Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 1,1 million de dollars accordée par DEO et le Fonds de développement économique de Churchill et de la région (FDECR). Ces 16 projets représentent un large éventail d'initiatives et sont situés dans le Nord du Manitoba, notamment dans la ville de Churchill, la ville de Thompson et la région de Kivalliq au Nunavut. Ils renforcent les collectivités et créent des emplois pour les habitants de la région.

Une aide fédérale apportée au Fonds de développement économique de Churchill et de la région (FDECR) a une incidence locale

Le FDECR a été créé en 2016 en réponse à la situation d'instabilité économique qui touche la municipalité de Churchill et les autres collectivités le long de la ligne ferroviaire. Le fonds de 7,3 millions de dollars encourage le développement économique durable à court et à long terme et la diversification des économies locales. Il facilite l'ajustement économique et favorise la collaboration et les partenariats menant à une plus grande stabilité économique dans la région. La participation locale provient de la prestation par des tiers du FDECR par l'intermédiaire de Community Futures Manitoba. Un comité de gestion indépendant veille à ce que les décisions soient prises par des dirigeants d'entreprises et de collectivités du Nord du Manitoba.

Ville de Thompson - Programme de pompiers ambulanciers de la région de Thompson 153 000,00 $ World Trade Centre Winnipeg - AGA de la Chambre de commerce de Kivalliq 2 122,05 $ Community Futures North Central Development - Phase II du projet de motoneige 69 495,00 $ Ma Mow We Tak Friendship Centre - Projet d'agrandissement de la cuisine 51 350,00 $ Mahihkan Bus Lines - Projet d'expansion des bus-navettes 92 424,00 $ Nekoté Limited Partnership - Phase III des activités 89 062,00 $ UCN Workforce Development Centre - Projet de formation de la classe 1 33 860,00 $ Ville de Churchill - Extension de la formation à l'emploi 23 290,00 $ Centre d'études nordiques de Churchill - Phase II de Rocket Greens 55 081,00 $ CMF Holdings - Expansion du site d'essai des conditions météorologiques hivernales 80 000,00 $ Chambre de commerce de Thompson - Centre d'excellence d'essai des conditions météorologiques hivernales 125 500,00 $ One North - Élaboration d'un plan d'affaires 35 000,00 $ Première Nation Shamattawa - Projet d'énergie solaire 85 000,00 $ Projet Nunavut - Corridor de produits frais Kivalliq-Churchill-Winnipeg 39 864,93 $ One House Many Nations - Construction de logements durables 97 000,00 $ Ville de Churchill - Phase II du projet AIRPort 75 000,00 $ FINANCEMENT TOTAL DES PROJETS 1 107 048,98 $

Citations

« Des économies régionales fortes sont essentielles pour la réussite et la durabilité du Canada. Le FDECR est un outil précieux dans l'effort visant à stimuler la croissance économique. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la mise en œuvre du FDECR - votre travail ouvre la voie au succès économique à long terme de Churchill et de la région environnante.

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la stabilité économique du Nord du Manitoba. Ce financement est une mesure positive pour diversifier et soutenir l'économie. Il démontre que le FDECR a des effets positifs pour ce qui est d'aider ces familles, ces dirigeants communautaires et ces propriétaires d'entreprises résilients à faire croître notre économie.

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Community Futures Manitoba est fier de s'associer au gouvernement fédéral pour soutenir les petites entreprises de la région de Churchill. Il est gratifiant de savoir que les entreprises et les projets soutenus par le FDECR sont plus solides grâce à nos efforts et mieux préparés à traverser cette période difficile. »

- Jason Denbow, directeur général, Community Futures Manitoba et Community Futures Saskatchewan

Faits en bref

Le FDECR a été créé en 2016 en réponse à la situation d'instabilité économique qui touche la municipalité de Churchill et les autres collectivités le long de la ligne ferroviaire de la Baie d'Hudson depuis la suspension des exportations de grains au port et de la réduction subséquente du service ferroviaire.

et les autres collectivités le long de la ligne ferroviaire de la Baie d'Hudson depuis la suspension des exportations de grains au port et de la réduction subséquente du service ferroviaire. Le FDECR a été créé pour faire face à l'incertitude économique à laquelle se heurte la municipalité de Churchill et encourager le développement et la diversification économiques à court et long termes des économies locales, faciliter l'adaptation économique et permettre la collaboration et les partenariats créateurs de possibilités pour les entreprises.

et encourager le développement et la diversification économiques à court et long termes des économies locales, faciliter l'adaptation économique et permettre la collaboration et les partenariats créateurs de possibilités pour les entreprises. Les 16 projets totalisant 1 107 048,98 $ sont situés dans le Nord du Manitoba , notamment dans la ville de Churchill , la ville de Thompson et la région de Kivalliq au Nunavut. Ces projets renforcent les collectivités.

, notamment dans la ville de , la ville de et la région de Kivalliq au Nunavut. Ces projets renforcent les collectivités. À ce jour, le comité de gestion du FDECR a approuvé 93 projets d'une valeur totale de près de 7 millions de dollars dans le Nord du Manitoba .

Liens additionnels

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter à : @DEO_Canada

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour personne ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Courriel : [email protected]; Nathalie Leroux, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Courriel : [email protected] ; Jason Denbow, Directeur général, Community Futures Manitoba et Community Futures Saskatchewan, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/