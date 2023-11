OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Comme les impacts des changements climatiques se font sentir d'un bout à l'autre du pays, des communautés autochtones et éloignées ouvrent la marche dans le déploiement de sources d'énergies propres, renouvelables et fiables, qui sont indispensables pour combattre les changements climatiques et préparer un avenir plus sûr et plus résilient.

Le gouvernement du Canada a donc le plaisir d'annoncer aujourd'hui que les dix communautés autochtones éloignées et Premières Nations suivantes ont terminé la phase 1 pour la deuxième cohorte de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) :

Gouvernement de la Première Nation Xeni Gwet'in, Colombie-Britannique

Bande de Tahltan, Colombie-Britannique

Uchucklesaht, Colombie-Britannique

Première Nation Ḵwiḵwa̱sut'inux̱w Ha̱xwa'mis, Colombie-Britannique

Hameau de Paulatuk , Territoires du Nord-Ouest

, Territoires du Nord-Ouest Fort Chipewyan, Alberta

Camp des Cris des montagnes, Alberta

Pangnirtung, Nunavut

Kiashke Zaaging Anishinaabek - Première Nation de Gull Bay, Ontario

Kangirsuk , Nunavik, Québec

Chacune de ces communautés a réussi à se constituer une équipe de champions de l'énergie propre et a suivi la formation du programme 20/20 Catalysts dispensée par Indigenous Clean Energy Social Enterprise (ICE SE).

Dans le cadre de la deuxième phase de l'IARDD, plus tard cet automne, les dix communautés seront admissibles à du financement pour des projets de formation, de planification énergétique communautaire et de mobilisation de la communauté.

L'IARDD s'inscrit dans l'enveloppe de 300 millions de dollars annoncée dans le plan climatique renforcé du Canada pour des projets d'énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées. On y accède par la plateforme Wah-ila-toos, guichet unique permettant aux communautés autochtones, rurales et éloignées d'obtenir du financement et des ressources du gouvernement du Canada pour des projets d'énergie propre.

La plateforme Wah-ila-toos est administrée par Ressources naturelles Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Infrastructure Canada. Son nom lui a été donné par trois grand-mères ayant le statut d'Aînées. Il incarne une vision du monde selon laquelle tout est lié et évoque les obligations associées à l'établissement de bonnes relations avec tous.

ICE SE administre l'IARDD en collaboration avec Wah-ila-toos dans ces dix communautés.

Conformément à l'esprit de Wah-ila-toos, le gouvernement du Canada continuera de travailler de concert avec les communautés autochtones pour promouvoir la réconciliation et l'autodétermination, tout en bâtissant un avenir fondé sur une énergie à faible émission et en créant de l'emploi.

« Les peuples autochtones sont en première ligne dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'allie aux localités partout au pays pour mettre en œuvre des projets d'énergie propre et ainsi leur permettre de s'affranchir du diesel. Cette initiative créera de nouveaux débouchés économiques et donnera accès à de l'électricité propre, fiable et abordable à toutes les parties concernées. Nous avons encore du boulot à faire, et je me réjouis des progrès que nous continuerons à accomplir pour assurer un avenir plus durable et plus prospère pour le Canada. »

Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les communautés autochtones, inuites et nordiques sont de véritables chefs de file dans la réalisation de projets qui leur permettent de ne plus avoir recours au diesel et d'offrir de l'électricité propre et fiable à leurs membres. Le gouvernement fédéral les accompagnera dans leurs démarches et dans la création de bons emplois, et ce, tout en luttant contre les changements climatiques. En assurant un approvisionnement en électricité propre et fiable, on crée des débouchés et stimule la croissance économique des communautés autochtones partout au pays. »

Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Ces projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones sont avantageux sur les plans de l'environnement et de la création de bons emplois. D'un bout à l'autre du pays, les peuples autochtones sont à pied d'œuvre et mènent d'ambitieuses actions climatiques. Bien qu'ils ne soient pas responsables de la crise climatique, ils en ressentent les effets de façon disproportionnée et trouvent des solutions pour la contrer. Quelle excellente nouvelle de voir ces projets passer à la phase suivante de leur réalisation! »

Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Quelques faits

L'IARDD est un programme de formation et de financement en matière d'énergie propre qui vient appuyer des solutions climatiques mises en place par des Autochtones dans des communautés autochtones qui ont recours au diesel ou à d'autres énergies fossiles pour le chauffage et la production d'électricité.

Lancée en 2019, l'IARDD est le fruit de 18 mois de consultations auprès de communautés, de titulaires de droits et d'organisations autochtones. Elle est administrée en collaboration avec ICE SE et le gouvernement du Canada.

Les demandeurs qui n'ont pas été retenus pour la deuxième cohorte de l'IARDD ont été invités à rencontrer un membre de l'équipe fédérale Wah-ila-toos et de l'équipe d'ICE SE pour discuter de leurs priorités et d'autres options de financement possibles. Ils ont aussi été invités à se joindre au réseau ICE Network et à participer aux futures activités de ce réseau, qui est un espace de collaboration en ligne ouvert à toute personne travaillant à des projets autochtones d'énergie propre.

