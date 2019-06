Le gouvernement du Canada annonce un financement de patrimoine en Colombie-Britannique visant la promotion de l'égalité des genres dans la foulée de la conférence Women Deliver 2019

VANCOUVER, le 5 juin 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les femmes et de travailler au progrès de l'égalité de genre pour renforcer la classe moyenne, fortifier l'économie et bâtir, pour le Canada et le monde, un avenir sain et prospère. Alors que la conférence Women Deliver 2019 tire à sa fin, le gouvernement du Canada profite de cet élan pour soutenir les discussions et les initiatives sur l'égalité des genres et laisser un héritage durable aux organisations militantes et aux organismes communautaires de femmes œuvrant à l'échelle locale.

C'est pourquoi, aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé un financement de 750 000 $ pour mettre à profit la conférence Feminists Deliver, qui contribue à des avancées réelles pour les femmes de la Colombie-Britannique :

Battered Women's Support Services (BWSS) recevra jusqu'à 750 000 $ au nom du groupe de travail de Feminists Deliver afin de réaliser un projet s'inspirant des thèmes et des résultats de Feminists Deliver, une conférence complémentaire de Women Deliver 2019. Grâce à ce nouvel investissement de trois ans, le groupe de travail de Feminists Deliver pourra rendre compte des constats de la conférence Feminists Deliver et mettre au point une stratégie détaillée de défense des intérêts en empruntant une approche féministe intersectionnelle en vue de concrétiser l'égalité des genres. La stratégie sera par la suite mise en œuvre au moyen d'activités de sensibilisation et de mobilisation. Ces efforts comprennent l'établissement d'objectifs à long terme pour créer et diffuser des pratiques intersectionnelles exemplaires qui permettront aux organismes communautaires de répondre aux inégalités entre les genres par des politiques et des programmes axés sur les groupes marginalisés.

La conférence Women Deliver 2019 représente pour les Canadiennes et Canadiens une occasion d'attirer l'attention sur les changements encore nécessaires pour rehausser la sécurité et l'égalité des femmes, des filles et des personnes de la diversité sexuelle au Canada et ailleurs dans le monde.

Citations

« Nous sommes en train de vivre un moment crucial pour les femmes et les filles. Alors que la conférence Women Deliver 2019 tire à sa fin, notre gouvernement mobilise la population canadienne autour de l'avancement de l'égalité des genres dans les collectivités, au pays et partout dans le monde. Notre priorité est de veiller à ce que tous les points de vue soient représentés, entendus et présents dans le cadre de ces efforts. C'est pourquoi il est si important d'investir dans le groupe de travail de Feminists Deliver ici en Colombie-Britannique -- pour que nous puissions promouvoir une approche féministe et intersectionnelle favorisant l'avancement de l'égalité des genres et tirer des leçons auprès d'organismes militants œuvrant chaque jour en première ligne. Ce financement représente l'un des nombreux legs de la conférence Women Deliver 2019, et nous sommes heureux de continuer à travailler avec l'organisme Feminists Deliver en vue de réaliser des progrès importants, au bénéfice de toutes et de tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« En tenant compte des facteurs croisés qui contribuent aux préjugés et aux inégalités, nous avons une bien meilleure idée de ce qu'il faut faire pour préparer des réponses et des solutions. Nous partageons des pratiques exemplaires locales pour aider les femmes et les filles de groupes marginalisés victimes de mauvais traitements ou de violence sexuelle. Nous remercions le gouvernement du Canada de consentir cet investissement. Il nous donne le soutien dont nous avons besoin pour entretenir et développer un mouvement qui se révèle déjà un puissant agent de changement. Ces fonds nous aideront aussi à nous rapprocher de notre but, qui est d'éliminer la violence faite aux femmes et aux filles et de créer une société plus sûre et plus égalitaire. »

Angela Marie MacDougall, directrice générale

Battered Women's Support Services

Faits en bref

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie‑Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien‑être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à , en Colombie‑Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien‑être des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité des genres qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 8 000 personnes -- dirigeantes, influenceuses, défenseures des droits, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres a versé 150 000 $ à Feminists Deliver , une conférence et un salon professionnel ayant lieu à Vancouver , du 3 au 6 juin 2019, en marge de Women Deliver. Cet événement est organisé dans le cadre d'une collaboration entre plus de 40 organismes sans but lucratif dirigés par des femmes. Il traite des différents types d'action communautaire visant l'avancement de l'égalité des genres. Quarante-cinq panélistes et cinq conférencières et conférenciers y prennent la parole. Feminists Deliver se concentre sur des questions liées à la diversité et à l'inclusion des personnes qui, en Colombie-Britannique, sont marginalisées en raison de leur genre.

