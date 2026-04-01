HAMILTON, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans nos chaînes d'approvisionnement afin de favoriser la diversification du commerce. Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'une l'approbation de principe pour un nouvel entrepôt d'attente de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) situé au port d'Hamilton, en Ontario.

Un entrepôt d'attente est une installation privée, exploitée par une entreprise privée et agréée par l'ASFC, pour l'entreposage à court terme et l'examen des marchandises importées. L'installation ne reçoit et ne libère que les marchandises ayant fait l'objet des examens appropriés en matière de santé, de sécurité et de sûreté par l'ASFC, avant leur arrivée à l'entrepôt.

Cette nouvelle approbation de principe de la licence atténuera les goulots d'étranglement à nos points d'entrée en offrant un espace supplémentaire aux agents des services frontaliers de l'ASFC pour examiner les marchandises lors de leur importation. Une fois que la vérification finale des exigences réglementaires et du programme auront été confirmées, l'ASFC délivrera officiellement l'autorisation de licence pour l'installation du terminal à conteneurs d'Hamilton, située au quai 18 à Hamilton.

L'ASFC s'engage à collaborer avec le terminal à conteneurs d'Hamilton afin de permettre à l'économie commerciale canadienne de croître et d'être concurrentielle sur les marchés internationaux, tout en améliorant l'efficacité des opérations de l'ASFC.

Citations

« L'ASFC joue un rôle crucial dans la protection de la population canadienne et la facilitation du commerce légitime. Ce nouvel entrepôt d'attente à Hamilton permettra à l'ASFC d'améliorer la circulation des marchandises entrant au Canada et de réduire la congestion aux points d'entrée. Nous sommes déterminés à améliorer le commerce pour tous, ce qui contribuera à accroître la prospérité du Canada. »

-- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'octroi d'une licence à ce nouvel entrepôt d'attente renforce nos opérations frontalières tout en soutenant les objectifs commerciaux du Canada. En développant des infrastructures sécurisées à des points clés de la chaîne d'approvisionnement, nous aidons les entreprises canadiennes à accéder à davantage de marchés et à faire circuler les marchandises de manière sûre et efficace. »

-- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

« L'approbation de principe de la licence d'entrepôt d'attente de l'ASFC, pour les installations ferroviaires du terminal à conteneurs d'Hamilton, marque une étape importante pour la communauté commerciale d'Hamilton et du sud de l'Ontario. Elle permet aux importateurs de transporter leurs marchandises vers des installations intérieures plus proches de leurs marchés finaux et aux exportateurs d'avoir accès à des options ferroviaires moins coûteuses pour le fret sortant. Cette désignation reconnaît la collaboration de l'Agence des services frontaliers du Canada pour faciliter un commerce sûr et efficace, soutenir la diversification commerciale et réduire la congestion aux principaux points d'entrée. »

-- Amandeep Kaloti, président, Hamilton Container Terminal Inc.

« L'accord de principe de l'ASFC marque une étape décisive dans la mise en place du nouveau terminal ferroviaire du port de Hamilton. Soutenu par l'investissement de l'APHO dans les infrastructures ferroviaires du Quai 18, ce projet permettra de gérer des opérations d'import-export d'une capacité de plus de 300 000 conteneurs par an ; il renforcera les chaînes d'approvisionnement, réduira les coûts et les émissions, et apportera des avantages durables à Hamilton, à la région et à l'économie dans son ensemble. »

-- Ian Hamilton, président-directeur général, APHO Ports

Faits en brefs

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Dans le Budget 2025, le Canada a prévu 5 milliards de dollars sur sept ans pour de nouvelles infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi que pour le nouveau Bureau des grands projets (BGP).

de dollars sur sept ans pour de nouvelles infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi que pour le nouveau Bureau des grands projets (BGP). Le BGP s'efforce d'accélérer la réalisation de projets de construction nationaux en simplifiant et en accélérant les processus d'approbation réglementaire et en aidant à structurer et à coordonner le financement de ces projets.

Le Plan frontalier du Canada et le Budget 2025 soulignent l'importance d'investir dans une frontière solide pour protéger la population du Canada et notre économie.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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