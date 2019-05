Le gouvernement du Canada annonce un investissement considérable dans des organismes de femmes de Toronto

TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et ils aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les genres.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto-St. Paul's, a annoncé au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investit plus de 9,05 millions de dollars dans 18 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes à Toronto.

La ministre Bennett a présenté les organismes suivants qui reçoivent ce financement (veuillez consulter le document d'information obtenir de plus amples renseignements et témoignages) :

Barbra Schlifer Commemorative Clinic

Bridge School

Canadian Women's Chamber of Commerce

Elizabeth Fry Toronto

G(irls)20

Hospital for Sick Children - Suspected Child Abuse and Neglect Program

Interval House

Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC: Action on Violence)

Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones

Native Child and Family Services of Toronto

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

Riverdale Immigrant Women's Centre

Shelter Movers

Springtide Resources Inc.

Times Change Women's Employment Services

Toronto Rape Crisis Centre-Multicultural Women Against Rape

Vesta Social Innovation Technologies

Young Women's Christian Association of Greater Toronto

Les fonds octroyés pour ces projets proviennent des investissements historiques effectués dans le cadre du budget de 2018 dans le Fonds de renforcement des capacités pour appuyer un mouvement de femmes viable, ainsi que dans le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe pour combler les lacunes en matière de soutien aux groupes de victimes de violence fondée sur le sexe mal desservis au Canada.





« Grâce à notre investissement historique, nous reconnaissons que les femmes et les organismes de femmes parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux; notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons les organismes de Toronto à croître et à perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Notre prospérité future repose sur l'égalité des genres. Le gouvernement du Canada investit dans la promotion des femmes, car nous avons que si tout le monde a les mêmes possibilités et peut vivre à l'abri de la violence, notre société s'en portera mieux. Je suis convaincue que l'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les conditions de vie d'innombrables femmes de Toronto et contribuera à la promotion de l'égalité des genres. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Députée de Toronto-St. Paul's



« En tant que représentant de la communauté de Parkdale-High Park qui se soucie beaucoup de l'égalité des femmes, je me sens encouragé par le fait que notre gouvernement injecte un financement de 9,05 millions de dollars en soutien à des groupes de femmes de ma circonscription et partout dans la ville qui poursuivent leur lutte cruciale contre la violence fondée sur le sexe et en faveur de l'autonomie des femmes. »

Arif Virani

Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Député de Parkdale--High Park

Faits en bref

Dans le Budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé, lequel vise à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019‑2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023‑2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars afin de prévenir la violence fondée sur le sexe, de soutenir les personnes survivantes et leur famille, et de créer des systèmes juridiques et judiciaires plus sensibles à ce problème.

La violence fondée sur le sexe peut avoir des conséquences permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Ces conséquences sont, en effet, graves et coûteuses : les coûts économiques associés à la violence conjugale et aux agressions sexuelles sont évalués à plus de 12 milliards de dollars par année.

Le Canada sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui se tiendra du 3 au 6 juin 2019, à Vancouver , en Colombie-Britannique. La conférence Women Deliver, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui se tiendra du 3 au 6 juin 2019, à , en Colombie-Britannique. La conférence Women Deliver, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité des genres qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 7 000 personnes -- dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones desservant des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Le financement augmentera les capacités des organisations et leur permettra de croître, de répondre aux demandes grandissantes en matière de services et de continuer de collaborer pour régler les enjeux sur l'égalité des sexes. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projets à Toronto

L'annonce faite aujourd'hui, à Toronto, en Ontario, a mis en lumière 12 projets choisis pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Bridge School

Titre du projet : The Bridge School Organizational Efficacy and Growth Strategy Program for Increased Equality and Opportunity for Women in Canada (Programme stratégique d'efficacité organisationnelle et de croissance de Bridge School visant à améliorer l'égalité des chances pour les femmes au Canada)

Montant du financement : 216 900 $

Bridge School renforcera les programmes fructueux et continuera de satisfaire à la demande à l'égard de ses diplômés dans le secteur de la technologie. En plus d'élaborer un plan stratégique pour atteindre la capacité organisationnelle et comptable dont l'organisme a besoin pour croître, il préparera un plan de financement pour offrir aux commanditaires et aux entreprises donatrices un plus grand nombre de possibilités de participation. Enfin, il concevra une stratégie de partenariat et de réseautage, et organisera des conférences pour sensibiliser davantage les gens à l'égalité des genres et mieux faire connaître les services de Bridge School.

