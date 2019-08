Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour améliorer la sécurité économique des femmes dans le nord de la Colombie-Britannique

PRINCE GEORGE, BC, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à faire progresser l'égalité des genres et reconnaît que la création d'un nombre plus important de possibilités qui permettront aux femmes de s'affirmer peut jouer un rôle important dans la promotion de l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs de la vie au Canada. En investissant dans des projets qui améliorent la sécurité économique des femmes, nous aidons à faire en sorte que les femmes, les familles et les collectivités puissent prospérer, ce qui signifie une économie plus forte pour tous les Canadiens.

La ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 844 757 $ offert à trois organismes pour aider à accroître la sécurité économique des femmes et leurs capacités.

La Prince George Aboriginal Business Development Association reçoit 262 919 $ pour éliminer les obstacles actuels à la sécurité économique et à la prospérité des femmes autochtones du nord de la Colombie-Britannique. Les travaux entrepris permettront d'élaborer un manuel des pratiques exemplaires et une série d'ateliers visant à accroître la capacité de développement économique des conseils des Premières Nations.

La Small Scale Food Processor Association, située à Parksville, en Colombie-Britannique, reçoit 308 268 $ pour éliminer les obstacles systémiques et institutionnels qui nuisent à la sécurité économique des femmes entrepreneures dans l'industrie de la transformation des aliments en établissant des partenariats efficaces avec le secteur privé à titre de partenaire clé.

La Terrace Women's Resource Centre Society reçoit 273 570 $ pour améliorer la capacité organisationnelle afin de lui permettre de faire la promotion de changements sociaux et systémiques visant l'égalité des genres. La société élaborera et mettra en œuvre un plan de santé financière et de viabilité pour s'assurer d'être en mesure de continuer le travail essentiel qu'elle effectue dans la collectivité.

La Prince George Aboriginal Business Development Association et la Small Scale Food Processor Association sont deux des 45 projets approuvés dans le cadre du Programme de promotion de la femme dans deux appels de propositions intitulés Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones. Ces projets s'appuieront sur les efforts déployés actuellement afin d'accroître l'autonomisation économique des femmes et de faire progresser l'égalité des genres pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

La Terrace Women's Resource Centre Society figure parmi les quelque 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au Canada choisis pour recevoir un financement du gouvernement du Canada au titre du Fonds de renforcement des capacités. Celui-ci concrétise l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans, annoncée dans le Budget de 2018, pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Citations

« Ces projets sont si importants : ils créent les bonnes conditions pour que les femmes puissent s'épanouir dans leur carrière - et dans leur vie. En finançant des organismes du nord de la Colombie-Britannique qui œuvreront pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de progresser, nous veillons à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient une chance réelle et équitable de réussir, peu importe leur genre. Notre gouvernement sait que lorsque nous investissons dans les femmes, nous renforçons l'économie pour tout le monde. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Nous croyons qu'une participation accrue des femmes autochtones à l'économie du nord de la Colombie-Britannique exige une réflexion et une recherche novatrices. L'appui du gouvernement du Canada nous permettra de peaufiner nos évaluations, nos ateliers et nos modèles de pratiques exemplaires, et de continuer à établir des partenariats réussis. »

Vince Prince, directeur général

Prince George Aboriginal Business Development Association

« Nous faisons un travail passionnant avec des partenaires du secteur privé pour aider les femmes à surmonter les obstacles systémiques et institutionnels. L'établissement de partenariats efficaces nous aide à réaliser une vision stratégique commune pour faire en sorte que les femmes jouent un rôle de leadership vital et indispensable dans la transformation des aliments aujourd'hui et à l'avenir. Il n'est pas facile d'apporter des changements instrumentaux positifs, et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement du Canada. »

Candice Applyby, directrice générale

Small Scale Food Processor Association

« Les femmes canadiennes continuent d'être confrontées à des inégalités en matière de salaires et de possibilités de leadership. La réduction de l'écart entre les genres se traduira par une plus grande diversité des voix, ce qui signifie l'obtention de meilleurs résultats pour tous. Le Canada doit s'attaquer d'urgence aux inégalités entre les sexes qui empêchent toutes les personnes d'atteindre leur plein potentiel. La situation est particulièrement urgente dans les régions rurales éloignées où il existe des obstacles à la participation des femmes à l'économie et à la vie civique. L'appui du gouvernement du Canada renforcera les services que nous offrons aux femmes. Nous travaillons pour des communautés sécuritaires et productives en améliorant la vie des femmes. »

Rosemary Craig, directrice générale

Terrace Women's Resource Centre Society

Faits saillants

Le McKinsey Global Institute estime que l'adoption de mesures pour favoriser l'avancement de l'égalité des genres - comme augmenter la participation des femmes au marché du travail et leur assurer une meilleure représentation dans le secteur des technologies - enrichirait le PIB du Canada de 150 milliards de dollars d'ici 2026.

Les femmes sont toujours touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. La comparaison des salaires horaires médians des femmes et des hommes de 15 ans et plus et du travail à temps plein au Canada en 2018 permet de constater que les femmes gagnaient seulement 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes i . Les femmes en âge de travailler (25 à 54 ans) sont également beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 75 % de tous les travailleurs à temps partiel dans cette tranche d'âge en 2018 ii . Un peu plus du quart (27 %) des femmes en âge de travailler à temps partiel ont déclaré que les responsabilités liées à la garde d'enfants expliquaient pourquoi elles travaillaient à temps partiel en 2018 iii .

pour chaque dollar gagné par les hommes . Les femmes en âge de travailler (25 à 54 ans) sont également beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 75 % de tous les travailleurs à temps partiel dans cette tranche d'âge en 2018 . Un peu plus du quart (27 %) des femmes en âge de travailler à temps partiel ont déclaré que les responsabilités liées à la garde d'enfants expliquaient pourquoi elles travaillaient à temps partiel en 2018 . La sécurité économique se compose de la sécurité sociale de base, définie par l'accès aux besoins fondamentaux comme la santé, l'éducation et le logement.

