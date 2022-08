COQUITLAM, BC, le 23 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, Rob Vagramov, maire de la Ville de Port Moody et Richard Stewart, maire de la Ville de Coquitlam ont annoncé un financement fédéral de 132 400 $ afin d'appuyer trois projets de recherche en transport actif à Port Moody et Coquitlam.

À Coquitlam, une étude d'évaluation de l'état permettra d'analyser les infrastructures actuelles de transport actif afin d'évaluer leur état. L'étude aidera la ville à identifier les infrastructures vieillissantes et non conformes aux normes afin d'établir la priorité de leur remise en état. Une fois terminées, ces améliorations offriront à la communauté des solutions sûres pour remplacer la conduite automobile.

Le financement permettra également de soutenir deux études sur le transport à Port Moody. La première étude portera sur les « grands mouvements », afin d'encourager l'adoption rapide de modes de transport plus durables. Le second projet de recherche déterminera les installations de transport actif appropriées à construire le long d'une section de la route Ioco. Les deux études encourageront les résidents de Port Moody à utiliser des options de transport actif et soutiendront l'objectif de la Ville de réduire les émissions causées par le transport motorisé.

Ces trois projets permettront aux habitants de Port Moody et de Coquitlam de se déplacer de manière plus rapide, plus propre et plus abordable.

Citations

« Le transport en commun ne représente pas seulement un moyen de déplacement pour des millions de Canadiens : c'est aussi un élément clé pour maintenir la qualité de l'air et créer de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le pays. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les collectivités de Coquitlam et de Port Moody à planifier et à construire des quartiers plus dynamiques où les gens peuvent vivre, travailler et se divertir en toute sécurité. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de voir ces investissements en Colombie-Britannique, car ils jetteront les bases d'autres améliorations aux réseaux de transport actif de Coquitlam et de Port Moody, ce qui réduira la pollution et permettra à davantage de résidents de se rendre à pied et à vélo là où ils doivent aller en toute sécurité. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, Colombie-Britannique

« Je suis reconnaissant du soutien fédéral à ces initiatives de Port Moody. Notre communauté est reconnaissante au gouvernement du Canada et du soutien de notre députée à la Chambre des communes Bonita Zarillo. »

Rob Vagramov, maire de la ville de Port Moody

« La Ville de Coquitlam tient à remercier Infrastructure Canada d'avoir accordé un financement pour soutenir ses efforts visant à encourager et à défendre le transport actif dans sa collectivité. La subvention nous permettra d'évaluer et de classer par ordre de priorité les améliorations à apporter à nos corridors de mobilité, ce qui permettra d'améliorer les actifs qui peuvent être utilisés par les piétons et les cyclistes dans toute la ville. »

Richard Stewart, maire de la ville de Coquitlam

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés par le Fonds pour le transport actif.

Le Fonds pour le transport actif fournira 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Le Fonds offre jusqu'à 50 000 $ pour les projets de planification et jusqu'à 50 millions de dollars pour les projets d'immobilisations.

Au moins 10 p. 100 des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes de projets de planification et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la Stratégie est de faire des investissements fondés sur des données et des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de les étendre, et de créer des environnements sûrs pour que des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables puissent se développer.

est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la Stratégie est de faire des investissements fondés sur des données et des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de les étendre, et de créer des environnements sûrs pour que des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables puissent se développer. Le transport actif offre des avantages tangibles aux communautés, en réduisant les temps de déplacement pour les familles, en créant de bons emplois pour la classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant des modes de vie plus sains, en diminuant la pollution atmosphérique et sonore et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