Fondée en 2015, Bridge School s'efforce d'éliminer les obstacles qui empêchent les groupes marginalisés de participer pleinement et équitablement au secteur de la technologie. Elle met en relation les entreprises de ce secteur qui cherchent à favoriser l'inclusion et la diversité avec les développeurs de logiciels de sexe féminin, non genrés ou non binaires qui ont suivi le programme de formation gratuite de l'école.

« De nombreuses entreprises avant-gardistes de l'industrie de la technologie nous ont soutenus dans notre objectif d'apporter plus d'inclusion et de diversité en milieu de travail. Notre besoin de croître et de répondre à la demande pour nos diplômés augmente et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ce financement à long terme. Ce dernier fournira les ressources dont nous avons besoin pour améliorer la sécurité économique de nos diplômés et répondre aux besoins en main-d'œuvre de l'industrie de la technologie, tout en faisant progresser l'égalité des sexes -- il s'agit d'un changement transformateur à son meilleur. »

Emily Porta, directrice générale

Bridge School

Canadian Women's Chamber of Commerce (CanWCC)

Titre du projet : National Expansion of the Canadian Women's Chamber of Commerce (Expansion nationale de la CanWCC)

Montant du financement : 574 549 $

La CanWCC contribuera à la croissance du secteur de l'entrepreneuriat féminin en facilitant la création de collaborations et de partenariats régionaux et nationaux. Elle créera également des politiques et des stratégies de communication pour la défense des droits afin de renforcer le mouvement des femmes au Canada. Grâce à son travail auprès du leadership local et régional, elle créera un réseau national d'entrepreneurs, de fournisseurs de services et d'intervenants axé sur l'avancement de la sécurité économique des femmes par l'entremise de l'entrepreneuriat.

Organisme national à but non lucratif lancé en 2018, la CanWCC est la toute première et la seule chambre de commerce du Canada qui représente uniquement les intérêts des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs qui s'identifient comme femmes. La CanWCC offre du soutien à ses membres pour renforcer le rôle des femmes dans l'économie canadienne.

« Notre expansion à l'échelle nationale a toujours fait partie de nos plans et, grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, nous pouvons maintenant renforcer notre capacité à croître et à assurer notre avenir en tant que fournisseur de services. J'attends avec impatience la création d'un réseau national pour les femmes entrepreneures -- voilà qui améliorera notre économie et fera une réelle différence pour les femmes et les familles partout au Canada. »

Nancy Wilson, fondatrice et directrice générale

Canadian Women's Chamber of Commerce

G(irls)20

Titre du projet : Leading the wave (Être à la fine pointe)

Montant du financement : 683 363 $

G(irls)20 organisera des consultations nationales visant à élaborer des politiques qui accroîtront le rôle des jeunes femmes dans les processus et les lieux décisionnels. L'organisme mettra également sur pied une entreprise sociale afin de générer des revenus à long terme pour l'organisation et de protéger son indépendance pour l'aider à financer des activités de défenses de droits menées de façon plus indépendante.

Lancé en 2009, G(irls)20 place les jeunes femmes au centre des processus et lieux décisionnels en vue de les préparer à occuper dans le futur un poste au sein des conseils d'administration et à être des leaders dans leur communauté. G(irls)20 fait des investissements stratégiques dans les jeunes femmes et plaide en faveur d'un changement dans le cadre du Sommet mondial annuel G(irls)20.

