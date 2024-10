Le gouvernement lance un appel à propositions pour un soutien communautaire urgent afin d'aider les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Ottawa, On, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Aucune communauté n'a été épargnée par la crise des drogues toxiques et des surdoses. Ses conséquences tragiques sont ressenties par nos amis, nos familles et nos voisins. Trop de Canadiennes et Canadiens ont perdu la vie à cause de cette crise de santé publique. L'approche du Canada est axée sur l'accès à un continuum complet de services de soins de santé et sur l'utilisation de tous les outils à notre disposition pour sauver des vies, diriger les gens vers des soins et assurer la sécurité des communautés.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui le lancement du premier appel de propositions du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) de Santé Canada. Le FUT investira 150 millions de dollars pour aider les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre à leurs besoins urgents et à soutenir les interventions rapides contre la crise des drogues toxiques et des surdoses.

Le FUT fournira un soutien à court terme pour mobiliser rapidement et renforcer les capacités afin d'améliorer l'accès aux traitements contre la consommation de substances fondés sur des données probantes et tenant compte des traumatismes, à la réduction des risques et aux services intégrés, tels que la distribution de naloxone et l'équipement de vérification des drogues. Le fonds s'efforcera d'être réactif et adaptable afin de permettre aux communautés de répondre à leurs besoins urgents de la manière la plus appropriée.

Les demandes seront acceptées jusqu'au 8 novembre 2024.

Il n'existe pas d'approche unique pour résoudre cette crise et aucune communauté ne peut la résoudre seule. Notre gouvernement est résolu à faire tout ce qu'il peut, de concert avec l'ensemble de ses partenaires et les communautés, pour sauver des vies.

« Des communautés de partout au pays ont demandé notre aide et, grâce au Fonds d'urgence pour le traitement (FUT), nous nous engageons à leur apporter le soutien dont elles ont besoin pour répondre à leurs besoins spécifiques. En fournissant le FUT directement aux communautés, nous nous assurons qu'elles disposent d'un outil supplémentaire pour répondre à leurs besoins urgents et émergents. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter aux gens l'aide dont ils ont besoin et pour assurer la sécurité de nos communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour faire face à cette crise tragique des surdoses. Le Fonds d'urgence pour le traitement est un autre mécanisme qui permettra d'orienter le soutien là où il aura le plus d'impact pour répondre aux besoins urgents. Au fur et à mesure que la crise évolue, nous continuerons à adapter notre approche pour répondre à ce qui se passe dans les communautés. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour s'assurer que les soutiens sanitaires et sociaux sont disponibles - afin que les gens obtiennent l'aide dont ils ont besoin, peu importe où ils vivent. Nous devons veiller à ce que les communautés et les municipalités reçoivent le soutien nécessaire pour répondre rapidement à leurs besoins particuliers liés à la crise des surdoses et des drogues toxiques. Ce financement, ainsi que le travail dévoué des personnes travaillant en première ligne, fera une réelle différence dans les communautés de l'ensemble du pays. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée Santé

Une somme de 150 millions de dollars sur trois ans est réservée dans le budget de 2024 pour verser aux municipalités et aux communautés autochtones du financement ponctuel afin de répondre rapidement aux besoins urgents associés à la crise de la consommation de substances et des surdoses.

Le financement est ventilé comme suit : 25 millions de dollars en 2024-2025, 75 millions de dollars en 2025- 2026 et 50 millions de dollars en 2026-2027.

