OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - La protection et le maintien d'un écosystème marin riche et diversifié sont d'importance cruciale pour la santé des espèces et des habitats aquatiques du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada met de nouveau en œuvre des mesures annuelles pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, en la protégeant contre les empêtrements dans les engins de pêche et les collisions avec les navires, qui constituent les plus grandes menaces à sa survie.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, ont annoncé que les mesures de gestion des pêches et des navires pour la saison 2024 demeurent inchangées par rapport à l'an dernier. Ces mesures contribuent à protéger et à rétablir l'espèce de manière continue.

En 2024, le gouvernement du Canada continuera à :

Utiliser des protocoles de fermeture adaptative, tels que des fermetures saisonnières et dynamiques pour les pêches aux engins fixes, et au casier non surveillées dans le golfe du Saint-Laurent , la baie de Fundy, le bassin Roseway et d'autres zones, où et quand les baleines noires sont détectées visuellement ou acoustiquement.

, la baie de Fundy, le bassin et d'autres zones, où et quand les baleines noires sont détectées visuellement ou acoustiquement. Appliquer les exigences en matière de marquage des engins de pêche, de déclaration des engins perdus et de signalement des perturbations des mammifères marins.

Appliquer des mesures de gestion du trafic maritime, y compris des restrictions de vitesse dans une grande partie du golfe du Saint-Laurent afin de protéger les baleines là où elles sont détectées, et une zone restreinte aux navires de plus de 13 mètres dans le sud de la zone de pêche, où les baleines noires se rassemblent en plus grand nombre. Cette année, les mesures de gestion du trafic maritime débutent le 17 avril.

afin de protéger les baleines là où elles sont détectées, et une zone restreinte aux navires de plus de 13 mètres dans le sud de la zone de pêche, où les baleines noires se rassemblent en plus grand nombre. Cette année, les mesures de gestion du trafic maritime débutent le 17 avril. Mettre au point une stratégie nationale sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines, y compris les prochaines étapes pour opérationnaliser les engins de pêche à la demande.

Les mesures de protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord du Canada sont fondées sur les données les plus récentes, la science, les progrès technologiques, et les avis des intervenants. Ces mesures contribuent à assurer la durabilité des pêches canadiennes, tout en offrant aux baleines noires de l'Atlantique Nord les meilleures chances de se rétablir.

Citations

« Notre gouvernement s'efforcera toujours de trouver un juste équilibre entre la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord et la poursuite des activités de pêches cruciales pour l'économie de nos communautés côtières. Les données publiées en octobre sont encourageantes et démontrent que les efforts quotidiens déployés par l'industrie pour freiner le déclin de sa population fonctionnent. Tous ensemble, continuons de mettre l'épaule à la roue. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il s'agit d'une période cruciale pour la baleine noire de l'Atlantique Nord. En travaillant ensemble, nos industries de la pêche et du transport maritime continueront de prospérer, tout en protégeant l'écosystème marin diversifié qui leur a permis d'exister en premier lieu. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Faits en bref

En octobre 2023, le North Atlantic Right Whale Consortium estimait la population de baleines noires de l'Atlantique Nord à 356 individus en 2022. Cela pourrait indiquer que la population pourrait commencer à se stabiliser après des années de déclin.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à rétablir cette espèce en voie de disparition, inscrite en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral.

s'est engagé à protéger et à rétablir cette espèce en voie de disparition, inscrite en vertu de la du gouvernement fédéral. Les mesures de gestion des pêches entreront en vigueur dès l'ouverture de la pêche du crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 12.

Des aéronefs du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada surveillent certaines zones du golfe du Saint-Laurent .

. Les mesures de gestion du trafic maritime seront en vigueur du 17 avril au 15 novembre 2024. Selon la gravité de l'infraction, les propriétaires de bâtiments pourraient s'exposer à des amendes pouvant s'élever au maximum à 250 000 $.

