Des centaines de milliers de familles et d'aînés à faible revenu pourront avoir accès à des forfaits à 20 $ par mois

OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - Les Canadiens doivent avoir accès à des services Internet de haute qualité, et ce, à prix abordable. Dans le cadre de l'initiative Familles branchées, le gouvernement du Canada offre, en partenariat avec 14 fournisseurs de services Internet, un accès haute vitesse abordable aux personnes qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne; la ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera; et la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, ont annoncé le lancement de la deuxième phase de l'initiative Familles branchées.

En partenariat avec les 14 fournisseurs de services Internet participants, qui sont issus d'un peu partout au pays et qui contribuent volontairement à l'initiative en offrant des forfaits Internet haute vitesse à 20 $ par mois, le gouvernement du Canada aidera à brancher des centaines de milliers de familles et d'aînés à faible revenu à des services abordables.

L'initiative Familles branchées concorde avec la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à fournir à toute la population canadienne un accès Internet à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et d'au moins 10 Mbps en téléversement. Dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative, les forfaits prévoient des vitesses considérablement plus rapides et une plus grande quantité de données. En effet, pour 20 $ par mois, les vitesses Internet seront respectivement cinq et dix fois plus rapides que celles offertes auparavant et l'allocation de données doublera pour passer de 100 à 200 gigaoctets (Go) par mois. L'admissibilité sera aussi élargie dans le contexte de cette deuxième phase. Les aînés recevant le montant maximal du Supplément de revenu garanti (SRG) s'ajouteront donc aux familles recevant le montant maximal de l'Allocation canadienne pour enfants. Les fournisseurs de services Internet participant à Familles branchées sont : Access Communications (anglais), Bell Canada, la CCAP, Cogeco, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Shaw (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais).

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 %, d'ici 2030. Tandis que nous veillons à mener à bien la relance postpandémique et à faire croître l'économie, le gouvernement du Canada s'emploiera à bâtir des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous au pays.

Citations

« Il est important que les gens soient branchés pour qu'ils puissent maintenir leurs réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels au sein de l'économie numérique. Cependant, de nombreux Canadiens à faible revenu continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent de participer pleinement à l'économie. Nous travaillons de pair avec des fournisseurs de services Internet partout au pays pour accroître l'accessibilité de leurs forfaits et offrir à tous les Canadiens un accès Internet fiable et abordable. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les aînés ont besoin d'Internet pour rester en contact avec leurs proches et accéder aux services essentiels. En offrant aux aînés à faible revenu un accès abordable à Internet haute vitesse, nous pouvons grandement améliorer leur quotidien. Nous sommes reconnaissants que les principaux fournisseurs de services Internet agissent comme partenaires et favorisent l'accessibilité des services pour tous les Canadiens. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera

« De nos jours, avoir accès à Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. L'initiative Familles branchées est donc plus importante que jamais puisqu'elle permettra à des Canadiens d'avoir accès à des forfaits Internet haute vitesse à 20 $ par mois. Des familles et des aînés pourront non seulement rester en contact avec leurs proches, mais aussi profiter de bien d'autres services, comme les services d'apprentissage et de santé en ligne, auxquels l'accès était particulièrement difficile pour les communautés rurales. Notre gouvernement continuera de soutenir des initiatives de ce genre pour améliorer la qualité de vie dans les régions rurales du Canada. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

Les fournisseurs de services Internet participants à ce jour sont Access Communications (anglais), Bell Canada , la CCAP, Cogeco, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Shaw (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais).

, la CCAP, Cogeco, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Shaw (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais). La deuxième phase de l'initiative Familles branchées offrira aux participants admissibles un forfait Internet bonifié : des vitesses de téléchargement de 50 Mbps (ou la vitesse la plus rapide offerte aux foyers de la région en question si elle est inférieure à 50 Mbps) et 200 Go de données par mois à un tarif réduit. Aucuns frais d'équipement ou d'installation ne s'appliquent. Le forfait Internet à 10 $ offert dans le cadre de la première phase de Familles branchées demeure disponible.

Les foyers admissibles recevront une lettre du gouvernement du Canada, dans laquelle ils trouveront leur code d'accès pour s'inscrire sur le portail sécurisé en ligne de Familles branchées. Ce code d'accès sera valide pour la durée complète de l'initiative, à condition que le foyer demeure admissible. Toutefois, l'accès à une offre de services Internet à tarif réduit dépend des disponibilités.

La contribution des fournisseurs de services Internet à Familles branchées, qui vise à réduire le fossé numérique touchant les Canadiens à faible revenu, est importante et représente des millions de dollars en soutien.

Ordinateurs pour l'excellence Canada continuera d'exploiter et de tenir à jour le portail en ligne sécurisé qu'utiliseront les foyers admissibles ayant reçu une lettre du gouvernement du Canada.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux nombreuses autres mesures prises par le gouvernement pour améliorer les services de télécommunication au profit des Canadiens, dont le partenariat historique ENCQOR 5G axé sur les technologies de prochaine génération, le programme Brancher pour innover, le Fonds pour la large bande universelle assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, et le Fonds pour la large bande du CRTC doté d'un budget de 750 millions de dollars.

