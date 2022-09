NEW YORK, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Grâce aux outils numériques et aux réseaux en ligne en expansion, notre monde devient de plus en plus connecté et le savoir se trouve au bout de nos doigts. Devant cette facilité d'accès à l'information, le gouvernement du Canada a à cœur de veiller à ce que tant les médias sociaux que les autres plateformes en ligne ne servent pas d'outils pour préconiser, publier et promouvoir le terrorisme, la violence et la haine.

Aujourd'hui, au Sommet 2022 de l'Appel à l'action de Christchurch, le premier ministre, le très honorable Justin Trudeau, a annoncé que le Canada s'engage à subventionner à hauteur de 1,9 million de dollars sur trois ans l'organisme Tech Against Terrorism dans le cadre de la phase 2 de sa Terrorist Content Analytics Platform (TCAP) (Plateforme d'analyse de contenu terroriste), un outil en ligne sécurisé qui automatise la détection, le signalement et l'analyse de contenu terroriste vérifié.

Ce financement est rendu possible grâce au Fonds pour la résilience communautaire (FRC) du Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence, qui accorde son soutien aux partenariats et à l'innovation dans la lutte à la radicalisation menant à la violence au Canada.

En juin 2019, en appui à l'Appel à l'action de Christchurch pour éliminer le terrorisme et l'extrémisme violent sur Internet (en anglais seulement), le gouvernement du Canada a versé à Tech Against Terrorism environ 1 million de dollars en financement par l'intermédiaire du FRC en vue de la création de sa plateforme d'analyse de contenu terroriste.

La phase 2 de la plateforme met à profit le succès de cette dernière et élargit ses capacités pour lui permettre de détecter et d'évaluer encore plus de types de contenu dans une gamme encore plus vaste de plateformes. De plus, elle contribue à développer un outil de modération de contenu pour prêter main-forte aux petites entreprises technologiques à retirer rapidement tout contenu terroriste.

De tels investissements dans des outils comme la plateforme TCAP contribue à la sécurité des Canadiens, car ils permettent, d'une part, de trouver des moyens novateurs et efficaces de s'attaquer aux contenus préjudiciables en ligne et, d'autre part, de collaborer avec nos partenaires internationaux pour lutter contre les activités terroristes et extrémistes dans un paysage numérique qui évolue rapidement.

Citation(s)

« Les opinions et contenus terroristes et extrémistes ne doivent se trouver nulle part en ligne, là où ils pourraient influencer les lecteurs et inviter à la violence. Le gouvernement du Canada investit dans des outils concrets qui peuvent faire d'Internet un lieu plus sécuritaire pour le pays, sa population et le monde entier. »

- L'hon. Marco E. L. Mendicino, ministre de Sécurité publique Canada

Faits en bref

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence dirige les efforts du gouvernement du Canada dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence, et collabore avec tous les ordres de gouvernement, les organismes non lucratifs, les collectivités, les jeunes, les travailleurs de première ligne, les milieux universitaires, les autorités policières et les organisations internationales.

Le Canada poursuit son travail avec ses partenaires de Five Eyes, par l'intermédiaire de la Réunion ministérielle des cinq pays et des pays du G7, pour communiquer avec l'industrie numérique, notamment le Global Internet Forum to Counter Terrorism (Forum Internet international de lutte contre le terrorisme) dirigé par Facebook, Google, Twitter et Microsoft, pour traiter des questions portant sur l'utilisation d'Internet à des fins de terrorisme et d'extrémisme violent.

poursuit son travail avec ses partenaires de Five Eyes, par l'intermédiaire de la Réunion ministérielle des cinq pays et des pays du G7, pour communiquer avec l'industrie numérique, notamment le Global Internet Forum to Counter Terrorism (Forum Internet international de lutte contre le terrorisme) dirigé par Facebook, Google, Twitter et Microsoft, pour traiter des questions portant sur l'utilisation d'Internet à des fins de terrorisme et d'extrémisme violent. Le Fonds pour la résilience communautaire appuie financièrement des organismes œuvrant à améliorer la compréhension et la capacité du Canada en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent.

Tech Against Terrorism est une initiative créée et financée par la Direction du Comité des Nations Unies contre le terrorisme, qui travaille de concert avec l'industrie technologique mondiale pour combattre l'utilisation d'Internet à des fins terroristes tout en respectant les droits humains.

Produits connexes

Liens associés

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Contacts: Audrey Champoux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]