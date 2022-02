Cet investissement de 240 millions de dollars renforcera le rôle du Canada à titre de chef de file mondial de la photonique et stimulera la mise au point et la production de semi-conducteurs

Les semi-conducteurs, qui sont aussi souvent appelés puces ou micropuces, sont essentiels à la protection de la sécurité nationale et des intérêts économiques et technologiques du Canada. Le gouvernement du Canada est conscient que les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs ont des répercussions sur tous les secteurs de l'économie et sur la vie des Canadiens au quotidien. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à collaborer avec les entreprises et les chercheurs en vue de renforcer la position du Canada dans ce secteur.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé le défi Approvisionnement en semi-conducteurs, doté d'une enveloppe de 150 millions de dollars provenant du Fonds stratégique pour l'innovation, pour effectuer des investissements ciblés afin de consolider les forces du Canada relatives à la production et à l'offre de semi-conducteurs. Il a également annoncé l'octroi de 90 millions de dollars au Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques (CCFDP) du Conseil national de recherches Canada.

Le défi lancé aujourd'hui constitue un engagement initial du Canada d'investir dans des projets d'innovation qui permettront de renforcer et d'élargir l'écosystème canadien des semi-conducteurs innovants. Le gouvernement lance un appel aux entreprises en vue d'obtenir des propositions ambitieuses et transformatrices dans les secteurs prioritaires de l'expansion de la capacité de production, de la recherche et de la commercialisation des semi-conducteurs. L'industrie canadienne des semi-conducteurs pourra ainsi jouer un meilleur rôle au sein de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine des technologies de l'information et des communications.

L'investissement dans le CCFDP permettra à ce dernier d'effectuer des mises à niveau d'équipement essentielles et d'accroître sa capacité de s'attaquer à la complexité grandissante des technologies de pointe commercialisées par ses clients. Le CCFDP est un atout clé pour le secteur canadien de la photonique depuis deux décennies, car il possède la seule fonderie de semi-conducteurs en Amérique du Nord exploitée publiquement et ouverte à tous. Le Centre a une feuille de route impressionnante dans la prestation de services de production de dispositifs photoniques utiles au secteur de la recherche et au secteur privé. Le Centre a joué un rôle important dans la croissance de nombreuses petites et moyennes entreprises, notamment dans les secteurs des télécommunications, des capteurs environnementaux, de l'automobile, de la défense et de l'aérospatiale.

« Le gouvernement veut faire du Canada un chef de file mondial stratégique de l'industrie des semi-conducteurs. C'est pourquoi nous investissons aujourd'hui 240 millions de dollars pour renforcer notre écosystème de semi-conducteurs, une mesure qui nous permettra de rendre notre économie plus innovatrice et plus résiliente. En investissant dans l'industrie des semi-conducteurs, nous prenons un engagement ferme auprès des entreprises qui souhaitent investir au Canada. Nous souhaitons devenir une terre d'accueil pour les grands producteurs de semi-conducteurs, qu'il s'agisse d'entreprises de fabrication à grande échelle ou à valeur élevée. Nous sommes également fiers de soutenir la revitalisation du CCFDP du Conseil national de recherches et de permettre par le fait même à notre impressionnant secteur de la photonique de s'améliorer. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le secteur canadien des semi-conducteurs compte plus de 100 entreprises nationales et multinationales qui mènent des travaux de recherche-développement sur les micropuces. Ses usines de production comptent plus de 30 laboratoires de recherche appliquée et 5 installations commerciales dont les activités touchent les composés semi-conducteurs, les systèmes microélectromécaniques (MEMS) et les emballages de pointe.

Les semi-conducteurs servent à faire fonctionner une vaste gamme de produits de tous les jours, y compris les automobiles, les ordinateurs et d'autres produits électroniques.

Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine de la photonique, c'est-à-dire la technologie qui permet de générer de la lumière et de l'utiliser. L'une de ses applications les plus importantes est dans les réseaux de télécommunication, dont dépendent plus que jamais les Canadiens, afin d'offrir des services sans interruption et de trouver de nouvelles façons de travailler en mode virtuel et à distance.

Le gouvernement du Canada surveille les pressions exercées sur les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures essentielles pendant que l'économie se rétablit. Le gouvernement collabore également avec les États-Unis et d'autres partenaires à l'échelle mondiale pour renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement des secteurs et des biens essentiels.

Le Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques possède des installations entièrement équipées de 40 000 pieds carrés, avec des salles propres de classe 1000/100 occupant une superficie de 11 000 pieds carrés qui lui permettent d'offrir des services de génie et de fabrication aux universitaires et aux entreprises de toute taille du secteur de la photonique au Canada et ailleurs dans le monde.

