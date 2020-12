Le gouvernement du Canada annonce sa contribution au développement d'une technologie robotique de prochaine génération pour la gestion d'entrepôts

Cet investissement permettra au Canada de se positionner comme chef de file mondial de l'industrie de la robotique

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Le Canada est un chef de file de la recherche-développement en intelligence artificielle sur la scène mondiale. Nous sommes en tête de course de la commercialisation de nouvelles technologies dans ce marché clé qui connaît une croissance accélérée. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les entreprises novatrices qui créent des emplois hautement spécialisés et qui mettent au point de nouvelles technologies essentielles à l'économie numérique de demain.

Le secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), Ali Ehsassi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 34 millions de dollars à Attabotics Inc. (anglais), une entreprise de la chaîne d'approvisionnement en robotique, située à Calgary, en Alberta. Forte de cet investissement, l'entreprise poursuivra le développement de ses technologies robotiques de gestion d'entrepôts, puis les commercialisera. Elle s'appuiera sur l'importante expertise en matière de technologies transformatrices dans l'Ouest canadien, notamment pour ce qui est des technologies propres, des industries numériques et de l'agriculture de précision.

Cette entreprise canadienne a d'abord reçu 6 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI), puis 5 millions de dollars de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pour d'autres projets, avant d'obtenir du financement provenant du Fonds stratégique pour l'innovation pour son projet de 73,3 millions de dollars. Attabotics a aussi récemment annoncé avoir reçu 66 millions de dollars en fonds de capital de risque (série C).

Attabotics a mis à profit des procédés de fabrication de pointe et des technologies d'automatisation pour mettre en place la première chaîne d'approvisionnement en robotique 3D au monde pour le commerce moderne. Ce seul projet permet à l'entreprise de maintenir en poste un minimum de 165 employés par année et devrait mener à la création de 449 emplois d'ici 2031.

Contrairement aux entrepôts traditionnels où des humains manipulent les produits dans les rangées et les allées, la solution d'Attabotics permet de condenser le contenu d'un entrepôt de moyenne taille en une seule tour d'entreposage par l'utilisation de robots qui se déplacent horizontalement et verticalement ainsi que de haut en bas de la structure pour ranger les produits et accéder à ceux-ci. La technologie de l'entreprise offre ainsi, en comparaison avec les entrepôts traditionnels de grande surface, la possibilité d'accroître grandement l'efficacité, tout en réduisant la consommation énergétique.

Ce projet s'inscrit bien dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, car il permet de former un plus grand bassin de main-d'œuvre hautement qualifiée et de faire avancer la recherche portant sur une nouvelle technologie fondamentale, essentielle à la croissance économique de demain et à l'innovation.

« Attabotics représente de façon exemplaire ce qu'est une entreprise canadienne qui réussit grâce au travail acharné de son équipe. Le Canada étant un chef de file mondial en intelligence artificielle, il est tout naturel pour le gouvernement d'annoncer qu'il apporte son soutien à la recherche et à la commercialisation d'une technologie robotique unique au monde, ce qui mènera à la création d'emplois de qualité et favorisera la croissance économique. Cet investissement aidera à la reprise économique et permettra à l'économie de reprendre de la vigueur à la suite de la pandémie de COVID-19. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), Ali Ehsassi

« La prospérité des Prairies est tributaire de l'expédition de ressources et de marchandises, et sa croissance dépend de plus en plus de l'innovation, du savoir et de l'esprit d'initiative. Félicitations à toute l'équipe d'Attabotics pour l'obtention de ce financement. Le gouvernement du Canada est fort conscient de l'importance de ce projet pour l'économie des Prairies. »

- Le député de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Jim Carr

« Nous sommes très fiers de faire partie de l'écosystème canadien des technologies en pleine évolution et nous sommes honorés de bénéficier du soutien du gouvernement du Canada. Nous devons le développement du système d'Attabotics à la main-d'œuvre de grand talent de Calgary. Nous prévoyons utiliser ces fonds pour faire croître notre entreprise et stimuler davantage l'économie locale. »

- Le fondateur, directeur général et directeur de la technologie d'Attabotics, Scott Gravelle

Le système de l'entreprise met à profit la pleine hauteur d'un entrepôt, permettant d'utiliser davantage l'espace, de réduire les coûts et de faire des économies d'énergie, tout en augmentant l'efficacité, la modularité et la vitesse d'exécution comparativement aux autres systèmes sur le marché.

Attabotics s'est engagé à investir des centaines de millions de dollars dans la recherche-développement d'ici 2038.

Cette contribution est accordée par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services aident les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