, une conférence et un salon professionnel ayant lieu à , du 3 au 6 juin 2019, en marge de Women Deliver. Cet événement est organisé dans le cadre d'une collaboration entre plus de 40 organismes sans but lucratif dirigés par des femmes. Il traite des différents types d'action communautaire visant l'avancement de l'égalité des genres. Quarante-cinq panélistes et cinq conférencières et conférenciers y prennent la parole. se concentre sur des questions liées à la diversité et à l'inclusion des personnes qui, en Colombie-Britannique, sont marginalisées en raison de leur genre. Le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres appuie les organismes admissibles qui réalisent des projets visant l'élimination d'obstacles systémiques à l'égalité des genres.

La conférence Women Deliver 2019

Le Canada, un champion mondial de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes transgenres, non binaires et bispirituelles, est l'hôte de Women Deliver 2019. La conférence aura lieu du 3 au 6 juin prochain à Vancouver. Environ 8 000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100 000 personnes additionnelles. Women Deliver est la plus importante conférence consacrée à l'égalité de genre, à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles dans le monde.

Plus qu'une conférence, Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour l'égalité de genre. C'est un mouvement qui fait progresser la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. C'est un mouvement qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les Autochtones, la jeunesse, les personnes allosexuelles et les populations de régions en crise ou en conflit. C'est un mouvement qui se veut transformateur et qui incite chacune et chacun à agir, où qu'il soit.

Initiatives de mobilisation

Le gouvernement du Canada invite les citoyennes et citoyens à se mobiliser pour l'égalité de genre dans leur milieu, au Canada et dans le monde.

L'annonce faite aujourd'hui porte sur une nouvelle initiative qui s'inscrit dans ce mouvement de mobilisation :

Battered Women's Support Services (BWSS)

Titre du projet : Feminists Deliver Legacy [Héritage de Feminists Deliver]

Montant du financement : jusqu'à 750 000 $

BWSS, qui fait partie du mouvement mondial œuvrant à l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, est un solide porte-parole du mouvement féministe. Cet organisme offre du soutien aux femmes victimes de mauvais traitement et défend leurs intérêts.

Le gouvernement du Canada a versé 150 000 $ à BWSS pour l'aider à organiser Feminists Deliver, une conférence ayant lieu en marge de la conférence Women Deliver 2019, qui a lieu à Vancouver, du 3 au 6 juin 2019. Feminists Deliver se concentre sur les questions de diversité et d'inclusion des personnes marginalisées en raison de leur genre en Colombie-Britannique. C'est une occasion importante d'approfondir, dans une perspective intersectionnelle, les enjeux touchant les communautés marginalisées.

Dans l'optique de mettre à profit les thèmes et les résultats de la conférence Feminists Deliver, le gouvernement du Canada investit dans le groupe de travail de Feminists Deliver par l'entremise de BWSS, afin de réaliser un projet de legs de trois ans. Ce groupe de travail préparera un rapport des constats de la conférence et mettra au point une stratégie détaillée de défense des intérêts selon une approche féministe intersectionnelle. La stratégie sera mise en œuvre au moyen d'activités de sensibilisation et de mobilisation des parties intéressées.

Le groupe de travail de Feminists Deliver profitera de l'élan de la conférence pour promouvoir auprès de toutes les administrations l'adoption d'une approche intersectionnelle pour atteindre l'égalité des genres. Pour ce faire, le groupe de travail collaborera avec des associations membres. Ces efforts comprennent l'établissement d'objectifs à long terme visant la création et la diffusion de pratiques exemplaires permettant d'améliorer la réponse des organismes communautaires aux inégalités de genre et de centrer les conversations sur les groupes marginalisés.

Grâce à ce projet, le groupe de travail de Feminists Deliver pourra renforcer ses partenariats communautaires, obtenir un financement plus diversifié et conclure des ententes stratégiques de collaboration.

BWSS a vu le jour en 1979, lorsqu'une poignée de femmes ont organisé un mouvement de résistance qui, depuis 40 ans maintenant, défend les droits des femmes et lutte contre la violence fondée sur le sexe. BWSS concrétise sa vision en offrant des services directs, de l'information et de la formation, mais aussi en militant et en exerçant des pressions de manière cohérente et stratégique afin de susciter des réformes institutionnelles et systémiques.