« Pour favoriser l'égalité entre les sexes, il est essentiel de renforcer les compétences et la confiance des jeunes femmes pour qu'elles puissent assumer des rôles de direction, siéger à des conseils d'administration et participer à la prise de décisions. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de partager ce point de vue et de nous accorder cet important financement. Ces fonds contribueront à faire progresser l'égalité entre les sexes aux tables décisionnelles au Canada et dans le monde. »

Heather Barnabe, directrice générale

G(irls)20

Interval House

Titre du projet : Service Delivery Assessment and Capacity Building of Staff: Improving Services to Help Women Rebuild their Lives after Intimate Partner Violence (Évaluation de la prestation des services et renforcement des capacités du personnel : Améliorer les services pour aider les femmes à reconstruire leur vie après la violence conjugale)

Montant du financement : 127 258 $

Interval House créera un nouveau système d'évaluation de programmes pour former des travailleurs de première ligne et des gestionnaires et présenter une demande d'inscription au régime provincial de formation sur la santé et le mieux-être. Cette démarche améliorera leur capacité à favoriser l'autonomisation des personnes survivantes de violence conjugale et à leur offrir des services.

Interval House est le tout premier centre pour femmes survivantes de violence conjugale et leurs enfants au Canada. Fondé en 1973 par un collectif féministe, le centre adopte une approche globale pour aider les femmes et les enfants à quitter une relation abusive et à commencer une nouvelle vie sans violence.

« Nous sommes très heureux de recevoir cet investissement du gouvernement fédéral dans notre projet de formation. Notre capacité à desservir la communauté nous oblige à améliorer nos compétences pour répondre aux nombreuses situations variées que nous rencontrons. Nous pouvons maintenant préparer notre personnel à améliorer les programmes et la qualité des services que nous offrons aux femmes victimes de violence qui tentent de reconstruire leur vie. »

Lesley Ackrill, codirectrice générale

Interval House

Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC: Action on Violence)

Titre du projet : Strengthening Core Capacity through Financial Health (Renforcer les capacités de base par la santé financière)

Montant du financement : 146 162 $

Le METRAC acquerra une plus grande indépendance financière en élaborant et en mettant en œuvre un plan de collecte de fonds. Le plan sera exhaustif et permettra de déterminer les buts, les objectifs et les cibles financières clés à atteindre chaque année. L'organisme effectuera un examen de ses politiques et de ses pratiques, et les améliorera si nécessaire.

Les débuts du METRAC remontent à 1982, année où le Toronto Pink Ribbon Committee a demandé l'aide du président du Conseil de Toronto métropolitain et de la Commission de Police de la communauté urbaine de Toronto. Un groupe de travail sur la violence publique à l'égard des femmes et des enfants a ainsi été créé et, après la publication d'un rapport final en 1984, le METRAC a été officiellement mis sur pied.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce financement à long terme du gouvernement fédéral. Cette nouvelle approche nous donne la stabilité nécessaire pour croître et devenir moins dépendants des fonds intermittents et plus viables en tant que fournisseurs de précieux services aux survivantes de la violence. »

Wendy Komiotis, directrice générale

Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC : Action on Violence)

Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF)

Titre du projet : Renforcer la voix des immigrantes francophones de l'Ontario en action

Montant du financement : 444 740 $

Le MOFIF créera un plan stratégique en vue de l'accroissement de son accroissement et d'une meilleure défense des droits de la communauté. L'organisme recrutera des bénévoles et des stagiaires et les organisera en comités qui fonctionnent de manière efficace. Il améliorera également la gouvernance du conseil et permettra au conseil d'administration de mieux répondre aux besoins changeants de ses clients.

Officiellement créé en 2001, le MOFIF poursuit sa mission d'améliorer le bien-être des immigrantes francophones de l'Ontario et de promouvoir leur intégration et leur participation à tous les aspects de la société.

"It is not easy for a small provider like ours to build capacity. That's why we are very thankful for this investment from the Government of Canada in our growth: it will enable us to offer a strong, dynamic and responsive organization serving Francophone immigrant women who rely on us to support them in their economic, social and civic development."

Fayza Abdallaoui, présidente du conseil de direction

Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones

Native Child and Family Services of Toronto (NCFST)

Titre du projet : Enhancing Organizational Learning and Development; Building Our Service Capacity and Cultural Foundations (Améliorer l'apprentissage et le perfectionnement organisationnels; Renforcer notre capacité de service et nos fondements culturels)

Montant du financement : 200 000 $

L'organisme NCFST entreprendra une refonte de son programme de formation du personnel afin d'en faire un programme de formation culturellement approprié et plus efficace. À cette fin, il embauchera un consultant externe en apprentissage et en perfectionnement qui se spécialise en éducation autochtone.

