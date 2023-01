Le financement soutiendra la mise au point de nouvelles solutions médicales qui aideront à mieux outiller le système médical canadien et qui offriront des avantages importants aux Canadiens

TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - La pandémie a révélé à quel point il est primordial que les professionnels de la santé aient accès aux solutions et aux outils appropriés pour répondre à un éventail de difficultés et d'urgences médicales et c'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans l'industrie des soins de santé. Il tient ainsi à ce que le pays demeure un chef de file mondial dans le domaine des innovations médicales.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le nom des quatorze bénéficiaires du Fonds Focus INOVAIT. Ces derniers recevront plus de 22 millions de dollars pour élaborer des projets axés sur la commercialisation de technologies médicales transformatrices de thérapie guidée par imagerie (TGI), qui aideront à offrir de meilleurs soins de santé aux Canadiens de tout le pays.

Ces projets offriront à notre système de soins de santé des solutions novatrices à une variété croissante de problèmes de santé, notamment pour répondre aux besoins en soins d'une population vieillissante et améliorer le pronostic des patients à la suite de procédures médicales complexes. La TGI a révolutionné l'industrie des soins de santé. Elle aide maintenant les professionnels de la santé à mieux décider des traitements à donner à leurs patients et des soins à leur donner par la suite. Ces derniers profiteront grandement de l'association continue de la TGI et de l'intelligence artificielle.

Le financement permettra aux bénéficiaires de créer de nouveaux outils qui aideront à améliorer le traitement des accidents vasculaires cérébraux, les interventions cardiovasculaires et les thérapies anticancéreuses, par exemple. Grâce à des initiatives comme le Fonds Focus, INOVAIT attirera jusqu'à 100 millions de dollars en investissements privés, créera plus de 300 emplois hautement spécialisés pour les Canadiens et contribuera au lancement de jusqu'à dix jeunes entreprises.

Citations

« Les innovateurs canadiens transforment les soins de santé au pays et partout dans le monde depuis des décennies, ce qui profite ainsi à des millions de personnes. En réalisant des investissements dans l'industrie et en collaborant avec celle-ci, nous continuerons de contribuer à créer un nombre accru de chefs de file mondiaux et à améliorer les soins de santé des Canadiens. Grâce aux Fonds Focus INOVAIT, des emplois sont créés, la croissance s'accélère et des solutions révolutionnaires sont trouvées, le tout au profit du Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les professionnels de la santé ont besoin des meilleurs outils qui soient pour offrir aux Canadiens les meilleurs traitements qui soient. La thérapie guidée par imagerie a entraîné des progrès remarquables dans le domaine de la médecine ces dernières années. Les bénéficiaires du Fonds Focus annoncés aujourd'hui aideront le Canada et les entreprises canadiennes à devenir des chefs de file mondiaux dans ce domaine. Je tiens à féliciter les quatorze bénéficiaires dont les projets ont été sélectionnés aux fins de financement au titre du Fonds Focus d'INOVAIT et j'ai hâte de voir comment ils utiliseront l'intelligence artificielle et la TGI dans leurs projets en vue de mieux soutenir nos professionnels de la santé et améliorer le pronostic des patients. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden

« À Sunnybrook, nous avons pu constater à quel point une collaboration et un partenariat solides contribuent au progrès des technologies de thérapie guidée par imagerie, de la découverte au marché médical. Le soutien du fonds Focus étendra cet élan à travers le pays; il favorisera de nouvelles solutions médicales, suscitera d'autres investissements dans les thérapies guidées par imagerie et rehaussera le recours à l'intelligence artificielle dans les secteurs de la thérapie guidée par imagerie au Canada. »

- Professeur Kullervo Hynynen, codirecteur général d'INOVAIT et vice-président à la recherche et à l'innovation à l'Institut de recherche Sunnybrook

Faits en bref

Financé par le Fonds stratégique pour l'innovation, INOVAIT est un réseau pancanadien dirigé par l'Institut de recherche Sunnybrook , un hôpital de recherche et de formation affilié à part entière à l'Université de Toronto .

, un hôpital de recherche et de formation affilié à part entière à l'Université de . INOVAIT dirigera le financement des projets de manière à soutenir la recherche collaborative et les initiatives de développement centrées sur l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle, dans le but de créer et de commercialiser de nouveaux traitements novateurs dans le secteur des soins de santé.

Soutenir la recherche médicale novatrice par l'intermédiaire d'INOVAIT aide le Canada à tirer parti de ses forces en matière d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de thérapie guidée par imagerie.

Liens connexes

Restez branchés

