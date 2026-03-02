L'investissement dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle permettra à Landing Zones Canada de développer et commercialiser des technologies d'intelligence artificielle utilisées dans les Système d'aéronefs télépilotés

MEDICINE HAT, AB, le 2 mars 2026 /CNW/ - En Amérique du Nord et partout dans le monde, la collecte de données météorologiques atmosphériques repose sur des ballons météorologiques à usage unique pour recueillir des données qui sont difficiles à récupérer, créent des déchets importants et augmentent les coûts pour les chercheurs, les gouvernements et les entreprises.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un soutien pour Landing Zones Canada afin que l'entreprise puisse développer, déployer et commercialiser de nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui ont le potentiel de révolutionner l'échantillonnage atmosphérique tout en soutenant les applications dans le domaine de la défense. Le soutien constitue un investissement fédéral remboursable de 1 161 500 $ dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA).

Ce soutien fédéral aidera Landing Zones Canada à améliorer les capacités de son produit novateur GITPO dans le cadre du projet de Système d'aéronefs télépilotés (SATP). Le GITPO est un dispositif novateur qui a le potentiel de révolutionner l'échantillonnage atmosphérique, en ce sens qu'il est conçu pour une utilisation à haute altitude et repose sur l'intelligence artificielle pour revenir à la base de façon autonome, en s'attaquant aux inefficacités environnementales et opérationnelles des ballons-sondes à usage unique. Le financement dans le cadre de l'IRIA permettra à Landing Zones Canada d'améliorer et d'optimiser davantage ce produit en intégrant la plus récente technologie d'intelligence artificielle.

Les avancées en matière d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine et de drones appuyées par cet investissement montrent comment les entreprises albertaines transforment des technologies novatrices en solutions pratiques pour des applications civiles et militaires.

Cet investissement stratégique dans le cadre de l'IRIA fait progresser l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente, tout en veillant à ce que le pays demeure à l'avant-garde dans la conception et l'application des technologies d'intelligence artificielle.

« L'intelligence artificielle crée une véritable révolution dans le monde, et les entreprises albertaines ne se contentent pas de suivre le rythme. Elles ouvrent la voie à l'innovation et au développement de technologies à double usage qui permettent de relever des défis concrets et de renforcer la souveraineté du Canada. Notre nouveau gouvernement continue d'investir dans des entreprises qui exploitent l'intelligence artificielle pour offrir de nouvelles solutions plus durables sur le marché. L'investissement annoncé aujourd'hui dans Landing Zones Canada est un exemple clair d'investissement tourné vers l'avenir, créant de bons emplois et positionnant le Canada pour qu'il continue à jouer un rôle de chef de file en matière d'intelligence artificielle et de défense. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Partout en Alberta, les innovateurs transforment l'intelligence artificielle en solutions pratiques qui renforcent notre économie et réduisent l'impact environnemental. C'est exactement le genre d'intelligence artificielle appliquée dont le Canada a besoin -- une technologie qui résout des problèmes réels tout en créant de bons emplois. Dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle, nous aidons les entreprises canadiennes à mettre à l'échelle des technologies d'IA avancées, à soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux et à renforcer la capacité numérique souveraine qui ancrera le prochain chapitre de croissance du Canada. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Je suis extrêmement reconnaissant envers le gouvernement du Canada pour son leadership dans l'appui de solutions novatrices en matière d'IA. Peu de Canadiens le savent, mais les radiosondes et les sondes d'ozone actuelles sont des appareils à usage unique, avec plus de 600 000 lancements chaque année dans le monde. Au Canada, ces appareils polluent 24 % de notre vaste masse terrestre, créant ainsi la plus grande source de déchets électroniques au monde grâce à la surveillance météorologique. Notre drone GITPO réutilisable offre une solution de rechange durable, et ce financement dans le cadre de l'IRIA accélérera grandement notre capacité à déployer cette solution ici au Canada et pour l'exportation. »

- Spencer Fraser, fondateur et directeur général, Landing Zones Canada Inc.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 2,4 milliards de dollars pour renforcer l'avantage du Canada en matière d'intelligence artificielle, y compris des investissements visant à accélérer la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'intelligence artificielle, stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'intelligence artificielle, et veiller à ce que l'adoption de l'intelligence artificielle se fasse de façon responsable.

PrairiesCan a reçu 33,8 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA), depuis 2024-2025.

PrairiesCan continue d'accepter des demandes de financement de l'IRIA et les demandeurs sont encouragés à soumettre des déclarations d'intérêt dès que possible pour examen dans le cadre de cette initiative.

Le financement reçu pour Landing Zones Canada dans le cadre de l'IRIA devrait appuyer 12 emplois, générer des revenus importants et réduire les inefficacités environnementales et opérationnelles des pratiques actuelles d'échantillonnage atmosphérique.

