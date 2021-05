Les changements dans l'utilisation de la bande de 6 GHz contribueront à améliorer la qualité et l'accessibilité des services de télécommunications cette année

OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les Canadiens dépendent des services sans fil pour travailler, s'instruire, gérer leurs finances et obtenir des soins de santé. En conséquence, l'accès à des services sans fil abordables de grande qualité est devenu essentiel. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada libère des fréquences de spectre au moment idéal pour favoriser la concurrence, la connectivité en milieu rural et le déploiement efficace des technologies Wi-Fi et 5G.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la décision d'ouvrir la bande de 6 GHz afin d'offrir aux consommateurs canadiens un plus grand choix et un accès plus abordable à la large bande sans fil. La décision permettra de libérer 1200 MHz de spectre supplémentaire, triplant ainsi le spectre disponible pour le Wi-Fi.

Cet élargissement du spectre disponible pour le Wi-Fi permettra aux Canadiens de profiter d'une vitesse accrue et d'une connectivité améliorée pour travailler de la maison, s'instruire à distance et accéder à des services de télémédecine. De leur côté, les entreprises pourront tirer parti des technologies émergentes, comme la réalité virtuelle et augmentée.



Le gouvernement a indiqué clairement qu'il était important de rendre le secteur canadien des télécommunications plus abordable, plus concurrentiel et plus innovateur. La décision se traduira par une baisse des tarifs pour les consommateurs.

« Les services sans fil de haute qualité et abordables n'ont jamais été aussi importants dans la vie des Canadiens. C'est pourquoi nous libérons une plus grande portion du spectre en vue d'offrir aux Canadiens un plus grand choix de services de large bande sans fil abordables. Les Canadiens qui se fient aux services sans fil pour le travail, l'école, les finances et les soins de santé bénéficieront d'une meilleure connexion Internet à domicile. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

L'accès au spectre de 6 GHz permettra une plus grande capacité (davantage d'utilisateurs) et des vitesses plus élevées (de l'ordre des gigabits par seconde) pour les appareils sans fil branchés sur des routeurs Wi-Fi.

Grâce à cette décision, le Canada deviendra un chef de file mondial du spectre pour le Wi-Fi, et les Canadiens seront en mesure de rester branchés de chez eux pendant la pandémie de COVID-19 et après.

deviendra un chef de file mondial du spectre pour le Wi-Fi, et les Canadiens seront en mesure de rester branchés de chez eux pendant la pandémie de COVID-19 et après. La décision d'ouvrir la bande de 6 GHz permettra de libérer 1200 MHz de spectre exempt de licence supplémentaire, triplant ainsi le spectre disponible pour le Wi-Fi et des technologies similaires.

Le gouvernement s'engage à libérer le spectre pour soutenir le déploiement efficace des technologies Wi-Fi et 5G.

La vente aux enchères du spectre de la bande de 3 500 MHz devrait être lancée le 15 juin 2021.

