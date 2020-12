Le gouvernement investit dans la décarbonisation de l'industrie

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de protéger et de soutenir les Canadiens pendant la pandémie. Il s'engage aussi à faire en sorte que notre avenir soit prospère, que nous soyons en santé et prêts à réagir à toutes éventualités. Les Canadiens et les consommateurs du monde entier veulent de plus en plus de produits écologiques, et les entreprises sont prêtes à faire les investissements requis pour adapter leur production à la demande.

Le gouvernement du Canada investit massivement dans la décarbonisation, de manière à appuyer la création immédiate d'emplois durables et bien rémunérés. En effet, le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, a récemment annoncé des investissements de 3 milliards de dollars sur cinq ans dans le nouvel accélérateur net zéro. Cette initiative, qui sera mise en œuvre par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, permettra de mener rapidement à terme des projets de décarbonisation chez les grands émetteurs, d'accroître le déploiement des technologies propres et d'accélérer la transformation industrielle dans tous les secteurs au Canada. La compétitivité et la capacité d'innovation des industries canadiennes s'en trouveront rehaussées, ce qui procurera aux Canadiens des possibilités d'emploi aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir.

Ce plan mènera à des investissements dans des projets créateurs d'emplois visant d'importantes réductions d'émissions, et ce, dans toutes les régions du pays. L'accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation se concentrera sur trois domaines :

le soutien au développement et à l'adoption de technologies propres dans tous les secteurs industriels;

le soutien au développement de technologies propres dans les secteurs canadiens de l'aérospatiale et de la fabrication automobile;

le soutien au développement d'un écosystème industriel novateur en matière de production intégrale de batteries au Canada qui s'appuiera sur les ressources naturelles et l'expertise de pointe du pays.

Le gouvernement du Canada invite les entreprises à présenter une demande de financement au titre du nouvel accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation. Les paramètres de l'initiative seront les mêmes que ceux utilisés actuellement pour le Fonds, mais s'ajouteront à ceux-ci des critères relatifs à la réduction des émissions et à la durabilité. On peut obtenir la nouvelle déclaration d'intérêt en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Citations

« Grâce à son plan visant à bâtir un avenir meilleur, le gouvernement protégera nos communautés et fera croître l'économie. L'investissement réalisé dans l'accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation permettra de décarboniser plus rapidement les entreprises du Canada et d'accélérer l'essor du secteur des technologies propres. En retour, les entreprises offriront davantage de produits à faible teneur en carbone et répondront ainsi à la demande croissante des consommateurs et des investisseurs du monde entier à cet égard. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les entreprises canadiennes aient accès aux outils, au soutien et aux conditions nécessaires pour devenir des chefs de file mondiaux. Les gens de partout sur la planète sauront alors que les produits fabriqués au Canada sont parmi les plus novateurs et les plus convoités. »

­- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Dans le récent énoncé économique de l'automne, le gouvernement du Canada propose de soutenir la transition vers une économie propre et compétitive en accordant des subventions pour aider les Canadiens à rendre leur maison écologique et écoénergétique. Il fournira des fonds supplémentaires pour l'installation de nouvelles bornes de recharge et de ravitaillement des véhicules à zéro émission. Il appuiera aussi des projets de transmission d'énergie propre à grande échelle.

propose de soutenir la transition vers une économie propre et compétitive en accordant des subventions pour aider les Canadiens à rendre leur maison écologique et écoénergétique. Il fournira des fonds supplémentaires pour l'installation de nouvelles bornes de recharge et de ravitaillement des véhicules à zéro émission. Il appuiera aussi des projets de transmission d'énergie propre à grande échelle. La mise en place de l'accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation mènera à une réduction essentielle des gaz à effet de serre à court terme pour faire en sorte que le Canada dépasse son objectif de 2030. L'accélérateur permettra de créer et de maintenir de façon immédiate des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne afin de soutenir la reprise économique du Canada ; et de favoriser l'innovation et les technologies disruptives afin de garantir que les entreprises canadiennes restent compétitives dans un contexte économique mondial qui exige de plus en plus de produits faibles en carbone.

dépasse son objectif de 2030. L'accélérateur permettra de créer et de maintenir de façon immédiate des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne afin de soutenir la reprise économique du ; et de favoriser l'innovation et les technologies disruptives afin de garantir que les entreprises canadiennes restent compétitives dans un contexte économique mondial qui exige de plus en plus de produits faibles en carbone. L'accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation permettra de faire la promotion de la recherche-développement, de faciliter l'expansion des entreprises offrant des solutions technologiques propres, de développer de la propriété intellectuelle et de la conserver au Canada , d'attirer des investissements importants dans des secteurs stratégiques, et de favoriser la collaboration dans une chaîne d'approvisionnement résiliente et durable.

