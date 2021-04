Ces projets novateurs aideront les Canadiens handicapés à participer pleinement à l'économie numérique

OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 nous a rappelé l'importance des communications en formats qui sont accessibles pour tous les Canadiens. C'est crucial pour leur santé, leur sécurité et leur prospérité. Le gouvernement du Canada agit donc aujourd'hui pour s'assurer que les personnes handicapées ne sont pas laissées pour compte et pour que des moyens inédits et novateurs soient trouvés pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion que ces personnes rencontrent. En investissant dans des projets au titre du Programme de développement de la technologie accessible, le gouvernement du Canada donne à tous les Canadiens les moyens de pleinement s'engager dans leurs communautés, dans leurs milieux de travail et dans l'économie. Ensemble, nous allons nous relever de cette pandémie.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que cinq projets bénéficieront d'un financement au titre du Programme de développement de la technologie accessible. Ces projets appuieront la mise au point de dispositifs et de technologies numériques d'assistance et d'adaptation.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

AbleDocs Inc. reçoit 212 500 $ pour mettre au point un lecteur de contenu PDF pour les personnes qui ont des déficiences visuelles et cognitives, afin qu'elles aient un meilleur accès à l'information diffusée sur Internet, en utilisant des appareils Android ou iOS.

AdHawk Microsystems Inc. obtient 429 675 $ pour développer et mettre en marché des lunettes de réalité augmentée mobile, munies de systèmes intégrés d'affichage et de suivi des yeux, et capables d'interagir avec les applications bureautiques. La technologie de suivi des yeux sera adaptée aux divers mouvements de la tête, ce qui offrira plus de mobilité aux utilisateurs.

Compusult Limited obtient 247 814 $ pour améliorer et adapter une technologie de commutation, combinant souris et levier de commande, et mettre au point des dispositifs de contrôle qui permettraient à des personnes handicapées de gérer plusieurs dispositifs à la fois et de passer plus aisément d'un dispositif à l'autre.

L'Université d'art et de design Emily Carr obtient 125 750$ pour mettre au point une nouvelle police adaptable, l'Infinite Font, destinée aux personnes qui ont une basse vision. Cette police permettra aux utilisateurs d'adapter les formes en fonction de leurs besoins individuels.

obtient 125 750$ pour mettre au point une nouvelle police adaptable, l'Infinite Font, destinée aux personnes qui ont une basse vision. Cette police permettra aux utilisateurs d'adapter les formes en fonction de leurs besoins individuels. L'Université McGill obtient 608 594$ pour mettre au point trois stratégies basées sur la rétroaction audio, tactile et multimodale, afin de permettre aux utilisateurs qui sont aveugles, qui sont sourds et aveugles ou qui des déficiences visuelles d'interpréter de manière plus autonome, plus rapide et sans effort le contenu graphique sur Internet. Ce projet sera particulièrement utile pour la vaste majorité des personnes aveugles qui ne peuvent lire le braille.

Citations

« La connectivité est très importante pour le maintien des réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels. Or, un trop grand nombre de Canadiens sont toujours aux prises avec des obstacles qui les empêchent de pleinement s'épanouir. Voilà pourquoi le gouvernement investit dans le Programme de développement de la technologie accessible. Nous voulons aider les personnes handicapées à utiliser les technologies numériques et à en profiter. En travaillant avec des organismes innovateurs et bienveillants un peu partout au pays, nous aidons les Canadiens handicapés à avoir accès à de l'équipement d'assistance essentiel de haute qualité. Personne ne doit être laissé pour compte. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous savons que les Canadiens handicapés ont été disproportionnellement touchés par la COVID-19. La pandémie a aussi fait ressortir l'importance des communications et de l'accès à l'information dans des formats qui sont accessibles. Cet investissement fait par l'entremise du Programme de développement de la technologie accessible va nous aider à reconstruire mieux et de façon plus inclusive, pour que tous les Canadiens aient des chances équitables et égales de réussite. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough

Les faits en bref

Le Programme de développement de la technologie accessible s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

, une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Le projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité , a été déposé au Parlement le 20 juin 2018. La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

, a été déposé au Parlement le 20 juin 2018. La a reçu la sanction royale le 21 juin est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Au total, 25 projets menés dans l'ensemble du Canada (y compris les 5 projets annoncés aujourd'hui) ont reçu un financement au titre du Programme de développement de la technologie accessible.

