et appuiera la croissance économique régionale.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 18,1 millions de dollars à ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Alberta et la Ville d'Edmonton fourniront le reste du financement nécessaire au projet.

« Les organismes artistiques et culturels sont d'importants créateurs d'emplois à Edmonton et partout au pays. Cette infrastructure essentielle permettra à un emblème d'Edmonton et du Canada d'élargir sa programmation, d'atteindre encore plus de jeunes et d'adopter l'espace où le monde des arts et le monde numérique se rencontrent. L'agrandissement du Francis Winspear Centre for Music inspirera et ravira les Edmontoniens, les Albertains et les Canadiens des décennies à venir. Félicitations! »

Le député Randy Boissonnault, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Voici un excellent exemple où tous les ordres de gouvernement collaborent pour soutenir un projet d'infrastructure qui profitera à toute la région métropolitaine d'Edmonton. Winspear est un élément florissant de notre communauté artistique et des investissements de ce genre sont essentiels pour maintenir et améliorer notre réputation d'offrir des expériences artistiques incroyables. »

M. Don Iveson, maire d'Edmonton

« Aujourd'hui est un jour mémorable, non seulement pour le Winspear Centre, mais pour Edmonton, l'Alberta et l'ensemble du milieu artistique. Notre agrandissement marque un tournant dans la croissance du quartier des arts d'Edmonton, alors que nous créons une installation de calibre mondial et à la pointe de la technologie pour la musique et la communauté. C'est la concrétisation, et ce que nous appelons l'achèvement, du rêve originel du Dr Francis Winspear qui avait construit le Winspear Centre en 1997. Nous souhaitons tout particulièrement remercier les nombreux représentants élus de tous les ordres de gouvernement qui ont exprimé leur soutien au financement, aux membres du conseil et aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche dans les coulisses pour voir ce rêve se réaliser, et aux Edmontoniens pour leur soutien inébranlable. »

Annemarie Petrov, présidente et directrice générale, Francis Winspear Centre for Music et l'Orchestre symphonique d'Edmonton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

