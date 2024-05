La hausse de la valeur des bourses entrera en vigueur le 1er septembre pour appuyer davantage les étudiants et chercheurs de troisième cycle

OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Investir dans le potentiel des étudiants de cycle supérieur et des chercheurs de troisième cycle favorise l'émergence des leaders qui contribueront à relever les défis mondiaux et à assurer les progrès du Canada au XXIe siècle.

C'est pourquoi le budget de 2024 propose de nouveaux investissements importants destinés à accroître la valeur et le nombre de bourses pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat ainsi que pour les chercheurs postdoctoraux financés par les conseils subventionnaires fédéraux, à savoir les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont annoncé que les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'études ou d'une bourse de recherche accordée par un conseil subventionnaire verront celle-ci bonifiée à compter du 1er septembre 2024. La valeur annuelle des bourses de maîtrise et de doctorat passera à 27 000 $ et 40 000 $, respectivement, et les bourses postdoctorales passeront à 70 000 $. Les augmentations s'appliquent aux bourses actuelles et aux nouvelles bourses.

Ces bonifications montrent à quel point le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les chercheurs de la prochaine génération en leur offrant des chances égales de réussir et en leur fournissant les ressources dont ils ont besoin pour relever des défis complexes et stimuler l'innovation.

Les boursiers recevront plus de détails en juillet. Il est à noter que la valeur et la durée des bourses d'études supérieures du Canada Vanier et des bourses postdoctorales Banting ne sont pas touchées par ces modifications. La valeur des bourses Vanier et Banting demeurera inchangée, soit 50 000 $ et 70 000 $ par année respectivement, jusqu'à la mise en place du programme de talents simplifié proposé dans le budget de 2024.

Citations

« Depuis son entrée en fonction, notre gouvernement maintient sa détermination à renforcer le rôle des chercheurs et des scientifiques. Nous faisons d'importants investissements qui répondent directement aux besoins cruciaux du secteur et fournissent à la prochaine génération d'universitaires les outils dont elle a besoin pour générer de nouvelles percées et découvertes qui amélioreront la vie des gens, stimuleront les écosystèmes d'innovation et façonneront la prospérité du Canada pendant de nombreuses années à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« En augmentant la valeur des bourses d'études et des bourses de perfectionnement par l'intermédiaire des conseils subventionnaires, le gouvernement du Canada réitère son soutien aux talents de la recherche. Les membres de la prochaine génération de leaders scientifiques seront ainsi davantage portés à rester ici au Canada, où leurs travaux conduiront à une meilleure qualité de vie et à une meilleure santé pour tous. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement a consenti plus de 16 milliards de dollars en nouveau financement pour soutenir les sciences et la recherche.

En outre, le budget de 2024 propose l'octroi de 825 millions de dollars sur cinq ans, et de 199,8 millions de dollars par année par la suite, pour accroître le soutien accordé aux étudiants à la maîtrise, au doctorat et les chercheurs au postdoctorat, ainsi que le versement de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans, et de 748,3 millions de dollars par année par la suite, aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

En plus de la bonification de la valeur des bourses, le budget de 2024 propose l'augmentation du nombre de bourses d'études, soit 1 720 de plus chaque année, qui pourront être accordées à des étudiants de cycle supérieur et à des boursiers. Il propose également la rationalisation des programmes de bourses d'études des trois conseils en un seul programme de talents.

Les titulaires d'une bourse en congé parental payé verront la valeur de leurs suppléments de congé augmentée proportionnellement à la nouvelle valeur de leur bourse, au même titre que toutes les autres bourses actives.

Le budget de 2024 prévoit également des investissements dans des installations et des infrastructures de recherche modernes et de haute qualité pour aider à résoudre des problèmes concrets, ouvrir des possibilités économiques et attirer et former la prochaine génération de scientifiques de talent.

