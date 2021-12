Trois nouveaux projets novateurs faciliteront l'accès des Canadiens à l'économie numérique

OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 nous a rappelé l'importance d'avoir recours à des formats accessibles lorsque vient le temps de communiquer avec les Canadiens et de leur fournir des renseignements cruciaux pour leur santé, leur sécurité et leur prospérité. L'inclusion des personnes handicapées est essentielle. On doit leur offrir des chances égales de participer à toutes les sphères de la vie et d'y réussir. Le gouvernement du Canada poursuit donc ses efforts pour trouver des moyens inédits et novateurs d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion. Grâce aux investissements réalisés par l'entremise du Programme de développement de la technologie accessible, le gouvernement donne à tous les Canadiens les moyens de s'engager pleinement dans leurs communautés, leurs milieux de travail et l'économie, et ce, tout particulièrement dans le contexte actuel alors que nous nous relevons de la pandémie.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé le financement de trois projets au titre du Programme de développement de la technologie accessible. Ces projets visent la mise au point de dispositifs et de technologies numériques d'assistance et d'adaptation.

Voici les projets annoncés ainsi que les fonds qui leur ont été attribués :

Technologies HumanWare Inc. recevra 200 000 $ pour mettre au point un appareil à écran tactile qui permettra d'afficher des graphiques surélevés en braille multiligne. Les utilisateurs pourront ainsi avoir accès en temps réel à des documents complexes contenant des tableaux, des diagrammes ou des formules mathématiques.

Le Centre d'accès équitable aux bibliothèques recevra 350 959 $ pour améliorer et exploiter des systèmes qui fonctionneront avec de nouveaux lecteurs numériques de livres audios, de nouveaux logiciels et des assistants vocaux commerciaux. Les utilisateurs auront ainsi plus de choix en ce qui a trait aux documents de lecture accessibles.

L'Université Concordia d' Edmonton recevra 203 000 $ pour concevoir un robot conversationnel d'apprentissage machine amélioré qui peut évaluer les besoins en matière d'information numérique des utilisateurs handicapés et y répondre.

Citations

« La connectivité est très importante pour le maintien des réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels. Or, un trop grand nombre de Canadiens sont toujours aux prises avec des obstacles qui les empêchent de s'épanouir pleinement. Voilà pourquoi nous investissons dans des projets créatifs par l'entremise du Programme de développement de la technologie accessible. Nous voulons donner aux Canadiens les moyens d'utiliser les technologies numériques et d'en profiter. Grâce à nos partenariats avec des organismes innovateurs et bienveillants un peu partout au pays, les Canadiens handicapés auront accès à de l'équipement d'assistance essentiel de haute qualité. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous savons que les Canadiens handicapés ont été disproportionnellement touchés par la pandémie de COVID-19. Celle-ci a aussi fait ressortir l'importance des communications et de l'accès à l'information dans des formats qui sont accessibles. Ces investissements réalisés par l'entremise du Programme de développement de la technologie accessible vont nous aider à reconstruire en mieux et de façon plus inclusive pour que tous les Canadiens aient des chances équitables et égales de réussite. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

Faits en bref

Le Programme de développement de la technologie accessible s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

, une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. En tout, 28 projets menés un peu partout au Canada , ce qui comprend les 3 projets annoncés aujourd'hui, ont fait l'objet d'un financement par l'entremise du Programme de développement de la technologie accessible.

, ce qui comprend les 3 projets annoncés aujourd'hui, ont fait l'objet d'un financement par l'entremise du Programme de développement de la technologie accessible. La Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur en juillet 2019.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Laurie Bouchard, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home