BURNABY, BC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - À l'heure où les pays s'efforcent de réduire leurs émissions de carbone et de passer à des formes d'énergie non émettrices, investir dans les technologies propres contribuera à faire en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial en matière d'énergie. Les sources d'énergie à très faibles émissions de carbone, comme l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et nucléaire, sont essentielles pour saisir les énormes possibilités économiques qui s'offrent aux Canadiens dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un nouvel investissement de 1 million de dollars dans le cadre de l'initiative Carburants propres et remplacement des combustibles industriels du Programme d'innovation énergétique à Ekona Power Inc. Ce financement aidera Ekona à faire progresser sa solution de pyrolyse du méthane pour la production d'hydrogène propre à partir du gaz naturel. S'appuyant sur le succès d'un programme antérieur de développement et de mise à l'essai du réacteur Xcaliber™ d'Ekona, qui était auparavant financé par Ressources naturelles Canada (RNCan) dans le cadre de son programme Solutions énergétiques novatrices Canada, ce projet favorisera le développement du réacteur et l'agrandissement de l'installation d'essai d'Ekona à Burnaby.

La solution d'Ekona permet de transformer le gaz naturel en hydrogène et en carbone solide, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres procédés classiques utilisés pour produire de l'hydrogène. Le réacteur à pyrolyse unique d'Ekona fait appel aux principes de la combustion et de la dynamique des gaz haute vitesse pour dissocier le méthane des matières premières. Il est peu coûteux, évolutif et facile à intégrer, et il tire parti de l'infrastructure de gaz naturel en place pour offrir une solution pratique qui répond à la demande croissante d'hydrogène propre et aux besoins de l'industrie canadienne.

La solution innovante d'Ekona permettrait de produire de l'hydrogène propre à faible coût tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90 %. De façon plus générale, elle pourrait permettre la production rentable d'hydrogène gazeux à très faibles émissions de carbone à partir du gaz naturel, tout en répondant aux besoins de captage et de séquestration du dioxyde de carbone. Ce projet aidera également Ekona à construire et à mettre à l'essai son usine pilote, à comparer le rendement par rapport aux cibles commerciales et à explorer comment cette technologie peut être utilisée en Colombie-Britannique pour décarboner le réseau de gaz naturel.

Alors que nous continuons de favoriser la croissance économique et d'édifier l'économie propre du Canada, d'importants investissements, comme celui annoncé aujourd'hui, sont faits pour accélérer la production, la distribution et l'utilisation de combustibles propres, dont l'hydrogène propre. Ces progrès sont guidés par la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, qui a instauré un cadre en 2020 pour aider le Canada à se positionner comme fournisseur et producteur mondial d'hydrogène propre sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Le Canada prend des mesures importantes pour continuer d'être un fournisseur de choix d'énergie propre alors que nous progressons vers un monde carboneutre. Les fonds investis dans des innovations comme celle d'Ekona offre des occasions de faire progresser la chaîne de valeur de l'hydrogène du Canada, de créer des emplois et de saisir les débouchés en lien avec la demande mondiale croissante d'hydrogène. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ekona est un acteur important dans l'écosystème des technologies propres en Colombie-Britannique et à Burnaby. Les chefs de file locaux comme Ekona contribuent à l'établissement d'une économie durable et à l'atteinte de nos objectifs de carboneutralité. Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat. »

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

Député de Burnaby Nord-Seymour

« Les ressources de gaz naturel du Canada et les infrastructures connexes sont essentielles pour atteindre les cibles de carboneutralité de demain. La plateforme de pyrolyse du méthane d'Ekona permet de produire de l'hydrogène propre à partir du gaz naturel sans avoir besoin de séquestrer le dioxyde de carbone. Cette technologie conçue au Canada offre une solution viable et à court terme pour utiliser les hydrocarbures de façon plus propre et plus efficace. RNCan appuie activement Ekona et notre vision technologique depuis 2020, et nous sommes reconnaissants de son soutien. »

Chris Reid

PDG, Ekona Power Inc.

Faits en bref

Les usines de production d'hydrogène propre d'Ekona fonctionnent sans eau ni séquestration de dioxyde de carbone, et elles utilisent une quantité minimale d'électricité, dont des sources d'énergie renouvelable. Ces caractéristiques permettent de placer la solution n'importe où sur le réseau de gaz naturel et de tirer parti de l'infrastructure en place.

Le réacteur de pyrolyse du méthane à impulsions (PMP) d'Ekona est intégré à de l'équipement standard de l'industrie utilisé pour séparer le carbone et purifier l'hydrogène afin de fournir un système à faible coût. Il est également sans catalyseur, ce qui réduit au minimum la consommation d'électricité et atténue l'encrassement par le carbone.

Ekona mettra en place sa première unité de production l'an prochain. Ekona Gold Creek est une usine de démonstration cliente fournissant une tonne par jour. Elle sera installée à la raffinerie de gaz Gold Creek d'Arc Resources pour démontrer comment la technologie de pyrolyse du méthane peut décarboner les activités pétrolières et gazières en amont. L'usine sera construite, mise en service et mise à l'essai en 2025 pour être exploitée en 2026.

Le Programme d'innovation énergétique de RNCan fait la promotion de technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques tout en soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il sert à financer des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

L'intérêt pour l'hydrogène à faibles émissions de carbone au Canada a augmenté considérablement depuis 2020. En effet, plus de 80 projets de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone ont été annoncés, ce qui représente plus de 5 millions de tonnes de capacité de production d'hydrogène et une manifestation d'intérêt économique de plus de 100 milliards de dollars en investissements potentiels dans les occasions et les emplois liés à l'énergie propre au pays.

Depuis 2020, la Colombie-Britannique, l' Alberta , l' Ontario , le Québec, la Nouvelle--Écosse et le Nouveau--Brunswick ont publié des stratégies sur l'hydrogène, désignant l'hydrogène comme une priorité provinciale en matière d'énergie propre et décrivant les mesures et les objectifs provinciaux visant à atteindre les objectifs régionaux en matière de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone.

, l' , le Québec, la Nouvelle--Écosse et le Nouveau--Brunswick ont publié des stratégies sur l'hydrogène, désignant l'hydrogène comme une priorité provinciale en matière d'énergie propre et décrivant les mesures et les objectifs provinciaux visant à atteindre les objectifs régionaux en matière de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone. L'hydrogène a été désigné comme un secteur d'occasions important à la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique : Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre. Les tables régionales sur l'énergie et les ressources sont des partenariats mixtes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, en collaboration avec des partenaires autochtones, et avec la contribution d'intervenants clés, visant à déterminer les priorités économiques communes et à accélérer leur réalisation, pour un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

Il y a maintenant 13 installations de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone en exploitation au Canada, capables de produire plus de 3 000 tonnes d'hydrogène à faibles émissions de carbone par année.

