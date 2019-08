Le gouvernement du Canada appuie l'agrandissement du centre Vivo for Healthier Generations

CALGARY, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures récréatives jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités saines, dynamiques et inclusives où chaque Canadien a la possibilité de grandir.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement pour l'agrandissement du centre récréatif Vivo ce qui permettra d'ajouter 8825 mètres carrés aux installations existantes.

L'installation agrandie abritera un nouvel espace communautaire et une cour, une piscine et un centre de conditionnement physique plus spacieux, un parc intérieur, ainsi qu'un nouveau centre de recherche et d'innovation doté de salles de classe pour la diffusion externe et les programmes communautaires. Ces ajouts permettront à un plus grand nombre de résidents de profiter des divers programmes et services du centre et de promouvoir l'engagement communautaire et l'adoption d'un mode de vie sain tout en appuyant la croissance économique régionale.

Le gouvernement du Canada contribue 15 millions de dollars à ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le reste du financement du projet provient de la province de l'Alberta, de la Ville de Calgary et de la campagne de financement de la Nose Creek Sports and Recreation Association qui sera lancée cet automne.

« Le centre Vivo agrandi sera beaucoup plus qu'une nouvelle installation récréative. Il offrira aux résidents, les jeunes comme les plus âgés, des espaces pour participer à des activités essentielles à un mode de vie sain, améliorera l'accès aux programmes, aux activités et aux services et facilitera la pleine participation de tous à la vie communautaire. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui font en sorte que nos collectivités demeurent parmi les meilleurs endroits où vivre, travailler et fonder une famille. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une communauté active est une communauté en bonne santé. Les investissements des trois ordres de gouvernement et de la NCSRA dans ce centre récréatif très fréquenté amélioreront l'accès aux activités de conditionnement physique, à l'éducation et aux espaces communautaires. C'est une excellente nouvelle pour Calgary.»

Naheed K. Nenshi, maire de la Ville de Calgary

« Vivo croit que votre vie peut être transformée par le jeu! En tant qu'entreprise de bienfaisance, c'est notre façon de bâtir des générations en meilleure santé. Nous savons que lorsque les gens sont physiquement actifs et socialement engagés, leur vie est plus saine et plus heureuse. Notre communauté nous a fait savoir que cet agrandissement reflétait leur vision et nous sommes ravis que le gouvernement fédéral se joigne aux gouvernements provincial et municipal pour soutenir et investir dans des modes de vie sains pour les individus, les familles et les communautés.»

Cynthia Watson, directrice générale de Vivo

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du De ce montant, 25,3 milliards de dollars soutiennent les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

