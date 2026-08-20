Le gouvernement du Canada annonce un appui à l'Université de l'Ontario français

La députée Chi Nguyen annonce un soutien financier pour un projet immersif sur la désinformation et l'intelligence artificielle générative

TORONTO, le 20 août 2026 /CNW/ -- Un Canada fort est un Canada où toutes et tous peuvent apprendre, s'informer et innover dans la langue officielle de leur choix. En appuyant la relève scientifique francophone, nous contribuons à faire rayonner l'innovation et le savoir canadiens, ici comme à l'étranger.

Aujourd'hui, Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 99 980 $ à l'Université de l'Ontario français au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Octroyés dans le cadre du Fonds d'appui au secteur postsecondaire et aux savoirs scientifiques en français, les fonds soutiendront le projet « Désinformation/IAG : expérience immersive pour les 20-25 ans francophones au Canada », qui vise à développer leur résilience et leur sens critique face à la désinformation à l'ère de l'intelligence artificielle.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui prévoit un investissement de 8,5 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la création et la diffusion de contenus scientifiques en français partout au pays.

Citations

« Le français est bien plus qu'un moyen de communication : il est au cœur de notre identité et de la vitalité de nos communautés et de notre économie. En faisant rayonner la recherche en français, nous contribuons à bâtir un écosystème scientifique plus dynamique et plus innovant, où le français est non seulement protégé, mais aussi pleinement valorisé comme moteur de création et de collaboration. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Il est essentiel de soutenir la recherche et l'apprentissage en français pour que les voix francophones continuent d'occuper une place centrale dans le paysage universitaire et scientifique canadien. Je suis fière que notre gouvernement investisse dans l'Université de l'Ontario français et dans un projet qui aidera les jeunes francophones à faire face aux défis émergents, comme la désinformation et l'intelligence artificielle générative. »

- Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards de dollars pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. C'est le montant le plus important jamais octroyé par un gouvernement du Canada pour les langues officielles.

Au printemps 2026, le gouvernement du Canada a publié le rapport du Groupe consultatif externe sur la création et la diffusion d'information scientifique en français. La mise sur pied d'un groupe consultatif externe faisait partie des engagements pris dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 en vue d'appuyer l'écosystème de la recherche en français au Canada.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Groupe consultatif externe sur la création et la diffusion d'information scientifique en français

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]