Des projets de technologies novatrices destinés à améliorer le secteur canadien de l'exploitation minière feront l'objet d'un financement

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - La demande croissante de minéraux critiques est une opportunité générationnelle pour l'industrie minière canadienne. Alors que la transition vers une économie faible en carbone est bien entamée, il faudra de grandes quantités de minéraux, et notamment de graphite, de cuivre, de lithium et de nickel, pour alimenter l'économie verte et numérique tant au Canada qu'à l'étranger. L'industrie minière représente 665 000 emplois pour nos communautés d'un océan à l'autre, et elle est aussi, toutes proportions gardées, le plus grand employeur du secteur privé pour les peuples autochtones. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des solutions minières novatrices qui contribueront à mieux équiper le secteur minier canadien afin qu'il devienne un leader industriel de la nouvelle économie verte.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé le nom des 24 entreprises qui bénéficieront d'un soutien du Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM) dans le cadre de son deuxième appel à propositions. Une somme globale de plus de 15 millions de dollars est allouée aux entreprises sélectionnées. Celles-ci utiliseront ce financement pour mettre au point des projets de commercialisation de technologies minières qui visent à améliorer la durabilité et la productivité du secteur minier, et qui renforceront notre économie.

Dans le cadre de son deuxième appel à propositions, l'ACIM invitait les entreprises à proposer des projets visant à rehausser le leadership mondial du Canada dans le domaine de l'innovation minière et à accélérer la commercialisation de technologies d'avant-garde fabriquées au pays.

Des propositions de projets ont été soumises un peu partout au Canada et celles-ci visaient les quatre thèmes techniques spécifiés par l'ACIM :

Augmenter la capacité de production minière, à moindres coûts Réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre des activités minières Mettre en œuvre des systèmes miniers intelligents et autonomes Atténuer les risques environnementaux et réduire les obligations à long terme

Le financement octroyé par l'ACIM permettra aux bénéficiaires de mettre au point de nouveaux outils qui contribueront, par exemple, à réduire les émissions de carbone dans le secteur de la potasse ou à étendre l'utilisation de la conduite autonome dans l'exploitation minière souterraine. Grâce à ce deuxième appel à propositions, l'ACIM attirera plus de 100 millions de dollars en investissements privés en plus de créer et maintenir plus de 400 emplois hautement spécialisés pour les Canadiens.

« Notre gouvernement est déterminé à faire de l'innovation la pierre angulaire de l'économie à faibles émissions de carbone. Alors que la demande croît à l'égard des minéraux essentiels, notre industrie minière continuera de jouer un rôle de premier plan dans cette transition écologique, notamment grâce à des projets avant-gardistes comme ceux présentés aujourd'hui. En plus de nous permettre de tirer pleinement profit de nos ressources minières, ces projets contribueront à placer le Canada parmi les leaders mondiaux de la production des minéraux essentiels aux nouvelles technologies et aux énergies renouvelables. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Avec cette annonce, nous réaffirmons notre engagement à établir l'ACIM, l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière, en tant que réseau de petites et moyennes entreprises qui innovent dans le secteur de l'exploitation minière. Nous sommes extrêmement fiers de l'approche pancanadienne à l'égard de notre réseau et des entreprises qui ont été sélectionnées. En soutenant des PME de notre magnifique pays, nous contribuons non seulement à soutenir l'économie du Canada, mais nous jouons aussi un rôle de premier plan dans le virage écologique. De nombreux innovateurs dans ces PME ont mis au point des solutions pour y parvenir, mais ils n'ont pas accès au financement nécessaire pour commercialiser leurs solutions et ils ne connaissent pas d'entreprises désireuses de les mettre en œuvre. Le financement annoncé aujourd'hui aidera ces innovateurs à concrétiser leurs projets. De plus, en leur donnant accès au Réseau de l'ACIM, nous allons les aider à faire connaître leurs produits aux entreprises qui en ont besoin. »

- Le président et chef de la direction du Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière, Douglas Morrison

Faits en bref

Le Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM) compte six partenaires principaux au Canada : le Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining (Colombie-Britannique), InnoTech Alberta ( Alberta ), Saskatchewan Polytechnic ( Saskatchewan ), MaRS ( Ontario ), le Groupe MISA (Québec) et le Collège de l'Atlantique Nord (Terre-Neuve-et- Labrador ).

: le Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining (Colombie-Britannique), InnoTech Alberta ( ), Saskatchewan Polytechnic ( ), MaRS ( ), le Groupe MISA (Québec) et le Collège de l'Atlantique Nord (Terre-Neuve-et- ). L'ACIM a comme mission de brancher les grappes minières régionales du Canada et de regrouper les entreprises minières, les fournisseurs, les établissements d'enseignement et de recherche, les innovateurs de tous les horizons et d'autres parties partenaires, pour favoriser le partage des connaissances et la collaboration, et pour créer des synergies techniques et commerciales entre ses membres.

et de regrouper les entreprises minières, les fournisseurs, les établissements d'enseignement et de recherche, les innovateurs de tous les horizons et d'autres parties partenaires, pour favoriser le partage des connaissances et la collaboration, et pour créer des synergies techniques et commerciales entre ses membres. L'industrie minière continue d'occuper une place importante dans l'économie du Canada . Sa contribution au produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2021 était de 125 milliards de dollars, soit 5 % du PIB total.

. Sa contribution au produit intérieur brut (PIB) du en 2021 était de 125 milliards de dollars, soit 5 % du PIB total. Le Fonds stratégique pour l'innovation a fourni 40 millions de dollars à l'ACIM jusqu'à maintenant pour soutenir des projets de développement et de commercialisation de nouvelles technologies minières.