Le Budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada. Dans la foulée de ces investissements historiques, le Budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de prendre des mesures pour aplanir les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes; tout en tenant compte des variations dans la manière dont l'identité de genre et les inégalités sont vécues au pays.

Produit connexe

Document d'information

Femmes et Égalité des genres Canada - Programme de promotion de la femme

Femmes et de Égalité des genres Canada fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appels de propositions - Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones

Le 2 octobre 2017, le ministre a lancé deux appels de propositions. Le premier, intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes, invitait des organismes à présenter une demande de financement pour des projets destinés à améliorer la sécurité économique des femmes et à faire progresser l'égalité des genres au Canada. Dans le cadre de cet appel de propositions, plus de 30 projets bénéficieront d'un financement total s'élevant à 10 millions de dollars.

Ce premier appel à propositions est divisé en deux thèmes. Le premier, « Aplanir les obstacles systémiques grâce au partenariat », fournit un financement pour s'attaquer aux principaux obstacles qui limitent la sécurité économique des femmes. Ce thème comprend, sans s'y limiter, l'accessibilité des services de garde d'enfants et les disparités et écarts salariaux. Le second thème, « Mobiliser le secteur privé et augmenter ses investissements dans la cause des femmes », encourage des organismes à s'associer au secteur privé pour trouver des solutions novatrices qui contribueront à faire progresser la sécurité économique des femmes.

Le second appel de propositions, intitulé Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones, invite des organismes à favoriser la collaboration entre les femmes autochtones, les organisations autochtones, leurs collectivités et le secteur privé à l'appui de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes autochtones de tout le Canada. Quinze projets de tout le pays recevront près de 5 millions de dollars dans le cadre de cet appel de propositions.

Projet du nord de la Colombie-Britannique

L'annonce d'aujourd'hui mettait en évidence deux projets dans le nord de la Colombie-Britannique qui ont fait l'objet d'un financement fédéral dans le cadre de l'appel de propositions Promouvoir la sécurité économique des femmes.

Prince George Aboriginal Business Development Association

Nom du projet : Identifier les meilleures pratiques en matière de développement économique pour assurer la prospérité des femmes autochtones

Montant du financement : 262 919 $

L'organisme s'attaquera aux obstacles actuels qui se posent à la sécurité économique et à la prospérité des femmes autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique. Le travail entrepris permettra d'élaborer un manuel des pratiques exemplaires et une série d'ateliers visant à accroître la capacité de développement économique des conseils des Premières nations.

La Prince George Aboriginal Business Development Association appuie le développement commercial, communautaire et économique à Prince George, en Colombie-Britannique. Elle aide les entrepreneurs et les collectivités dans des domaines comme les études de marché, l'élaboration de plans d'affaires, les prévisions financières, l'acquisition de prêts aux petites entreprises, le développement économique communautaire et la formation en matière de développement économique.

Small Scale Food Processor Association

Nom du projet : Ouvrir des possibilités d'investissement pour les femmes dans le secteur de la transformation alimentaire à petite échelle

Montant du financement : 308 268 $

La Small Scale Food Processor Association collaborera avec des partenaires du secteur privé pour s'attaquer aux obstacles systémiques et institutionnels qui nuisent à la sécurité économique des femmes entrepreneures dans l'industrie de la transformation alimentaire en établissant des partenariats efficaces avec le secteur privé en tant que partenaire clé.

La Small Scale Food Processor Association appuie les entrepreneurs de l'industrie de la transformation des aliments de Parksville, en Colombie-Britannique. Elle fournit des conseils, de la formation, des occasions de marketing et du réseautage aux membres afin de les aider à être concurrentiels et à contribuer avec succès à l'économie canadienne

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets devant renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de travailler ensemble pour l'égalité. Elles découlent du Budget de 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

L'annonce faite aujourd'hui au nord de la Colombie-Britannique mettait en vedette l'un des organismes sélectionnés pour recevoir un financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités :

Terrace Women's Resource Centre Society

Nom du projet : Des femmes fortes pour des communautés fortes : Création d'un réseau d'entreprises sociales et féministes dans le nord de la C.-B.

Montant du financement : 273 570 $

La Terrace Women's Resource Centre Society travaillera à étendre sa collaboration, élargir son réseau et à développement des partenariats dans sa communauté. Elle élaborera aussi un plan de santé financière et de viabilité et le mettra en œuvre pour s'assurer qu'elle puisse continuer à faire le travail essentiel qu'elle accompli au sein de sa communauté.

Terrace Women's Resource Centre Society est une ressource féministe pour les femmes et leurs familles de Terrace, en Colombie-Britannique. Elle offre des activités et des ressources qui facilitent la mobilisation communautaire, aident les femmes et réduisent les obstacles financiers, culturels et sociaux pour les familles.

Liens connexes

Suivez le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343 549-8825; Valérie Haché, Agente principale des communications, Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres du Canada, 819 420-6884

Related Links

http://www.swc-cfc.gc.ca/