NCFST est le seul organisme de l'Ontario offrant plusieurs services de protection de l'enfance hors réserve qui relève directement de la communauté autochtone. En 1985, le gouvernement de l'Ontario a reconnu la nécessité d'adopter une approche fondée sur la culture pour offrir des services de protection de l'enfance aux Autochtones. En 2004, NCFST est devenu une société d'aide à l'enfance à part entière, ce qui a marqué la naissance d'un système de protection de l'enfance autonome et responsable à Toronto.

« Nous avons connu une forte croissance et nous poursuivons notre expansion à mesure que la collectivité reconnaît la valeur de nos services. Mais il faut aussi répondre à nos propres besoins, et nous sommes heureux d'avoir ce financement à long terme du gouvernement fédéral pour compléter notre programme de formation. Ce projet permettra également d'élargir la gamme de programmes et de services fondés sur la culture que nous sommes en mesure d'offrir aux Autochtones de la ville. »

Jeffrey Schiffer, Ph. D., directeur général

Native Child and Family Services of Toronto

Riverdale Immigrant Women's Centre (RIWC)

Titre du projet : Capacity Building for RIWC Women's Programs (Renforcement des capacités des programmes pour femmes du RIWC)

Montant du financement : 192 000 $

Le RIWC formulera un plan stratégique pour faciliter la création de nouveaux projets et l'amélioration de programmes existants, et élaborera un protocole de collecte de fonds destiné à assurer la pérennité de l'organisme à long terme. L'organisme investira dans la formation du personnel pour répondre aux besoins des femmes asiatiques et sud asiatiques, et de leurs familles, et amplifiera les services et programmes destinés aux groupes de réfugiés mal servis, comme les jeunes, les personnes âgées, les personnes LGBTQ2 et d'autres femmes vulnérables qui sont isolées et ont un accès limité aux services.

Fondé en 1982, le RIWC est un organisme communautaire sans but lucratif voué à l'autonomisation des femmes. Il offre actuellement des services dans 14 langues et collabore avec un large éventail d'organismes communautaires, de coalitions et de réseaux de recherche pour s'attaquer aux problèmes d'égalité des femmes et promouvoir le changement politique et social.

« Dans le passé, notre croissance était bornée par le manque de fonds, et nous n'avons pu faire que de lents progrès dans notre mission de soutenir les femmes immigrantes, réfugiées et racialisées dans la collectivité. Grâce à ce généreux investissement du gouvernement du Canada, nous pouvons élaborer un plan de croissance à long terme qui nous permettra d'offrir de nombreux autres services de qualité aux groupes de réfugiées mal servies qui ont besoin d'aide. »

Nuzhath Leedham, directrice générale

Riverdale Immigrant Women's Centre

Springtide Resources

Titre du projet : Strengthening Springtide Resources: capacity building project (Développement des ressources de Springtide : projet de renforcement des capacités)

Montant du financement : 453 865 $

Springtide Resources offrira plus de services d'enseignement et de formation aux partenaires et aux organismes qui œuvrent à mettre fin à la violence sexiste. L'organisme élaborera un plan de communication afin de tirer parti des pratiques exemplaires en matière de collecte de fonds et de mieux faire connaître ses nouveaux programmes et services. Il améliorera la structure de gouvernance du conseil d'administration afin de gérer les plans d'expansion et l'amélioration de la prestation des services.

Springtide Resources est un organisme de bienfaisance enregistré fondé en 1978. Il offre de la formation et des ressources pour réduire l'incidence de la violence physique, psychologique, émotionnelle et sexuelle faite aux femmes, et l'effet de la maltraitance des femmes sur les enfants.

