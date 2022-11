OTTAWA, ON, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Trouver des solutions aux enjeux complexes liés au logement exige le soutien et l'habilitation d'organismes locaux qui ont des idées novatrices pour répondre aux besoins en matière de logement des membres de leur collectivité.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un investissement de plus de 3,4 millions de dollars pour aider 15 organismes communautaires à créer des solutions locales novatrices en matière de logement. Le financement de cette initiative provient du programme des laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement.

L'évaluation des propositions a été effectuée par des représentants externes, gouvernementaux et non-gouvernementaux, ayant une expertise en la matière. Ils ont recommandé le financement des personnes et organismes suivants :

Allison Annesley Archangel Ventures Brookfield Centre for Real Estate & Infrastructure Canada FASD Research Network Centre for Equality Rights in Accommodation Green Violin Community Development Company Projet no.1 Green Violin Community Development Company Projet no.2 Hollyburn Family Services Society MAP Centre for Urban Health Solutions O Stratégies Rwandan Canadian Healing Centre (RCHC) Saskatoon Housing Initiative Partnership The Islamic Family and Social Services Association The Shift Women's National Housing & Homelessness Network



Les récipiendaires retenus ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de propositions concurrentiel. La description de chaque laboratoire se retrouve sur le site schl.ca.

Les laboratoires de solutions sont un programme de la Stratégie nationale sur le logement. Ces laboratoires alimentent l'innovation collaborative ascendante en rassemblant divers groupes de personnes afin de résoudre des problèmes complexes de logement pour que le gouvernement les examine. Ils aident à éclairer la prise de décisions à tous les niveaux. Ils visent à relever des défis complexes de société qui nécessitent des changements systémiques et qui n'ont pas été résolus à l'aide de méthodes conventionnelles. Ils offrent un espace sécuritaire où la mise en commun de points vues divers est possible, où les hypothèses peuvent être remises en question et où des solutions de logement adaptées à la collectivité peuvent être créées.

Citations:

« Pour résoudre les problèmes complexes de logement, nous avons besoin que des gens qui connaissent leur communauté nous fassent part de leurs idées novatrices. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous appuyons l'autonomisation d'organismes communautaires et des particuliers qui nous aideront à résoudre les problèmes d'abordabilité du logement au Canada, tout en approfondissant notre compréhension des conséquences supplémentaires que l'abordabilité du logement pourrait avoir sur les Canadiens. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants:

Les appels de propositions des laboratoires de solutions ont lieu chaque année.

Bien que la SCHL soit un partenaire financier, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'adopter les solutions proposées par un laboratoire de solutions donné.

Le programme des laboratoires de solutions de la SNL, administré par la SCHL, fournit aux intervenants du secteur du logement, du financement et des experts-conseils en laboratoire d'innovation pour les aider à résoudre des problèmes complexes de logement à l'aide de méthodes et d'outils novateurs.

Le programme des laboratoires de solutions de la SNL applique une approche de laboratoire d'innovation sociale pour élaborer des solutions de calibre mondial aux problèmes de logement qui contribueront aux domaines prioritaires clés de la Stratégie nationale sur le logement.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Consultez la carte des initiatives de financement du logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les projets de logement abordable qui ont été réalisés partout au Canada .

