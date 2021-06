La recherche contribuera à éclairer la planification de l'infrastructure de transport en commun

OTTAWA, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Les Canadiens de partout ressentent les répercussions de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le gouvernement du Canada reconnaît que de meilleures données et informations permettront de prendre de meilleures décisions dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la fin de la pandémie.

C'est pourquoi le gouvernement a lancé les subventions de synthèse des connaissances en septembre 2020 afin d'examiner et de synthétiser les connaissances existantes sur les questions de mobilité et de transport en commun au niveau communautaire, ce qui permettra de réaliser des investissements en infrastructure plus judicieux et plus stratégiques. L'établissement d'un solide ensemble national de données, de connaissances et d'informations de recherche sur les infrastructures publiques est essentiel pour prendre des décisions fondées sur des données probantes qui permettront de tirer le meilleur parti de tous les investissements dans les infrastructures. Nous avons franchi un pas de plus vers une utilisation optimale de la recherche qui sera optimisée grâce à ces subventions.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Ali Ehsassi, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), et Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), sont heureux d'annoncer les 23 lauréats des subventions de synthèse des connaissances sur la mobilité et le transport en commun, administrées par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Cette annonce constitue une étape de plus dans la recherche et le financement intelligents en mobilité et en transport en commun qui produira un triple résultat : des emplois et une croissance économique, un environnement plus propre et des collectivités plus inclusives.

Les 23 projets financés examineront et synthétiseront les recherches existantes sur les questions de mobilité et de transport en commun dans les régions urbaines, rurales et éloignées du Canada et fourniront des orientations utiles pour les recherches à venir. Les projets tiennent compte non seulement des régions géographiques du pays, mais aussi de la diversité du Canada, par l'exploration d'innovations visant à améliorer les services destinés aux groupes racisés, aux peuples autochtones, aux personnes LGBTQ2, aux personnes handicapées, aux personnes vivant dans la pauvreté, aux immigrants et aux réfugiés, aux femmes, aux jeunes et aux personnes âgées. Les recherches porteront également sur les effets de la pandémie de COVID-19 puisque des constatations préliminaires permettent de croire que les comportements de déplacement et les modes d'établissement ont été modifiés dans de nombreuses collectivités.

Ces travaux aideront le gouvernement et ses partenaires à mieux comprendre les enjeux de transport en commun et de mobilité, ce qui aidera le gouvernement du Canada à mieux cibler ses programmes et ses investissements dans le cadre du plan Investir dans le Canada ainsi que du premier fonds permanent pour le transport en commun annoncé par le premier ministre Justin Trudeau.

Les conclusions seront rendues publiques afin d'aider tous les intervenants à investir dans l'infrastructure de transport en commun de manière à contribuer à l'édification de collectivités fortes dans tout le pays et à créer des emplois, à réduire les émissions et à offrir une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens.

« Il est essentiel de comprendre les besoins des Canadiens en matière de transport en commun et de transport actif pour tirer le meilleur parti de nos investissements historiques dans les infrastructures de transport en commun. Grâce à de meilleures données et à des recherches plus approfondies, nous pouvons nous assurer que chaque dollar dépensé nous aide à créer de bons emplois et à rendre les collectivités plus inclusives, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mobilité est synonyme de liberté, mais seulement si elle est efficace et durable et accessible à tous les Canadiens. Les chercheurs que le gouvernement du Canada soutient dans le cadre de cette initiative effectueront des travaux qui étayeront les investissements fondés sur des données probantes et la prise de décisions novatrices. C'est ainsi que nous transformerons les réseaux de transport en commun du Canada pour qu'ils soient les plus équitables, les plus durables et les plus efficaces, et que nous aiderons les Canadiens à reprendre contact après les mois d'isolement que nous vivons. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ces dernières subventions de synthèse des connaissances illustrent le rôle important que joue la recherche en sciences humaines quand il s'agit de mieux comprendre des questions de société complexes comme la mobilité et le transport en commun dans le contexte canadien et de s'y attaquer de façon efficace. Le CRSH est heureux de collaborer avec ses partenaires pour faire progresser les connaissances à cet égard et ainsi orienter les futurs programmes de recherche et politiques dans un domaine qui nous touche toutes et tous. »

Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 13 milliards de dollars dans 1 300 projets de transport en commun pour les collectivités de tout le pays - il s'agit du plus gros investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada .

a investi plus de 13 milliards de dollars dans 1 300 projets de transport en commun pour les collectivités de tout le pays - il s'agit du plus gros investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Infrastructure Canada et le CRSH collaborent pour financer les subventions de synthèse des connaissances sur la mobilité et le transport en commun.

et le CRSH collaborent pour financer les subventions de synthèse des connaissances sur la mobilité et le transport en commun. Étant donné le haut niveau d'intérêt des chercheurs, Infrastructure Canada et le CRSH ont financé conjointement 23 subventions de synthèse des connaissances en versant 300 000 $ et 390 000 $, respectivement.

390 000 $, respectivement. Grâce aux subventions de synthèse des connaissances, les chercheurs examineront des sujets tels que les répercussions sociales et économiques de l'inégalité d'accès aux transports en commun, notamment dans les collectivités rurales, les considérations sur les plans de l'environnement et de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la planification intégrée des transports en commun, et ils détermineront les défis que devront relever les services de transport en commun pour assurer la santé et la sécurité publiques dans un monde post-COVID-19. Des résumés de la recherche seront mis à la disposition du public afin d'aider à l'élaboration des futurs programmes de recherche et de soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes.

Document d'information sur les subventions de synthèse des connaissances