« Notre travail consiste à apporter des changements au système afin d'éliminer la violence fondée sur le sexe et d'améliorer la participation des femmes aux processus démocratiques. À mesure que notre mouvement prend de l'essor, il devient également indispensable de continuer notre élan et de protéger les gains que nous avons réalisés. Nous sommes très heureux de l'annonce de financement faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada : cela nous indique que nous avons un partenaire financier qui comprend nos besoins et qui apprécie notre contribution à la création d'une société plus égalitaire. »

Liora Sobel, présidente du conseil d'administration

Springtide Resources

Times Change Women's Employment Services

Titre du projet : Partners for Prosperity (Partenaires pour la prospérité)

Montant du financement : 250 000 $

Times Change améliorera l'accès à ses services d'emplois. Pour ce faire, l'organisme nouera des partenariats avec le secteur privé et fournira de la formation à son personnel afin d'accroître la capacité à l'interne de rédiger des demandes de subvention, ce qui permettra de diversifier les sources de financement et de renforcer la prestation de services.

Times Change a été fondé à Toronto en 1974 à titre d'organisme communautaire sans but lucratif. Les membres du personnel sont des professionnels de l'emploi expérimentés qui s'intéressent particulièrement à aider les femmes à atteindre leurs objectifs de carrière sur le marché du travail actuel.

« On s'attend souvent à ce que des organismes comme le nôtre répondent à la demande croissante en services sans les fonds ou le soutien professionnel nécessaires pour assurer une croissance ordonnée. Le financement annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral nous aidera à réaliser des plans de collecte de fonds plus durables en nouant des relations avec des partenaires privés et en assurant la formation des membres de la direction et du personnel. »

Idalia Gonzalez, administratrice financière

Times Change Women's Employment Services

Toronto Rape Crisis Centre-Multicultural Women Against Rape (TRCC/MWAR)

Titre du projet : TRCC/MWAR Fundraising Capacity-Building (Renforcement des capacités de collecte de fonds du RCLC/MWAR)

Montant du financement : 249 383 $

Le RCLC/MWAR diversifiera son financement et améliorera sa capacité à recueillir des fonds grâce à l'élaboration d'une stratégie globale de collecte de fonds et de diversification des revenus. Il embauchera un coordonnateur de collectes de fonds ayant une formation en communication pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie et établir des relations avec tous les secteurs de manière à pouvoir diversifier et accroître ses sources de financement.

Créé en 1974, le TRCC/MWAR est un collectif populaire dirigé par des femmes et des personnes non binaires qui œuvrent pour un monde sans violence en offrant un soutien anti‑oppression et féministe fourni par les pairs aux survivantes de violence sexuelle. L'organisme emploie actuellement sept employés à temps plein qui coordonnent leur charge de travail avec environ 150 bénévoles dévoués.

« Après plus de 40 ans à Toronto, nous savons que nous devons continuer à croître pour répondre à la demande. Nous sommes très reconnaissants de l'investissement que le gouvernement du Canada fait dans notre travail. Ce financement nous permettra d'emprunter le chemin de la viabilité financière au fil du temps et de faire croître notre organisme au rythme de la croissance de la population. »

Cynamin Maxwell, conseillère

Toronto Rape Crisis Centre/MultiCultural Women Against Rape

Young Women's Christian Association of Greater Toronto

Titre du projet : Optimizing YWCA Toronto's Capacity to Drive Gender Equality through Enhanced Community Engagement (Optimiser la capacité du YWCA de Toronto à promouvoir l'égalité entre les sexes grâce à une action civique accrue)

Montant du financement : 231 600 $

Le YWCA de Toronto renforcera sa présence dans la collectivité en optimisant les actifs numériques et en améliorant ses programmes de collecte d'histoires et le bureau annuel des conférenciers. L'organisme améliorera également sa gouvernance en réalisant une meilleure intégration des ressources et des compétences des services internes de philanthropie, de promotion et de communication, et en établissant un nouveau cadre de rapports pour mesurer les résultats et les réalisations.

Depuis 1873, le YWCA de Toronto s'efforce d'améliorer la vie des femmes et des filles en leur offrant des refuges d'urgence et des logements abordables, en encourageant la participation communautaire, en offrant des possibilités de formation professionnelle et d'enseignement, et en préconisant un changement systémique. Le YWCA de Toronto est le plus grand organisme multiservice pour femmes de la ville.

