Le gouvernement du Canada annonce un soutien au profit du secteur du tourisme et aux communautés de langue officielle en situation minoritaire du Manitoba

Une aide financière permettra d'élargir les possibilités touristiques et de soutenir la communauté francophone locale.

WINNIPEG, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à promouvoir dans le monde la culture, la diversité, la beauté naturelle et les expériences uniques qu'offre le Canada. Les deux langues officielles du Canada constituent un élément clé de notre histoire et de notre identité à partager avec nos visiteurs. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada investit dans la vitalité des communautés francophones et dans les entreprises et les atouts du secteur du tourisme.

Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, une aide financière pouvant atteindre 862 000 dollars au profit de quatre projets visant à améliorer les possibilités touristiques au Manitoba et à soutenir la vitalité des communautés francophones de la province.

Ces investissements proviennent du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient la création, l'amélioration ou la modernisation de produits, d'installations et d'expériences touristiques, et de l'Initiative de développement économique (IDE), qui appuie les petites et moyennes entreprises des communautés de langue officielle en situation minoritaire et le développement d'un nouveau savoir-faire grâce à l'innovation, à la diversification et aux partenariats.

La Forks Renewal Corporation recevra une aide financière pouvant atteindre 182 000 dollars par l'entremise du FEC pour la création de panneaux de direction et d'interprétation en français, en anglais et en langues autochtones pour attirer les visiteurs dans le circuit Taché.

par l'entremise du FEC pour la création de panneaux de direction et d'interprétation en français, en anglais et en langues autochtones pour attirer les visiteurs dans le circuit Taché. La North Central Community Futures Development Corporation Inc. recevra une aide financière pouvant atteindre 150 000 dollars par l'entremise du FEC pour le développement de l'industrie du tourisme en motoneige dans le Nord du Manitoba .

par l'entremise du FEC pour le développement de l'industrie du tourisme en motoneige dans le Nord du . Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba recevra une aide financière pouvant atteindre 280 000 dollars par l'entremise du FEC pour développer le tourisme francophone et métis au Manitoba .

développement économique des municipalités bilingues du recevra une aide financière pouvant atteindre 280 par l'entremise du FEC pour développer le tourisme francophone et métis au . Le Festival du Voyageur Inc. recevra une aide financière pouvant atteindre 250 000 dollars par l'entremise de l'IDE pour soutenir la croissance du Festival du Voyageur de Winnipeg .

Grâce à ces investissements, les Canadiens et les visiteurs pourront faire l'expérience de la riche diversité linguistique du Manitoba, explorer des destinations uniques et participer à des événements exceptionnels, y compris en profitant de possibilités touristiques hivernales dans le Nord de la province.

Cette annonce soutient la nouvelle stratégie touristique du gouvernement du Canada, Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, élaborée à la suite de consultations auprès de la population canadienne et avec la participation du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme. Cette stratégie souligne l'importance du secteur touristique canadien en tant que moteur économique pour des collectivités de l'ensemble du pays.

Citations

« L'innovation n'est pas seulement présente dans les grandes villes; elle se produit dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos organismes de développement régional jouent un rôle clé pour aider les entreprises à transformer l'innovation en croissance économique et en bons emplois pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes et de l'Initiative de développement économique, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur du tourisme et dans le potentiel économique de nos collectivités dynamiques. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces investissements permettront aux collectivités et aux entreprises de toutes les régions du pays de créer des produits et des expériences touristiques pour attirer un plus grand nombre de visiteurs tout au long de l'année. Cela aidera nos collectivités - petites et grandes - à récolter les bénéfices du boom mondial dans le secteur du tourisme pour diversifier leur économie et créer de bons emplois pour les familles de classe moyenne, tout en faisant la promotion de l'image de marque du Canada, axée sur des valeurs communes de diversité et d'égalité. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le Manitoba possède un riche héritage culturel et offre des expériences uniques aux Canadiens et aux visiteurs. Ces investissements contribueront à créer de nouvelles possibilités et à améliorer celles existantes pour promouvoir les forces de notre province sur la scène internationale, tout en créant des emplois et en stimulant la croissance de notre économie. »

- Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Les fonds reçus aujourd'hui soutiendront la croissance de notre organisation et contribueront à sa vitalité financière. Des améliorations plus que nécessaires à nos systèmes électroacoustiques - en matière de capacité et de distribution - et à nos installations augmenteront notre capacité globale et nous aideront à mieux réaliser notre mandat, soit promouvoir la joie de vivre et étendre la portée de la langue et de la culture francophones. »

- Darrel Nadeau, directeur général, Festival du Voyageur Inc.

Faits en bref

Plus de 2 p. 100 du produit intérieur brut du Canada est attribuable au secteur touristique, lequel soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada.

Les organismes de développement régional sont l'une des quatre plates-formes phares du Canada qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada.

Le Canada compte six organismes de développement régional qui soutiennent le développement de l'économie dans chacune des régions du Canada.

compte six organismes de développement régional qui soutiennent le développement de l'économie dans chacune des régions du Canada. En 2016, le Manitoba a accueilli 10,6 millions de visiteurs, dont un grand nombre venaient d'autres régions du Canada.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada, @ISDE_CA

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Jill Ritchot, Conseillère principale aux communications, région du Manitoba, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Winnipeg (Manitoba), 204-291-8867, jill.ritchot@canada.ca

Related Links

http://www.wd.gc.ca/