Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielle, a annoncé aujourd'hui une aide fédérale de 536 729 $ à l'Université de Victoria pour la création de l'installation biomédicale du Centre des matériaux avancés et des technologies connexes (CAMTEC).

Ce financement permettra d'établir une installation de biosécurité de classe II, ou laboratoire expérimental, qui sera partagée par un large éventail de clients. L'équipement spécialisé de cette installation permettra au CAMTEC de soutenir une variété d'initiatives, notamment en ce qui concerne l'oncologie et la santé de précision, la fabrication de vêtements et les programmes de traitement des eaux.

La nouvelle installation biomédicale du CAMTEC facilitera l'accès aux infrastructures et aux formations essentielles pour les partenaires de l'industrie qui ne sont pas en mesure de se procurer des équipements spécialisés. Cette transformation est essentielle pour que les entreprises puissent disposer des ressources dont elles ont besoin pour se développer.

Le gouvernement du Canada est déterminé à créer des emplois bien rémunérés pour les Britanno-Colombiens et à être un chef de file mondial dans le secteur de l'innovation en sciences biologiques. Ce projet s'inscrit dans les priorités de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada consistant à soutenir les sciences biologiques de la santé, la fabrication de pointe, les ressources propres et l'inclusivité.

C'est en Colombie-Britannique que le secteur des sciences de la vie connaît la croissance la plus rapide au Canada .

. On compte 1 100 entreprises actives et 20 000 employés dans le domaine des sciences de la vie en Colombie-Britannique.

« L'annonce d'aujourd'hui renforce le plan de notre gouvernement pour une reprise économique vigoureuse. Ces investissements importants dans l'industrie des sciences de la vie permettront d'améliorer la santé des Canadiens de l'Ouest et de créer des emplois bien rémunérés pour les Britanno-Colombiens. C'est l'objectif de notre plan : être là pour les gens et remettre notre économie sur les rails. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Il est essentiel de soutenir des économies régionales fortes pour assurer la croissance et la durabilité du Canada. Cet investissement aura un impact important sur un large éventail de petites et moyennes entreprises, en leur fournissant l'infrastructure et la formation dont elles ont besoin pour se développer. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique).

« La nouvelle installation biomédicale du CAMTEC élargit considérablement l'infrastructure des sciences biologiques et l'accès aux espaces de biosécurité de classe II sur l'île de Vancouver. Cette installation unique en son genre comprend des instruments et des infrastructures de pointe qui, jusqu'à présent, étaient totalement inaccessibles aux entreprises locales désireuses de soutenir la concurrence sur le marché mondial. La disponibilité de ces ressources dans un environnement de recherche partagé et axé sur l'industrie contribuera à une croissance substantielle du secteur des sciences de la vie en Colombie-Britannique. »

- Jeremy Wulff, professeur de chimie, titulaire de la chaire de recherche du Canada et directeur, installation biomédicale du CAMTEC