« Nous sommes très heureux de l'annonce de financement faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Nos plans d'expansion des services centrés sur l'amélioration des actifs de nos programmes par une plus grande action civique et une meilleure collecte de fonds se traduiront par un soutien accru destiné à aider les femmes à échapper à la violence, à sortir de la pauvreté et à accéder à des logements abordables sûrs. »

Heather McGregor, chef de la direction

Young Women's Christian Association of Greater Toronto

Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

À la suite de l'annonce de la création, en juin 2017, de Il est temps : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (anciennement Condition féminine Canada) a lancé en janvier 2018 le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe (VFS).

Le Programme VFS vient compléter le Programme de promotion de la femme du Ministère. Il aide les organismes actifs dans le domaine de la VFS à élaborer et à mettre en œuvre des pratiques prometteuses afin de combler les lacunes dans le soutien apporté aux personnes survivantes et à leur famille.

Même si la violence peut toucher tout le monde, peu importe le sexe, l'âge, la culture, l'origine ethnique, le lieu géographique et les antécédents socioéconomiques, certaines populations sont plus à risque d'en être victimes et se heurtent à des obstacles supplémentaires dans l'accès aux services nécessaires. Le Programme VFS répond à ce besoin en octroyant un financement aux organismes admissibles à l'échelle locale, régionale et nationale pour la réalisation de projets visant à combler les lacunes dans le soutien apporté à certains groupes de personnes survivantes. Ces derniers comprennent notamment les femmes autochtones ainsi que d'autres populations mal desservies, comme les enfants et les jeunes, les communautés LGBTQ2, les femmes sans statut, les réfugiées et les immigrantes, les personnes âgées, les femmes vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire, les femmes vivant dans des collectivités nordiques, rurales ou éloignées, et les femmes handicapées.

Projets à Toronto

L'annonce d'aujourd'hui a également mis en évidence six projets à Toronto sélectionnés pour un financement fédéral dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe :

Barbra Schlifer Commemorative Clinic

Titre du projet : Guiding Systemic Responses to Survivors of Gender-Based Violence Through Risk Assessment: A Survivor-Centric Approach (Orienter les réponses systémiques pour les survivantes de la violence fondée sur le sexe par l'entremise de l'évaluation des risques : Une approche axée sur les survivantes)

Montant du financement : jusqu'à un million de dollars.

La Barbra Schlifer Commemorative Clinic s'engage à effectuer des recherches, élaborer et mettre à l'essai des méthodes d'évaluation des risques axées sur les survivantes qui permettent de mieux cerner les besoins des femmes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe et d'y répondre. On s'attend à ce que cette initiative augmente la capacité des fournisseurs de services d'évaluer les risques d'une manière sensible et réceptive, ce qui peut ultimement sauver des vies.

La Barbra Schlifer Commemorative Clinic est une clinique d'aide juridique spécialisée pour les femmes victimes de violence, fondée à la mémoire de Barbra Schlifer -- une jeune avocate idéaliste qui a perdu la vie suite à la suite d'une agression le soir de son admission au Barreau de l'Ontario, le 11 avril 1980. La Clinique aide environ 4 000 femmes chaque année à bâtir une vie sans violence grâce à des services de consultation, de représentation juridique et d'interprétation linguistique. Elle amplifie la voix des femmes et cultive leurs compétences et leur résilience. Avec ses donateurs et ses bénévoles, elle s'emploie activement à changer les conditions qui menacent la sécurité, la dignité et l'égalité des femmes.

« Nous sommes heureux de voir que le gouvernement fédéral accorde un financement à long terme aux organisations de femmes et qu'il le reconnaît comme une priorité pour faire progresser l'égalité entre les sexes et créer une société plus égalitaire. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la Barbra Schlifer Commemorative Clinic, grâce à un projet d'évaluation des risques, sera en mesure d'adopter une approche proactive qui permet de prévoir les risques de violence dans la vie des femmes que nous servons et, par le fait même, de mieux assurer leur sécurité. »

Deepa Mattoo, directrice générale

Barbra Schlifer Commemorative Clinic

Elizabeth Fry Toronto

Titre du projet : Trauma Recovery and Empowerment Model (Modèle de rétablissement après un traumatisme et d'autonomisation)

Montant de financement : 750 000 $

La Société Elizabeth Fry de Toronto testera l'efficacité du Modèle de rétablissement après un traumatisme et d'autonomisation (MRTA) pour les femmes ayant des traumatismes complexes et des antécédents dans le système de justice pénale. Le MRTA est un programme d'intervention fondé sur des données probantes qui a été conçu pour aider les femmes ayant des antécédents de violence sexuelle, physique ou psychologique, de graves problèmes de santé mentale ou de fréquents problèmes de toxicomanie concomitants.

