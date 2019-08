Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour soutenir le mouvement des femmes de Montérégie

SAINTE-JULIE, QC, le 30 août 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance vitale des organismes de femmes pour le mouvement des femmes, et comprend que le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres consiste à maintenir et développer la capacité de ces organismes à accomplir leur précieux travail.

C'est pourquoi aujourd'hui, Michel Picard, député de Montarville, a annoncé, au nom de l'honorable Myriam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investira 115 408 $ dans le Centre de femmes Entre Ailes, à Sainte-Julie, pour favoriser la croissance de l'organisme, notamment en lui permettant d'élaborer une nouvelle stratégie de défense des droits, de préparer un plan stratégique et d'établir des partenariats afin qu'il puisse faire progresser l'égalité des genres.

Centre de femmes Entre Ailes fait partie des quelque 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au Canada choisis pour recevoir un financement du gouvernement du Canada en vertu du Fonds de renforcement des capacités. Celui-ci concrétise l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans, annoncée dans le Budget de 2018, pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Citations

« Avec ces investissements historiques, nous reconnaissons l'apport des femmes et des organismes de femmes qui s'emploient à faire tomber les barrières et nous leur exprimons notre gratitude, sachant les maigres ressources à leur disposition au cours des dernières décennies. Le mouvement des femmes au Canada a réclamé une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de son travail. Nous l'avons entendu. Notre financement stable et souple aidera ces organismes à Sainte-Julie à croître et à perdurer; en effet, nous savons qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats remarquables, nous stimulons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui vont profiter à toutes et tous. »

L'honorable Maryam Monsef, C. P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Le financement du gouvernement du Canada est tout à fait essentiel car il aide à stabiliser les programmes et services offerts par les organismes de femmes. Il est également stimulant parce qu'il donne à des organismes comme le Centre de femmes Entre Ailes la souplesse additionnelle qui leur permet d'augmenter leurs ressources et d'engager leurs initiatives dans des directions nouvelles et créatives pour soutenir les femmes de la Montérégie. Cet investissement fédéral réaffirme notre engagement envers les valeurs de la diversité, de l'égalité et de la coopération. »



Michel Picard

Député de Montarville

« Notre mission consiste à fournir aux femmes un milieu ouvert et favorable dans lequel elles peuvent découvrir leurs forces et faire face aux difficultés de la vie. Grâce au financement du gouvernement du Canada, nous pourrons établir une stratégie pour l'avenir et maintenir nos efforts de revendication et de réseautage. Défendre le bien‑être des femmes n'est pas une tâche facile, mais ce soutien financier nous procurera des ressources dont nous avons grand besoin pour continuer à faire tomber les obstacles à l'égalité des sexes. »



Christine Fortier, intervenante de milieu et coordonnatrice de projet

Centre de femmes Entre Ailes



Faits en bref

Le Budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada . Dans la foulée de ces investissements historiques, le Budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

. Dans la foulée de ces investissements historiques, le Budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de prendre des mesures pour aplanir les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes; cela, tout en tenant compte des variations dans la manière dont l'identité de genre et les inégalités sont vécues au pays.

Produit connexe

Document d'information

Femmes et Égalité des genres Canada -- Programme de promotion de la femme

Femmes et de Égalité des genres Canada fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets devant renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de travailler ensemble pour l'égalité. Elles découlent du Budget de 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Projet Montérégie

L'annonce faite aujourd'hui, à Sainte-Julie, au Québec, dresse le portrait d'un organisme choisi pour obtenir un financement du gouvernement du Canada, à même le Fonds de renforcement des capacités.

Centre de femmes Entre Ailes

Nom du projet : Entre ailes de Phoenix

Financement : 115 408 $

Le Centre de femmes Entre Ailes peaufinera la structure de gouvernance de son conseil d'administration, améliorera sa planification stratégique, établira des partenariats et des projets de collaboration, mettra en œuvre des pratiques de gestion axées sur les résultats et élaborera une stratégie de défense des droits afin de continuer de promouvoir l'égalité des femmes.

Depuis 1992, le Centre de femmes Entre Ailes est un lieu d'appartenance, de soutien mutuel et de transition. Il aide les femmes en leur donnant accès à des services d'écoute active et d'encadrement, à de la formation et à des ateliers communautaires. Il défend et fait également la promotion de l'égalité des genres.