La Société Elizabeth Fry de Toronto travaille avec les femmes pour créer des changements importants dans leur vie et éviter les démêlés avec la justice.

« Les femmes qui ont des démêlés avec le système de justice pénale et qui demandent l'aide de la Société Elizabeth Fry de Toronto signalent des taux élevés d'expériences traumatisantes, notamment la violence sexuelle pendant l'enfance, les agressions sexuelles, la violence conjugale, la pauvreté, les toxicomanies et l'itinérance. Nos programmes fondés sur des données probantes appuient les femmes vulnérables qui ont été victimes de violence fondée sur le genre en s'attaquant aux conséquences de leur traumatisme. Le financement que nous avons reçu aujourd'hui du gouvernement fédéral est essentiel pour prévenir la récidive et pour aider les femmes criminalisées et marginalisées à se rétablir et à retourner dans la collectivité avec les ressources nécessaires pour vivre leur vie sans activités criminelles, toxicomanies et violence. »

Kelly Potvin, directrice générale

Elizabeth Fry Toronto

Hospital for Sick Children - Suspected Child Abuse and Neglect Program (SCAN)

Titre du projet : Establishing a cross-sector community response protocol to address the commercial sex trafficking of vulnerable children and youth (Établir un protocole d'intervention communautaire intersectoriel pour lutter contre la traite sexuelle des enfants et des jeunes vulnérables à des fins commerciales)

Montant de financement : 750 000 $

Le programme d'analyse du Hospital for Sick Children améliorera la qualité et l'uniformité des soins offerts aux jeunes survivantes et survivants et leur famille. Pour ce faire, l'hôpital élaborera, mettra en œuvre et évaluera une intervention communautaire intersectorielle, multiorganismes et multidisciplinaire pour lutter contre la traite sexuelle des enfants et des jeunes vulnérables à des fins commerciales.

Le programme SCAN est géré par une équipe de professionnels de la santé qui offrent des soins, un soutien et une évaluation aux enfants et aux adolescents qui ont pu être maltraités et à leur famille. Il sert de lien entre le Hospital for Sick Children et les médecins et hôpitaux communautaires, les sociétés d'aide à l'enfance, la police, les écoles et d'autres organismes communautaires.

« Le Programme sur les cas présumés de violence et de négligence envers les enfants (SCAN) du Hospital for Sick Children s'efforce sans relâche d'offrir des soins médicaux et psychosociaux aux enfants et aux familles touchés par la maltraitance. Avec l'appui du gouvernement du Canada, nous serons en mesure d'élargir nos services au-delà des soins de santé de base pour répondre aux besoins complexes des jeunes victimes de la traite sexuelle à des fins commerciales. C'est un pas dans la bonne direction pour réduire les effets nocifs de la violence fondée sur le sexe sur la santé et la société. »

Corry Azzopardi, Ph. D. et Tanya Smith, IP-P

Hospital for Sick Children - Suspected Child Abuse and Neglect Program

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)

Titre du projet : Building Leadership Capacity to Address Gender-Based Violence against Non-Status, Refugee, and Immigrant Women across Canada (Renforcer la capacité de leadership pour lutter contre la violence fondée sur le sexe à l'égard des femmes sans statut, réfugiées et immigrantes dans l'ensemble du Canada)

Montant du financement : jusqu'à un million de dollars

L'OCASI mettra à l'essai une stratégie de réseau communautaire de défense s'adressant aux femmes sans statut, réfugiées et immigrantes victimes de violence fondée sur le sexe, aux fournisseurs de services et à d'autres dirigeants de la société civile. Cette stratégie renforcera la capacité des collectivités d'élaborer des solutions fondées sur des données probantes et dirigées par des survivantes à la violence fondée sur le sexe. Le projet comprend un programme de pairs champions qui utilise l'éducation pour renforcer les capacités de leadership et favoriser les liens entre les femmes sans statut, réfugiées et immigrantes.

L'OCASI a été créé en 1978 à titre d'organisme de bienfaisance enregistré pour être la voix d'organismes d'aide aux immigrants et pour coordonner les réponses aux préoccupations et aux besoins communs. Aujourd'hui, plus de 200 organismes communautaires de l'Ontario en font partie. L'OCASI s'engage à assurer l'égalité, l'accès et la participation des immigrants et des réfugiés à tous les aspects de la vie canadienne.

« Le Conseil et ses quelque 200 organismes membres se consacrent à l'égalité des immigrants dans tous les aspects de la société canadienne. L'appui du gouvernement du Canada nous permettra de mettre en œuvre et de maintenir l'aide aux survivantes de la violence fondée sur le sexe et d'élaborer des solutions fondées sur des données probantes et dirigées par des survivantes. »

Debbis Douglas, directrice générale

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)

Shelter Movers

Titre du projet : Evaluating the Outcomes and Impact of a Free Moving Service for Women and Children Fleeing Abuse (Évaluation des résultats et des répercussions d'un service gratuit de déménagement pour les femmes et les enfants fuyant la maltraitance)

Montant de financement : 780 000 $

Shelter Movers va évaluer les répercussions et l'efficacité d'un service gratuit de déménagement et d'entreposage pour les femmes et les enfants fuyant la maltraitance. Une approche tenant compte des traumatismes sera utilisée, en mettant l'accent sur la sécurité et l'autonomisation.

Shelter Movers a été fondé par Marc Hull-Jacquin alors qu'il était en congé de paternité avec ses trois enfants. En 2016, Shelter Movers a pris racine à Toronto et s'est depuis étendu à Ottawa. Aujourd'hui, Shelter Movers dispose d'une équipe de plus de 150 bénévoles déterminés et a aidé plus de 270 clients fuyant la violence à déménager en toute sécurité sans perdre leurs biens précieux.

« La violence fondée sur le sexe touche tous les groupes socioéconomiques au Canada. Les survivantes d'abus peuvent se sentir piégées lorsque quitter la maison signifie tout perdre. Les bénévoles qui aident les femmes et leurs enfants à déménager sont très reconnaissants au gouvernement du Canada d'appuyer notre projet. Ensemble, nous aidons les survivantes à quitter un milieu de vie abusif et violent en toute sécurité et avec dignité. »

Marc Hull-Jacquin, fondateur et directeur général

Shelter Movers

Vesta Social Innovation Technologies (VESTA)

Titre du projet : Vesta Community (Communauté de Vesta)

Montant de financement : 999 802 $

VESTA élaborera et évaluera une plateforme de signalement par une tierce partie informée sur les traumatismes et axée sur les survivantes d'agression sexuelle ou de violence fondée sur le sexe. Le projet contribuera à trouver des solutions au problème de la sous-déclaration et à réduire le nombre de cas non signalés de harcèlement sexuel.

VESTA a débuté en 2016 en réponse au mouvement mondial sur les médias sociaux pour promouvoir l'égalité des genres et exiger plus d'action de la part des personnes en position de pouvoir. VESTA travaille avec les employeurs et les employés pour créer des espaces de travail sûrs et inclusifs, et utilise les médias sociaux comme moyen pour contrer et éventuellement éliminer la culture du viol.

« Les obstacles à l'égalité de traitement en vertu de la loi sont un problème systémique qui peut être atténué en tirant parti de la technologie et en créant de nouvelles méthodes pour travailler ensemble afin de mettre fin aux inégalités et à la discrimination. Nous sommes heureux de recevoir ce financement du gouvernement fédéral pour notre projet. Nous nous attendons à ce qu'il mène à une plus grande égalité d'accès à la justice pour les survivantes en éliminant la stigmatisation associée au signalement des agressions sexuelles. »

Lucrezia Spagnolo, fondatrice et directrice générale

Vesta Social Innovation Technologies

